Bitcoin Stabil saat Aliran ETF Berbalik dan Altcoin Menyesuaikan Harga

Pasar cryptocurrency mengalami pemulihan terbatas minggu ini seiring likuiditas investor secara bertahap kembali setelah libur panjang.

Bitcoin (BTC) mencapai puncak mingguan $94.458 pada hari Senin, sebelum turun menjadi sekitar $90.937 pada saat penulisan di hari Jumat.

Permintaan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin spot AS mengalami pembalikan tajam setelah aliran masuk $1,1 miliar pada dua hari perdagangan pertama tahun baru. ETF tersebut sejak itu mencatat tiga hari berturut-turut aliran keluar, dengan kumulatif $398 juta terjual pada hari Kamis, menurut data Farside Investors.

Di ruang cryptocurrency yang lebih luas, kekhawatiran muncul atas masa depan token pelindung privasi Zcash (ZEC) setelah perusahaan utama di balik protokol tersebut, Electric Coin Company, memutuskan untuk berpisah dari Bootstrap, organisasi nirlaba yang mendukung pengembangannya.

Tahun "repricing" pasar bear crypto 2025 untuk modal institusional

Aliran ETF Bitcoin, USD, juta. Sumber: Farside Investors

Penurunan tajam altcoin selama setahun terakhir mungkin mencerminkan penilaian ulang yang lebih luas tentang jaringan blockchain mana yang kemungkinan akan menarik modal jangka panjang, saat investor institusional memulai masuk bertahap selama beberapa tahun ke pasar, kata para analis.

Tidak termasuk Bitcoin, 2025 ternyata menjadi pasar bear untuk pasar cryptocurrency yang lebih luas. Token keuangan terdesentralisasi (DeFi) turun 67%, sementara cryptocurrency yang terkait dengan blockchain kontrak pintar memberikan pengembalian rata-rata negatif 66%, menurut data blockchain yang dibagikan oleh Jamie Coutts, kepala analis crypto di Real Vision.

Kinerja buruk tahun lalu adalah "repricing" dari proyek-proyek crypto terkemuka karena modal institusional berusaha mendapatkan lebih banyak eksposur, tulis Coutts dalam postingan X hari Rabu.

"Repricing protokol/L1 kualitas tertinggi (adopsi jaringan, fundamental kuat), tepat saat onboarding modal institusional multi-tahun dimulai," katanya.

Platform kontrak pintar dan token defi, kinerja tahunan historis. Sumber: Jamie Coutts

Coutts adalah analis terbaru yang menyoroti repricing yang sedang berlangsung dalam cara cryptocurrency dinilai karena investor aset digital yang semakin matang mencari eksposur ke token yang menggerakkan protokol dengan penggunaan organik dan pendapatan, bukan hanya altcoin umum.

Melihat tahun lalu, Solana adalah blockchain terkemuka berdasarkan biaya, dengan $585 juta yang dihasilkan, sementara kedua adalah Tron dengan $576 juta pendapatan, menurut platform intelijen crypto Nansen.

Jaringan blockchain berdasarkan metrik kunci, termasuk alamat aktif dan biaya, grafik satu tahun. Sumber: Nansen

Investor institusional dan besar cenderung tertarik pada lima cryptocurrency terkemuka, menurut Nicolai Sondergaard, analis penelitian di Nansen.

"ETF Solana masih melihat aliran masuk, tetapi hal yang sama tidak sepenuhnya bisa dikatakan onchain. ETH, di sisi lain, telah melihat beberapa pemain berotasi dari BTC," kata analis tersebut kepada Cointelegraph, menambahkan:

"Banyak yang berharap bahwa dengan likuiditas kembali, pemain besar bersiap dengan mengakumulasi, dan ini tampaknya akurat berdasarkan data onchain dan offchain."

Pendukung Zcash Bootstrap mengatakan perpecahan karena bentrokan atas nirlaba, Zashi

Bootstrap, organisasi nirlaba yang mendukung cryptocurrency berfokus privasi Zcash, mengatakan perselisihan tata kelola baru-baru ini yang menyebabkan keberangkatan anggota dewan kunci berasal dari batasan hukum yang dihadapi organisasi nirlaba saat mencari investasi luar.

Komentar tersebut menyusul keputusan Electric Coin Company, tim pengembangan utama di balik Zcash, untuk berpisah dari Bootstrap dan membentuk perusahaan baru. ECC menyebutkan kekhawatiran atas apa yang digambarkannya sebagai "tindakan tata kelola berbahaya," lapor Cointelegraph hari Kamis.

Dalam respons resminya, Bootstrap mengatakan anggota dewan terlibat dalam diskusi mengenai "investasi eksternal dan struktur alternatif untuk memprivatisasi" Zashi, dompet crypto self-custodial yang dibangun untuk transaksi Zcash pribadi.

Dewan membahas "investasi eksternal dan struktur alternatif untuk memprivatisasi Zashi, sambil bekerja dengan penasihat hukum untuk memastikan jalur ke depan akan mematuhi hukum nirlaba AS, tetap konsisten dengan misi jangka panjang Zcash, dan tidak membahayakan komunitas Zcash yang lebih luas," menurut pengumuman yang dibagikan oleh anggota dewan Zaki Manian pada hari Kamis.

Zashi dikembangkan oleh ECC dan diluncurkan pada platform mobile di awal 2024. Kode sumbernya tersedia untuk umum, mencerminkan model open-source Zcash, di mana tidak ada entitas tunggal yang memiliki atau mengendalikan protokol.

Pernyataan anggota dewan Bootstrap. Sumber: Weareallzashi.org

Bootstrap mengatakan ketidaksepakatan inti berasal dari kewajiban fidusia dan hukumnya sebagai organisasi nirlaba yang terdaftar di bawah bagian 501(c)(3) dari kode pajak AS.

Kesepakatan yang diusulkan dapat membawa "kerentanan baru untuk serangan bermotif politik pada Zcash," termasuk potensi gugatan dari donor yang menyebabkan pembatalan transaksi, yang berarti bahwa Zashi akan "ditransfer kembali ke ECC," kata pernyataan tersebut.

Bootstrap menambahkan bahwa faktor-faktor ini "membahayakan seluruh ekosistem Zcash" dan transaksi semacam itu harus dilakukan "dengan hati-hati" untuk memastikan aset ini akan "melayani kepentingan umum," dan tidak "ditangkap untuk keuntungan pribadi."

Kode Zcash juga publik dan open-source, dan tidak ada perusahaan atau entitas tunggal yang memiliki protokol tersebut.

Pemeriksaan keamanan 2FA MetaMask palsu memikat pengguna untuk membagikan frasa pemulihan

Investor crypto ditargetkan oleh kampanye phishing baru yang menyamar sebagai MetaMask dan menipu pengguna untuk menyerahkan frasa pemulihan dompet mereka, menurut perusahaan keamanan blockchain SlowMist.

Para penyerang menyamar sebagai alur verifikasi keamanan autentikasi dua faktor (2FA), yang mengalihkan pengguna ke domain palsu melalui peringatan keamanan palsu yang meminta frasa seed pengguna.

Ketika pengguna membagikan frasa pemulihan dompet, dana dari dompet tersebut dicuri, peringatkan kepala petugas keamanan SlowMist, 23pds, dalam postingan X hari Senin.

Gelombang penipuan baru ini berfungsi sebagai pengingat bahwa protokol dompet terdesentralisasi tidak akan pernah meminta pengguna untuk frasa pemulihan rahasia mereka, yang memungkinkan siapa pun untuk mengambil alih kendali dompet.

Sumber: 23pds

Email phishing mengalihkan pengguna ke domain palsu yang menyamar sebagai MetaMask, mendesak mereka untuk mengaktifkan 2FA dalam waktu singkat, mengklaim mereka mungkin kehilangan akses ke fitur dompet kunci.

Langkah terakhir dari proses penipuan meminta pengguna untuk frasa seed 12 kata mereka untuk menyelesaikan "pengaturan keamanan."

Sumber: 23pds

Penipuan phishing crypto melibatkan peretas yang membagikan tautan palsu dengan korban untuk mencuri informasi sensitif, seperti kunci privat dompet crypto.

Penipuan phishing telah menjadi masalah lama di ruang cryptocurrency, tetapi jumlah insiden yang menurun menandakan bahwa investor menjadi lebih bijak terhadap ancaman ini.

Pendiri Aave mengajukan masa depan lebih besar untuk raksasa pinjaman DeFi

Pendiri dan CEO Aave Stani Kulechov menguraikan visi strategis yang lebih luas untuk protokol tersebut setelah pemungutan suara tata kelola yang kontroversial menolak proposal untuk mentransfer kendali aset merek Aave dan kekayaan intelektual ke organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) nya.

Pemungutan suara yang gagal mendorong perdebatan baru dalam komunitas Aave atas arah jangka panjang protokol dan struktur tata kelola, masalah yang ditangani Kulechov.

Dalam postingan yang diterbitkan Jumat di forum tata kelola Aave, Kulechov berpendapat bahwa protokol harus berkembang melampaui bisnis pinjaman keuangan terdesentralisasi (DeFi) intinya untuk mengejar peluang dalam aset dunia nyata (RWA), pinjaman institusional dan produk keuangan yang menghadap konsumen.

Dia menggambarkan komunitas sebagai berada "di persimpangan jalan," mencatat bahwa lintasan pertumbuhan masa depan DeFi tetap tidak pasti tanpa ekspansi pasar yang lebih luas.

Secara signifikan, Kulechov mengatakan Aave Labs berencana untuk mendistribusikan pendapatan non-protokol kepada pemegang token Aave (AAVE), langkah yang dapat memperluas bagaimana token menangkap nilai melampaui partisipasi tata kelola. Dia menambahkan bahwa Aave Labs berencana untuk memperkenalkan proposal tata kelola baru untuk menangani kepemilikan kekayaan intelektual dan hak terkait merek, menyusul penolakan komunitas terhadap inisiatif sebelumnya.

Postingan Kulechov tampaknya bertujuan untuk memfokuskan kembali komunitas dari perselisihan tata kelola jangka pendek dan menuju strategi jangka panjang yang lebih kohesif. Dia menyoroti RWA khususnya, menggambarkan sektor tersebut sebagai peluang potensial $500 triliun berdasarkan perkiraan nilai aset keuangan global.

Aave adalah salah satu protokol DeFi terbesar, dengan total nilai terkunci melebihi $45 miliar pada bulan Oktober, menurut data industri.

Sumber: Kolten

Perp DEX hampir tiga kali lipat volume pada 2025 saat derivatif onchain matang

Bursa terdesentralisasi perpetual menutup 2025 dengan volume perdagangan kumulatif mencapai $12,09 triliun, naik dari $4,1 triliun pada awal tahun.

Data DefiLlama menunjukkan bahwa sekitar $7,9 triliun dari total volume seumur hidup ini dihasilkan pada 2025. Ini berarti bahwa 65% dari semua volume perdagangan perp DEX terjadi dalam satu tahun kalender. Konsentrasi ini menyoroti betapa cepatnya derivatif onchain berkembang pada 2025.

Hanya pada bulan Desember, volume perdagangan perpetual mencapai $1 triliun, membawa momentum yang dimulai pada bulan Oktober, ketika volume bulanan pertama kali mencapai $1 triliun.

Peningkatan tersebut mencerminkan akselerasi tajam dalam penggunaan derivatif onchain dalam 12 bulan terakhir, karena perp DEX menyerap bagian yang berkembang dari aktivitas perdagangan crypto berleveraj.

Volume Perp DEX pada 2025. Sumber: DefiLlama

Perp DEX mulai muncul sekitar 2021, dengan dYdX dan Perpetual Protocol secara luas dikreditkan sebagai di antara platform paling awal yang menawarkan futures perpetual terdesentralisasi onchain.

Pertumbuhan sektor tersebut dipercepat tajam pada 2023, ketika munculnya Hyperliquid menandai titik balik.

Tinjauan pasar DeFi

Menurut data dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView, sebagian besar dari 100 cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar mengakhiri minggu ini dengan hijau.

Token Render (RENDER) naik 56% sebagai penerima keuntungan terbesar minggu lalu, diikuti oleh JasmyCoin (JASMY) milik penyedia Internet of Things (IoT) Jasmy Corporation, naik lebih dari 52% selama minggu lalu.

Total nilai terkunci di DeFi. Sumber: DefiLlama

Terima kasih telah membaca ringkasan kami tentang perkembangan DeFi paling berdampak minggu ini. Bergabunglah dengan kami Jumat depan untuk lebih banyak cerita, wawasan dan edukasi mengenai ruang yang dinamis berkembang ini.