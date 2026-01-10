Akumulasi Panjang Ethereum Mendekati Penyelesaian Sementara ETH/BTC Mempertahankan Posisi

Ethereum terus diperdagangkan dalam fase akumulasi yang berkepanjangan, menandakan bahwa pasar mungkin mendekati transisi penting. Saat ETH/BTC dengan kuat mempertahankan dukungan siklus jangka panjang, struktur menunjukkan kekuatan diam yang sedang dibangun di bawah permukaan, seringkali menjadi pertanda rotasi dan langkah pasti berikutnya.

Grafik Bulanan Terbalik Ethereum Menandakan Akumulasi Tahap Akhir

EGRAG CRYPTO membuat postingan, menunjukkan bahwa grafik bulanan terbalik Ethereum terus mencerminkan pola siklus yang familiar, meskipun dengan evolusi yang menonjol. Setiap siklus pasar mengikuti ritme yang serupa, tetapi seiring aset matang, volatilitas terkompresi, dan perilaku harga menjadi lebih terkontrol.

Pada siklus pertama, Ethereum mengalami fase akumulasi singkat diikuti oleh penurunan tajam dan keras. Siklus kedua memperpanjang periode akumulasi, menghasilkan penurunan yang lebih bertahap. Sementara itu, pada siklus ketiga dan saat ini, akumulasi telah berlangsung jauh lebih lama, menunjukkan bahwa fase korektif apa pun seharusnya relatif dangkal.

Penting untuk dicatat bahwa grafik terbalik, artinya apa yang tampak sebagai penurunan pada tampilan ini sebenarnya mewakili breakout pada grafik harga standar. Dalam konteks ini, struktur saat ini menunjukkan bahwa akumulasi mendekati penyelesaian, dan pasar mungkin mendekati langkah pasti berikutnya. Pengaturan ini menunjukkan pergerakan yang kurang eksplosif dibandingkan siklus sebelumnya, tetapi lebih terkontrol.

Dari perspektif peta jalan harga, resistensi awal diproyeksikan antara $3.800 dan $4.500. Pembalikan zona tersebut menjadi support yang berhasil dapat membuka pintu menuju wilayah $6.000 hingga $7.500. Skenario risiko utama tetap pengujian ulang yang lebih dalam menuju kisaran $1.800 hingga $2.200 sebelum kelanjutan kenaikan yang lebih luas.

Mengapa ETH/BTC Adalah Barometer Pasar Kunci Saat Ini

Dalam postingan terbaru tentang ETH/BTC, CyrilXBT menekankan bahwa ini tetap menjadi salah satu grafik terpenting untuk dipantau. Ethereum terus mempertahankan dukungan siklus 2018, secara konsisten mencetak level terendah yang lebih tinggi sementara aksi harga mengencang tepat di bawah level resistensi kunci. Jenis kompresi ini sering menandakan bahwa pasar sedang mempersiapkan pergerakan yang lebih besar daripada mengalami kerusakan.

Yang penting, tidak ada tanda kepanikan atau kerusakan struktural. Penjual gagal memaksa breakdown yang menentukan, sementara pembeli terus masuk di level yang lebih tinggi, memperkuat kekuatan support yang mendasari. Semakin lama basis ini bertahan, semakin bermakna breakout atau rotasi akhirnya.

Pada tahap siklus ini, Ethereum tidak perlu mengungguli secara agresif. Cukup mempertahankan nilai relatifnya biasanya cukup untuk menandakan tahap awal rotasi modal. Secara historis, stabilitas berkelanjutan pada pasangan ETH/BTC cenderung mendahului periode di mana Ethereum mulai memimpin begitu momentum sepenuhnya kembali.

