KBRA Memberikan Peringkat kepada MidCap Financial Issuer Trust

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–#creditratingagency–KBRA memberikan peringkat penerbit A-, peringkat utang senior tanpa jaminan A-, dan peringkat utang subordinasi junior BBB kepada MidCap Financial Issuer Trust, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh MidCap FinCo Intermediate LLC ("perusahaan" atau "MidCap"), yang berfungsi sebagai penjamin utang. MidCap adalah perusahaan keuangan komersial yang menyediakan solusi utang terjamin senior kepada perusahaan di berbagai industri. Perusahaan ini berkantor pusat di Bethesda, MD. Outlook peringkat adalah Stabil.

Pertimbangan Kredit Utama

Peringkat tersebut mencerminkan hubungan strategis yang kuat antara MidCap dengan Apollo Global Management (NYSE: APO atau "Apollo"), yang memberikan akses ke platform berpengalaman dan luas dengan sekitar $908 miliar aset yang dikelola ("AUM"), termasuk $723 juta AUM dalam produk terkait kredit per 30 September 2025. Apollo, Athene Holding Ltd, anak perusahaan asuransi Apollo, dan afiliasi Apollo lainnya secara bersama-sama memiliki 50% perusahaan. MidCap telah beroperasi sejak 2008 dan berfokus pada keuangan khusus pasar menengah, mempertahankan portofolio investasi yang sangat terdiversifikasi yang mencakup pinjaman leverage, pinjaman berbasis aset, pinjaman real estat komersial, dan kewajiban pinjaman terkolateralisasi (CLO). MidCap memiliki komitmen neraca sebesar $18 miliar dengan tambahan $19 miliar komitmen sidecar yang terdiri dari investasi langsung dari kendaraan Apollo dan investasi pihak ketiga yang dikelola Apollo sebagai penasihat investasi terdaftar per 30 September 2025.

MidCap berfungsi sebagai platform originasi langsung utama Apollo di pasar menengah swasta, mencakup lebih dari 560 hubungan peminjam dan 500 hubungan sponsor di seluruh platform kreditnya. Perusahaan ini mendapat manfaat dari tim manajemen berpengalaman, dengan kepemimpinan senior yang rata-rata memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman bekerja bersama. Standar penjaminan yang kuat dan manajemen risiko yang disiplin didukung oleh Apollo, dengan pengawasan fidusia yang disediakan oleh Dewan.

Peringkat tersebut didukung lebih lanjut oleh metrik pendapatan yang stabil yang didorong oleh pendapatan bunga bersih yang konsisten dan tingkat penurunan nilai yang secara historis rendah di seluruh siklus kredit. Dukungan modal, terutama dari Apollo, Athene, dan investor institusional, dianggap bersifat permanen, tanpa kewajiban untuk menyediakan likuiditas dan setiap penebusan tunduk pada kebijakan Dewan.

Profil pendanaan MidCap terdiversifikasi dan tersusun dengan baik, dengan strategi pendanaan jangka panjang yang mencakup kewajiban pinjaman terkolateralisasi tanpa hak regres (CLO), fasilitas kredit bergulir, dan utang senior tanpa jaminan. Rekapitalisasi perusahaan mencakup penerbitan obligasi senior tanpa jaminan dan obligasi subordinasi junior (JSN), yang meningkatkan kapitalisasi ekuitas, didukung lebih lanjut oleh penggalangan modal baru-baru ini sebesar $400 juta yang mana $91 juta tetap belum ditarik per 30 September 2025. MidCap berharap untuk melunasi sebagian besar utang terjaminnya menggunakan hasil dari penerbitan utang senior tanpa jaminan dan pembiayaan tambahan pada tahun 2026. Akibatnya, jaminan yang tidak dibebani diproyeksikan meningkat menjadi $8,0+ miliar yang solid pada akhir tahun 2026.

Rasio utang terhadap ekuitas yang diproyeksikan perusahaan, termasuk penerbitan ini, relatif konservatif pada 1,04x pada akhir tahun 2026 dan diharapkan tetap pada atau di bawah 1,5x secara berkelanjutan. Meskipun JSN sangat subordinasi dan memiliki jatuh tempo 30 tahun, sekitar $593 juta memiliki periode non-call lima tahun dan $1,48 miliar mencakup periode non-call sepuluh tahun, yang dapat dilaksanakan atas kebijaksanaan perusahaan. Jika terjadi penarikan, kebijakan perusahaan adalah mengganti JSN dengan ekuitas atau membiayai kembali dengan instrumen subordinasi serupa, sehingga mempertahankan kapasitas penyerapan kerugian untuk pemegang obligasi senior tanpa jaminan. Selain itu, perusahaan memiliki opsi untuk membayar bunga dalam bentuk barang (PIK) pada JSN hingga 5 tahun.

Kekuatan ini sebagian diimbangi oleh risiko yang melekat dalam berinvestasi pada utang non-investment grade yang tidak likuid, serta tingkat non-akrual yang agak meningkat untuk portofolio investasi per kuartal ke-3 2025. Selain itu, ada potensi peningkatan investasi dengan status non-akrual dengan lingkungan ekonomi yang lebih tidak pasti yang ditandai dengan suku bunga yang tinggi, tekanan inflasi, dan risiko geopolitik. Namun demikian, KBRA percaya MidCap mempertahankan tingkat penurunan nilai yang dapat dikelola, didukung oleh kerugian kredit historis yang rendah dan portofolio yang terdiversifikasi yang terutama terdiri dari pinjaman terjamin senior lien pertama dengan leverage perusahaan yang moderat ketika termasuk JSN.

Sensitivitas Peringkat

Mengingat Outlook yang Stabil, peningkatan peringkat tidak diharapkan dalam jangka menengah. Tekanan penurunan peringkat dapat muncul jika kinerja portofolio secara material berkinerja di bawah ekspektasi, terutama jika penurunan kualitas aset menyebabkan kinerja keuangan dan metrik leverage yang jauh lebih lemah.

