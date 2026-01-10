Strong Tower Consulting Dinobatkan sebagai "Tempat Terbaik untuk Bekerja," Mendefinisikan Ulang Penyampaian Konsultasi dengan AI Tingkat Enterprise

Perusahaan terus melanjutkan budaya kemenangannya sambil mengintegrasikan AI yang dikelola ke dalam eksekusi klien dan operasi internal untuk hasil yang lebih cepat dan transparansi real-time dalam skala besar.

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Untuk keempat kalinya, Strong Tower Consulting telah dianugerahi penghargaan oleh Seattle Business Magazine sebagai salah satu Tempat Kerja Terbaik di Washington, menegaskan kembali komitmen berkelanjutan perusahaan terhadap SDM dan budaya inklusifnya, sambil memimpin industri maju dengan evolusi menuju AI tingkat perusahaan yang dikelola.

Strong Tower merayakan pencapaian penting ini saat perusahaan mengalami evolusi signifikan, memperkuat posisinya sebagai perusahaan AI terdepan dengan mendefinisikan ulang penyampaian konsultasi modern melalui industrialisasi AI tingkat perusahaan yang dikelola. Diferensiasi Strong Tower bukan sekadar adopsi—melainkan industrialisasi: model operasi AI yang dikelola yang dapat diskalakan di seluruh penyampaian dan operasi. Dengan membawa AI ke inti eksekusi, perusahaan mendorong hasil yang lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih transparan. Model konsultasi berbasis AI baru perusahaan memungkinkan:

Siklus penyampaian yang lebih cepat dengan kualitas konsisten

Kontrol program yang lebih baik melalui intelijen keterlibatan real-time

Adopsi yang lebih kuat dalam skala besar melalui pola yang dapat diulang dan pemberdayaan

Pengurangan friksi operasional melalui otomasi alur kerja end-to-end

Penciptaan nilai yang terukur selaras dengan ekspektasi dan tata kelola perusahaan.

Fokus AI perusahaan juga telah memungkinkan inisiatif di berbagai bidang talenta, teknologi, dan dampak global, termasuk: Peningkatan keterampilan AI Perusahaan, program pembelajaran, dan bukti konsep tutoring AI; pengembangan platform AI Konsumen dan peralatan AI pengembang langsung; pemberdayaan NGO Global melalui solusi AI dan akselerasi adopsi di lapangan; serta program adopsi internal skala besar untuk pemberdayaan Perusahaan dan penggunaan agen tingkat lanjut.

"Klien kami menangani tantangan kompleks dalam teknologi, data, dan SDM — dan di masa perubahan cepat ini, mereka membutuhkan mitra yang memahami lebih dari sekadar kode dan algoritma," kata Lorna Croswell, Partner di Strong Tower Consulting. "Mereka membutuhkan efisiensi dan kualitas yang tak tertandingi yang disediakan AI yang dikelola, dikombinasikan dengan empati, perspektif beragam, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diberikan SDM kami. Fondasi inklusif kami memberikan keunggulan unik dalam membantu organisasi mengadopsi AI secara bertanggung jawab, strategis, dan manusiawi, benar-benar mendefinisikan ulang masa depan konsultasi."

Evolusi ini mencerminkan keyakinan perusahaan bahwa konsultasi inklusif dan inovasi teknologi tidak saling eksklusif — tetapi sangat saling melengkapi.

Dengan tenaga kerja lebih dari 75% anggota tim perempuan, Strong Tower terus memperjuangkan keberagaman dan rasa memiliki. Kelompok Women's Leadership & Development perusahaan dan program Returning Caregivers tetap menjadi elemen landasan budayanya, menawarkan bimbingan formal dan informal, dukungan bermakna bagi profesional yang kembali berkarier, dan lingkungan kerja di mana semua orang dapat berkembang.

"Dinobatkan sebagai Tempat Kerja Terbaik untuk keempat kalinya berarti lebih dari sekadar pengakuan — ini mengonfirmasi bahwa kami dapat meningkatkan skala, berevolusi, dan memperdalam keahlian kami dalam AI mutakhir sambil tetap setia pada nilai-nilai pendiri kami," tambah Croswell. "Kami merasa terhormat, bersemangat, dan lebih berkomitmen dari sebelumnya untuk melakukan pekerjaan yang bermakna."

Tentang Strong Tower Consulting

Strong Tower adalah perusahaan konsultasi dan penyampaian terdepan berbasis AI yang berlokasi di negara bagian Washington yang mendefinisikan ulang penyampaian konsultasi modern melalui AI tingkat perusahaan yang dikelola, didukung oleh Inclusion Consulting. Kami berdedikasi pada layanan klien yang terpercaya dan berkualitas tinggi serta memanfaatkan kekuatan keberagaman untuk memecahkan masalah, mengintegrasikan AI ke dalam eksekusi klien, manajemen keterlibatan, dan operasi internal untuk melampaui ekspektasi klien dan karyawan kami dengan hasil yang lebih cepat, kualitas lebih tinggi, dan transparansi real-time dalam skala besar.

