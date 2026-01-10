exSat Network Bermitra Dengan CycleX untuk Meluncurkan Dana Bitcoin RWA Senilai $300 Juta

exSat Network, sebuah perusahaan infrastruktur keuangan berbasis Bitcoin untuk platform, telah bermitra dengan CycleX, sebuah perusahaan intelijen pasar yang berpusat pada RWA. Kemitraan ini bermaksud untuk memajukan penerbitan aset dunia nyata (RWA) tingkat institusional. Seperti yang diungkapkan oleh pengumuman resmi X exSat, kemitraan ini meluncurkan dana tokenisasi senilai $300 juta. Dengan demikian, upaya bersama ini bertujuan untuk membuka likuiditas on-chain yang komprehensif selain menjaga keselarasan regulasi, kepatuhan, dan transparansi.

Aliansi exSat dan CycleX Memperkenalkan Dana Tokenisasi $300 Juta untuk Mempercepat RWA Berbasis Bitcoin

Dalam kemitraan dengan CycleX, exSat meluncurkan dana tokenisasi hingga $300 juta untuk meningkatkan adopsi RWA berbasis Bitcoin. Perkembangan ini menggarisbawahi kepercayaan institusi yang semakin meningkat terhadap aset dunia nyata berbasis Bitcoin serta ekosistem keuangan tokenisasi. Dana tokenisasi tersebut akan menghubungkan keuangan konvensional dengan pasar modal berbasis blockchain.

Secara khusus, dana ini akan memberikan perhatian signifikan pada RWA tingkat institusional untuk memungkinkan perdagangan yang lebih efektif, generasi hasil, dan penerbitan melalui mekanisme on-chain. Selain itu, kedua entitas berupaya menawarkan akses yang mulus ke aset dunia nyata dengan penggunaan instrumen keuangan yang dapat diprogram dan transparansi blockchain. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan yang biasanya menghalangi proses penyelesaian dan manajemen aset konvensional. Seiring dengan itu, CycleX menghadirkan platform perdagangan yang berpusat pada RWA, memberikan statistik pasar RWA real-time sekaligus mendukung penerbitan dana tokenisasi.

Secara bersamaan, CycleX menyediakan mekanisme perdagangan DEX terdepan, memungkinkan investor profesional dan institusi untuk berinteraksi secara efisien dengan aset dunia nyata. Dengan memberikan data pasar yang terperinci dan alat eksekusi yang kuat, platform ini meningkatkan efisiensi perdagangan dan penemuan harga untuk berbagai aset tokenisasi. Infrastruktur yang disediakannya berupaya memenuhi ekspektasi peserta pasar, memanfaatkan RWA on-chain. Melengkapi ini, exSat Network berfungsi sebagai ekosistem perbankan digital untuk memberikan layanan perbankan on-chain institusional yang mencerminkan tolok ukur keuangan konvensional sambil menggunakan keunggulan berbasis blockchain.

Menetapkan Kerangka Kerja Terdepan untuk Jaringan RWA Bitcoin bagi Institusi

Menurut exSat Network, kemitraan ini mencerminkan dorongan industri yang lebih luas menuju aset dunia nyata berbasis Bitcoin untuk peserta institusional. Penggabungan layanan perbankan yang patuh terhadap regulasi dan penerbitan serta perdagangan yang berfokus pada RWA, kolaborasi ini siap meningkatkan aksesibilitas aset tokenisasi ke berbagai investor. Secara keseluruhan, di tengah evolusi berkelanjutan RWA berbasis Bitcoin, inisiatif ini menawarkan cetak biru untuk integrasi antara ekosistem perdagangan RWA dan platform perbankan digital.

