BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan exSat Network Bermitra Dengan CycleX untuk Meluncurkan Dana Bitcoin RWA Senilai $300 Juta muncul di BitcoinEthereumNews.com. exSat Network, infrastruktur keuangan asli BitcoinPostingan exSat Network Bermitra Dengan CycleX untuk Meluncurkan Dana Bitcoin RWA Senilai $300 Juta muncul di BitcoinEthereumNews.com. exSat Network, infrastruktur keuangan asli Bitcoin

exSat Network Bermitra Dengan CycleX untuk Meluncurkan Dana Bitcoin RWA Senilai $300 Juta

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 12:07
Allo
RWA$0.003367+2.40%
RealLink
REAL$0.08064+2.76%
Talus
US$0.00651-1.36%
Core DAO
CORE$0.131-0.38%
Boost
BOOST$0.001335-20.25%

exSat Network, sebuah perusahaan infrastruktur keuangan berbasis Bitcoin untuk platform, telah bermitra dengan CycleX, sebuah perusahaan intelijen pasar yang berpusat pada RWA. Kemitraan ini bermaksud untuk memajukan penerbitan aset dunia nyata (RWA) tingkat institusional. Seperti yang diungkapkan oleh pengumuman resmi X exSat, kemitraan ini meluncurkan dana tokenisasi senilai $300 juta. Dengan demikian, upaya bersama ini bertujuan untuk membuka likuiditas on-chain yang komprehensif selain menjaga keselarasan regulasi, kepatuhan, dan transparansi.

Aliansi exSat dan CycleX Memperkenalkan Dana Tokenisasi $300 Juta untuk Mempercepat RWA Berbasis Bitcoin

Dalam kemitraan dengan CycleX, exSat meluncurkan dana tokenisasi hingga $300 juta untuk meningkatkan adopsi RWA berbasis Bitcoin. Perkembangan ini menggarisbawahi kepercayaan institusi yang semakin meningkat terhadap aset dunia nyata berbasis Bitcoin serta ekosistem keuangan tokenisasi. Dana tokenisasi tersebut akan menghubungkan keuangan konvensional dengan pasar modal berbasis blockchain.

Secara khusus, dana ini akan memberikan perhatian signifikan pada RWA tingkat institusional untuk memungkinkan perdagangan yang lebih efektif, generasi hasil, dan penerbitan melalui mekanisme on-chain. Selain itu, kedua entitas berupaya menawarkan akses yang mulus ke aset dunia nyata dengan penggunaan instrumen keuangan yang dapat diprogram dan transparansi blockchain. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan yang biasanya menghalangi proses penyelesaian dan manajemen aset konvensional. Seiring dengan itu, CycleX menghadirkan platform perdagangan yang berpusat pada RWA, memberikan statistik pasar RWA real-time sekaligus mendukung penerbitan dana tokenisasi.

Secara bersamaan, CycleX menyediakan mekanisme perdagangan DEX terdepan, memungkinkan investor profesional dan institusi untuk berinteraksi secara efisien dengan aset dunia nyata. Dengan memberikan data pasar yang terperinci dan alat eksekusi yang kuat, platform ini meningkatkan efisiensi perdagangan dan penemuan harga untuk berbagai aset tokenisasi. Infrastruktur yang disediakannya berupaya memenuhi ekspektasi peserta pasar, memanfaatkan RWA on-chain. Melengkapi ini, exSat Network berfungsi sebagai ekosistem perbankan digital untuk memberikan layanan perbankan on-chain institusional yang mencerminkan tolok ukur keuangan konvensional sambil menggunakan keunggulan berbasis blockchain.

Menetapkan Kerangka Kerja Terdepan untuk Jaringan RWA Bitcoin bagi Institusi

Menurut exSat Network, kemitraan ini mencerminkan dorongan industri yang lebih luas menuju aset dunia nyata berbasis Bitcoin untuk peserta institusional. Penggabungan layanan perbankan yang patuh terhadap regulasi dan penerbitan serta perdagangan yang berfokus pada RWA, kolaborasi ini siap meningkatkan aksesibilitas aset tokenisasi ke berbagai investor. Secara keseluruhan, di tengah evolusi berkelanjutan RWA berbasis Bitcoin, inisiatif ini menawarkan cetak biru untuk integrasi antara ekosistem perdagangan RWA dan platform perbankan digital.

Source: https://blockchainreporter.net/exsat-network-partners-with-cyclex-to-launch-300m-bitcoin-rwa-fund/

Peluang Pasar
Logo Allo
Harga Allo(RWA)
$0.003367
$0.003367$0.003367
+1.26%
USD
Grafik Harga Live Allo (RWA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45