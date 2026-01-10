BursaDEX+
PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut Decrypt, perusahaan manajemen aset global VanEck menyatakan bahwa dalam skenario yang lebih optimis, harga BitcoinPANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut Decrypt, perusahaan manajemen aset global VanEck menyatakan bahwa dalam skenario yang lebih optimis, harga Bitcoin

VanEck memprediksi harga Bitcoin pada tahun 2050: Secara optimis, bisa mencapai $53,4 juta.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/10 08:51
PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut Decrypt, perusahaan manajemen aset global VanEck menyatakan bahwa dalam skenario yang lebih optimis, harga Bitcoin dapat mencapai $53,4 juta per koin pada tahun 2050. Selama periode yang disebut "pertumbuhan hiper Bitcoin" ini, Bitcoin akan menjadi komponen kunci dalam penyelesaian perdagangan global dan domestik. Perkiraan kasus dasar perusahaan adalah bahwa Bitcoin akan mencapai $2,9 juta pada tahun 2050; dalam skenario pasar bearish, harganya hanya akan mencapai $130.000.

