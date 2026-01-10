BursaDEX+
XRP telah turun selama tiga hari berturut-turut, dan mungkin akan berlanjut hingga empat hari ini, karena token tersebut mencapai tembok jual besar di $2,35. Namun ini mungkin hanya gangguan kecil

Prediksi Harga XRP: Tiga Hari Berturut-turut Merah – Apakah Ini Hanya Pullback atau Awal dari Panic Selloff?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/10 07:47
XRP telah turun selama tiga hari berturut-turut, dan mungkin akan berlanjut hingga empat hari ini, karena token tersebut mencapai tembok jual besar di $2,35. Namun ini mungkin hanya kemunduran kecil untuk prediksi harga XRP yang bullish. Dalam 7 hari terakhir, altcoin ini telah mencatat keuntungan 10,5%, menjadi yang berkinerja terbaik […]

Postingan XRP Price Prediction: Three Straight Red Days – Is This Just a Pullback or the Start of a Panic Selloff? pertama kali muncul di Cryptonews.

