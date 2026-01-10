Tujuh hari terakhir di dunia kripto telah menyaksikan pertumbuhan dua digit pada koin seperti XRP, Polygon, dan SUI. Koin meme juga meledak dengan PEPE dan PENGU naik masing-masing 46% dan 32%.



Sebaliknya, Zcash, yang pernah dipuji oleh CEO Van Eck Jan Van Eck sebagai kripto anonim dengan "lebih banyak privasi" daripada Bitcoin, anjlok 20% kemarin, sebelum pulih sedikit hari ini.

Mengapa Harga ZEC Anjlok?

Sumber: CoinGecko

Menurut sumber, telah terjadi perpecahan antara Electric Coin Company (ECC), perusahaan yang berkontribusi pada pengembangan Zcash dan Bootstrap, sebuah entitas nirlaba yang dibuat untuk mendukung Zcash dengan mengatur ECC.

Josh Swihart, CEO Electric Coin Company mengatakan bahwa "Selama beberapa minggu terakhir, telah menjadi jelas bahwa mayoritas anggota dewan Bootstrap... telah bergerak ke arah yang jelas tidak selaras dengan misi Zcash."

Hal ini mengakibatkan seluruh tim ECC mengundurkan diri, atau seperti yang dikatakan Swihart mereka "diberhentikan secara konstruktif". Ini adalah ketika karyawan mengundurkan diri karena kondisi kerja yang tidak dapat ditoleransi yang diciptakan oleh pemberi kerja.

Swihart mengatakan bahwa tim ECC sekarang akan membuat perusahaan baru, dan bahwa protokol Zcash itu sendiri tidak terpengaruh dengan cara apa pun oleh politik internal dan masalah nirlaba.

Apa Cryptocurrency Anonim Terbaik?

Kami telah melihat perselisihan tata kelola internal sebelumnya, misalnya Tezos pada tahun 2017 berada di pusat perselisihan antara Tezos Foundation dan pendiri proyek atas kontrol pendanaan.



Demikian pula, kami mencatat dalam artikel November kami bahwa Zcash "dipengaruhi oleh Electric Coin Company (ECC) dan Zcash Foundation, membuatnya lebih terpusat daripada Bitcoin dan lebih rentan terhadap pengaruh organisasi."

Petunjuknya ada pada namanya: Electric Coin Company. Seperti yang dikatakan seorang komentator di X: "Jika satu perselisihan dewan dapat menghentikan roadmap, Anda tidak memiliki desentralisasi... Anda memiliki perusahaan. Teknologi hebat tidak dapat menyelamatkan struktur yang buruk."

Monero

Dalam hal struktur tim, Monero muncul sebagai salah satu cryptocurrency anonim terbaik.



Monero tidak memiliki tim terpusat seperti Zcash, ini lebih merupakan kelompok kontributor yang longgar dan kontraktor independen dari seluruh dunia. Tidak ada perusahaan, yayasan, atau kantor pusat resmi.



Dalam hal anonimitas, setiap transaksi secara otomatis disembunyikan, berbeda dengan Zcash yang menggunakan pelindung transaksi opsional.



Monero sangat pribadi sehingga dilarang dari bursa seperti Coinbase dan Kraken, karena persyaratan KYC.

Bitcoin

Bitcoin bahkan lebih berlapis daripada Monero, tidak ada perusahaan Bitcoin atau CEO, ini terdesentralisasi tetapi didanai lebih baik daripada Monero.



Ini melindungi Bitcoin dari kegagalan titik tunggal seperti satu perusahaan yang mengundurkan diri seperti Zcash. Pendanaan dan kontributor Bitcoin yang tersebar membuatnya hampir mustahil untuk ditutup.



Bitcoin bersifat semi-anonim, transaksi bersifat publik, permanen dan dapat dilacak namun masih memerlukan analitik untuk menghubungkan transaksi dengan identitas dunia nyata.

Cara Membeli Kripto Secara Anonim

Dalam hal membeli Bitcoin atau cryptocurrency apa pun secara anonim, satu opsi populer adalah Best Wallet. Melalui aplikasi, pengguna dapat membeli, memperdagangkan, dan menukar ribuan cryptocurrency tanpa pemeriksaan KYC, membedakannya dari bursa terpusat yang mengharuskan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka.