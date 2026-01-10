Nasdaq dan CME Group bergabung untuk meluncurkan Indeks Kripto Nasdaq-CME

Tolok ukur indeks mata uang kripto dan kendaraan investasi indeks kripto akan tumbuh popularitasnya seiring meningkatnya kompleksitas pasar, kata para analis.

Bursa Saham Nasdaq dan Grup Chicago Mercantile Exchange (CME) bergabung untuk menyatukan indeks kripto mereka, mengubah nama Nasdaq Crypto Index (NCI) menjadi Nasdaq-CME Crypto Index.

Indeks tolok ukur NCI mencakup Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP (XRP), Solana (SOL), Chainlink (LINK), Cardano (ADA) dan Avalanche (AVAX), juru bicara Nasdaq mengonfirmasi kepada Cointelegraph.

Sean Wasserman, kepala manajemen produk indeks di Nasdaq, mengatakan dalam pengumuman hari Jumat:

