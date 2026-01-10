MUBARAK Menemukan Ritmenya: Apa Batas Maksimal untuk Pergerakan Ini?

MUBARAK berada di sekitar $0,019 setelah kenaikan 6%.

Volume perdagangan hariannya melonjak lebih dari 39%.

Dengan sentimen pasar yang netral, momentum yang lebih luas membunyikan lonceng bullish dan bearish di seluruh token kripto. Dorongan dari bulls akan mengundang keuntungan jangka pendek, dan sebaliknya. Dominasi bullish yang berkelanjutan kemungkinan mendorong harga ke level tertinggi baru. Di antara aset digital, MUBARAK saat ini berada di sisi pemulihan, mencatat lonjakan solid 6,17%.

Aset dibuka pada perdagangan hari ini di sekitar kisaran rendah $0,01793. Kemudian, dengan pertemuan bullish di pasar MUBARAK, ia telah menguji dan menembus level resistance kunci antara $0,01803 dan $0,02042 dan melangkah ke zona puncak hariannya di $0,02052.

Data CMC melaporkan bahwa pada saat penulisan, MUBARAK diperdagangkan dalam kisaran $0,01983, dengan kapitalisasi pasarnya mencapai $20,07 juta. Selain itu, volume perdagangan harian token tersebut telah melonjak lebih dari 39,87%, kemungkinan berada di sekitar $22,29 juta.

Bulls Mengendalikan MUBARAK, tapi Sampai Kapan?

Garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) MUBARAK sedikit di bawah garis sinyal, yang mengimplikasikan momentum bearish awal. Pergerakan yang sedang berlangsung lemah dan mungkin menunjuk pada pullback ringan daripada downtrend yang kuat. Selain itu, indikator Chaikin Money Flow (CMF) pada -0,03 mengisyaratkan aliran modal keluar yang ringan dari aset tersebut. Karena nilainya mendekati nol, tekanan jual singkat, menunjukkan konsolidasi daripada distribusi yang kuat.

Selain itu, pembacaan Bull-Bear Power (BBP) yang berada di 0,00065 menandakan tekanan bullish yang sangat lemah. Perlu dicatat, pasar menghadapi ketidakpastian daripada tren kuat di kedua arah. Relative Strength Index (RSI) harian MUBARAK yang ditemukan pada 53,54 mencerminkan kondisi pasar netral hingga sedikit bullish. Yang penting, ia tidak overbought atau oversold, dengan momentum yang seimbang, dan memberi ruang untuk pergerakan di kedua arah.

Bulls MUBARAK yang aktif mungkin naik lebih tinggi ke resistance di sekitar $0,01995. Setelah melewati zona ini, tekanan ke atas mendapatkan daya tarik, memicu golden cross terjadi, dan rally menuju tertinggi $0,02007. Sebaliknya, jika terjadi pembalikan bearish, aset dapat kembali ke support $0,01971. Koreksi lebih lanjut ke bawah memperkuat bears dan mendorong harga MUBARAK turun ke level rendah di bawah $0,01959.

Berita Kripto Terbaru yang Diperbarui

Polygon (POL) Mendapat Angin Bullish: Seberapa Jauh Reli 17% Dapat Meluas?

Sumber: https://thenewscrypto.com/mubarak-finds-its-groove-whats-the-ceiling-for-this-move/