Memprediksi reli harga 15% untuk SOL dimungkinkan JIKA…

Di tengah ketidakpastian, tampaknya minat paus kripto terhadap Solana (SOL) telah kembali, dengan posisi beli senilai jutaan dolar tercatat untuk altcoin ini baru-baru ini.

Pada 9 Januari, pelacak paus terkemuka Onchain Lens membagikan postingan di X yang mengungkapkan bahwa seorang paus kripto baru-baru ini menyetorkan $8,09 juta dan menempatkan order beli untuk SOL dalam kisaran harga $133,88 hingga $135.

Order beli besar ini menunjukkan minat berkelanjutan paus terhadap SOL, meskipun harga bergerak sideways. Pada saat berita ini ditulis, harga SOL diperdagangkan di $140 – Naik 2,48% selama 24 jam terakhir.

Sementara itu, partisipasi pasar juga mengisyaratkan minat yang kuat terhadap aset ini, dengan volume perdagangan melonjak 25% menjadi $5,05 miliar.

Investor dan trader Solana (SOL) menjadi bullish

Peningkatan volume perdagangan bersama dengan aksi harganya biasanya berarti bahwa trader dan investor menunjukkan minat yang kuat terhadap tren yang berlaku.

Melihat data derivatif dari Coinglass mengungkapkan bahwa baik investor maupun trader memiliki pandangan bullish saat ini. Terutama karena mereka telah mengakumulasi posisi dan bertaruh pada sisi long akhir-akhir ini.

Menurut metrik arus masuk/keluar spot SOL, selama 24 jam terakhir, bursa telah mencatat arus keluar bersih sebesar $1,30 juta – Tanda akumulasi potensial.

Sumber: Coinglass

Pada saat yang sama, trader tampaknya over-leveraged pada level $136 di sisi bawah, di mana mereka membangun posisi long leverage senilai $111,52 juta.

Di sini, perlu dicatat bahwa level $141,4 mewakili level over-leveraged lainnya. Ini adalah level di mana minat yang relatif lebih rendah tercatat, dengan trader membangun posisi short leverage senilai $84,59 juta.

Sumber: Coinglass

Aksi harga SOL dan level yang akan datang untuk diperhatikan

Aktivitas ini tampaknya memperkuat pandangan bullish SOL, tetapi faktor lain yang saat ini memainkan peran kunci adalah aksi harga. Menurut analisis teknis AMBCrypto, SOL mungkin menghadapi hambatan di level kunci $145,85 pada grafik harian.

Sumber: TradingView

Sejak November 2025, harga SOL telah menguji level ini lebih dari enam kali. Setiap kali, altcoin gagal menembus di atasnya.

Berdasarkan faktor-faktor ini, jika SOL berhasil menembus hambatan kunci ini dan menutup candle harian di atas level $146, ada kemungkinan kuat bahwa ia bisa melonjak 15% dan mencapai level $168 dalam beberapa hari mendatang.

Namun, jika gagal menembus level ini, sejarah mungkin berulang, dan harga bisa mengalami pembalikan.

Pada saat berita ini ditulis, Average Directional Index (ADX)—indikator teknis yang mengukur kekuatan tren—berada di 27,36, sedikit di atas ambang batas kunci 25. Ini mengisyaratkan tren yang menguat di seluruh pasar. Selain itu, Exponential Moving Average (EMA) 50 hari menunjukkan bahwa SOL akan tetap pada tren naik dalam jangka waktu yang lebih pendek.

Pemikiran Akhir

Seorang paus kripto menempatkan order beli senilai $8,09 juta untuk SOL dalam kisaran harga $133,88 hingga $135.

Baik investor maupun trader tetap memiliki pandangan bullish, tetapi reli harga baru akan bergantung pada beberapa faktor.