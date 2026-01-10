BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Tolok ukur indeks cryptocurrency dan kendaraan investasi indeks crypto akan berkembangTolok ukur indeks cryptocurrency dan kendaraan investasi indeks crypto akan berkembang

Nasdaq dan CME Group bergabung untuk meluncurkan Indeks Kripto Nasdaq-CME

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/10 05:40
Index Cooperative
INDEX$0,5148-0,65%
Bitcoin
BTC$96 773,4+1,75%
Ethereum
ETH$3 367,94+1,65%
XRP
XRP$2,1133-1,19%
Solana
SOL$145,41+0,31%

Tolok ukur indeks mata uang kripto dan kendaraan investasi indeks kripto akan tumbuh popularitasnya seiring meningkatnya kompleksitas pasar, kata para analis.

Bursa Saham Nasdaq dan Grup Chicago Mercantile Exchange (CME) bergabung untuk menyatukan indeks kripto mereka, mengubah nama Nasdaq Crypto Index (NCI) menjadi Nasdaq-CME Crypto Index.

Indeks tolok ukur NCI mencakup Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP (XRP), Solana (SOL), Chainlink (LINK), Cardano (ADA) dan Avalanche (AVAX), juru bicara Nasdaq mengonfirmasi kepada Cointelegraph.

Sean Wasserman, kepala manajemen produk indeks di Nasdaq, mengatakan dalam pengumuman hari Jumat:

Baca selengkapnya

Peluang Pasar
Logo Index Cooperative
Harga Index Cooperative(INDEX)
$0,5148
$0,5148$0,5148
-0,29%
USD
Grafik Harga Live Index Cooperative (INDEX)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45