Apakah Meme Coin Kehilangan Momentum? Shiba Inu dan Pepe Menunjukkan Sinyal Beragam saat Sentimen Berubah – CryptoNinjas

Koin meme memiliki awal tahun yang kuat, tetapi beberapa trader mempertanyakan apakah momentum tersebut dapat bertahan. Shiba Inu telah mengembalikan sebagian besar keuntungan awalnya dan diperdagangkan mendekati level sebelumnya, sementara volatilitas terkini menyoroti seberapa cepat sentimen dapat berubah di pasar koin meme.

Pepe telah menguat, tetapi sinyal on-chain menunjukkan perilaku whale yang beragam dan leverage yang meningkat, yang dapat meningkatkan risiko penurunan. Dengan latar belakang tersebut, beberapa investor menjajaki proyek yang berfokus pada utilitas seperti Remittix (RTX), yang memasarkan peluncuran platform 9 Februari dan kasus penggunaan pembayaran bersama dengan klaim terkait keamanan.

Shiba Inu: Konsolidasi Harga Setelah Pullback Awal Tahun

Shiba Inu saat ini diperdagangkan sekitar $0,0000087, dengan kapitalisasi pasar $5,1 miliar dan volume perdagangan 24 jam sekitar $105 juta. Laporan terkini menunjukkan SHIB telah menghapus keuntungan selama berminggu-minggu dan kembali mendekati level harga pra-liburan, menunjukkan pantulan awal tahun melemah.

Untuk prospek jangka panjang, kombinasi aksi harga sideways dan kepemilikan terkonsentrasi mungkin menjadi faktor peringatan. Pembaruan Shibarium, aktivitas whale, dan kondisi perdagangan yang lebih stabil menunjukkan ekosistem tetap aktif, meskipun momentum pasar tampak lebih redup dibandingkan siklus masa lalu.

Sentimen pasar tampak beragam, dan beberapa trader memperlakukan SHIB sebagai aset range-bound daripada taruhan directional.

Pepe: Keuntungan Terkini di Samping Volatilitas Tinggi

Pepe diperdagangkan sekitar $0,00000620, dengan kapitalisasi pasar sekitar $2,6 miliar dan volume perdagangan 24 jam mendekati $612 juta. Riwayat harga menunjukkan keuntungan sekitar 11% selama seminggu terakhir dan lebih dari 30% selama sebulan terakhir, meskipun PEPE tetap lebih dari 60% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.

Pergerakan ini membuat PEPE tetap menjadi fokus bagi trader jangka pendek, tetapi juga menyoroti potensi penurunan tajam.

Di luar aksi harga, perilaku whale tampak beragam. Data on-chain menunjukkan beberapa alamat Ethereum besar meningkatkan kepemilikan PEPE lebih dari 4% selama 30 hari, sementara yang lain menjual jumlah signifikan pada akhir Desember. Secara keseluruhan, PEPE tampaknya terutama didorong sentimen daripada terikat pada fundamental yang jelas, yang dapat meningkatkan risiko volatilitas.

Remittix (RTX): Klaim Utilitas dan Apa yang Dibandingkan Investor

Remittix menekankan pembayaran dan fitur crypto-to-fiat, yang dibandingkan beberapa trader dengan koin meme saat mengevaluasi proyek yang berfokus pada utilitas.

Remittix memposisikan dirinya sebagai proyek DeFi yang berfokus pada pembayaran crypto-to-fiat, mengutip ukuran pasar remitansi global; namun, adopsi bergantung pada eksekusi, regulasi, dan permintaan pengguna. Proyek ini menyatakan peluncuran platform direncanakan pada 9 Februari 2026, dan bahwa wallet tersedia di Apple App Store, dengan versi Google Play direncanakan.

Proyek ini melaporkan menjual lebih dari 697 juta token RTX pada $0,119 dan mengumpulkan lebih dari $28,7 juta. Proyek ini mengatakan telah mengamankan listing dengan BitMart dan LBANK, dan telah mengindikasikan rencana untuk mengumumkan listing exchange lainnya.

Proyek ini mengutip verifikasi CertiK dan penilaian CertiK Skynet sebagai bagian dari pesan keamanannya; pembaca harus meninjau ruang lingkup audit, metodologi, dan apa yang dicakup peringkat tersebut.

Proyek ini mengiklankan bonus dan insentif referral; pembaca harus meninjau syarat dengan hati-hati dan mempertimbangkan bagaimana insentif dapat memengaruhi risiko, dinamika pasokan token, dan pengambilan keputusan.

Alasan yang dikutip oleh pendukung mencakup poin-poin berikut:

Menargetkan kasus penggunaan pembayaran dan remitansi, mengutip pasar yang dapat dialamatkan besar

Mengklaim dukungan untuk transfer crypto-ke-bank di 30+ negara (verifikasi ketersediaan dan batasan)

Memposisikan diri sebagai fokus utilitas dan mereferensikan aktivitas transaksi (periksa metrik on-chain atau produk)

Menyebutkan tokenomics deflasioner; hasil pertumbuhan bergantung pada adopsi dan kondisi pasar

Memasarkan dirinya sebagai yang bertujuan untuk adopsi pengguna lebih luas di luar pengguna crypto biasa

Utilitas vs Hype: Apa yang Dipertimbangkan Beberapa Investor pada 2026

Kinerja terkini Shiba Inu dan Pepe menunjukkan koin meme dapat menguat dengan cepat, tetapi keuntungan juga dapat berbalik ketika sentimen mendingin atau pemegang besar menjual. Untuk investor yang berfokus pada prospek jangka panjang, dinamika ini mungkin tampak kurang stabil dibandingkan narasi yang didorong utilitas.

Remittix dipresentasikan sebagai alternatif yang berfokus pada utilitas. Ini mereferensikan tanggal peluncuran yang direncanakan pada 9 Februari 2026, wallet App Store, dan klaim keamanan dan listing, bersama dengan insentif promosi.

Untuk pembaca yang membandingkan proyek crypto pada 2026, Remittix adalah satu contoh narasi yang berfokus pada utilitas, meskipun hasilnya bergantung pada eksekusi dan kondisi pasar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang Disarankan Pergerakan Shiba Inu Terkini Tentang Sentimen Pasar?

Shiba Inu telah kembali ke level harga pra-liburan sekitar $0,0000086 dengan sinyal teknis yang beragam, sementara Pepe tetap sangat dipengaruhi sentimen. Beberapa analis melihat potensi untuk rally, tetapi mereka juga mencatat bahwa SHIB dan PEPE tetap sangat dipengaruhi oleh sentimen dan pemegang besar.

Mengapa Beberapa Trader Mengamati Remittix sebagai Proyek Tahap Awal Berisiko Tinggi?

Remittix mengutip verifikasi terkait CertiK dan peluncuran platform yang direncanakan pada 9 Februari 2026, bersama dengan wallet yang tersedia di App Store. Ini menekankan kasus penggunaan pembayaran dan remitansi, sambil juga mengiklankan insentif referral dan rencana listing; pembaca harus meninjau syarat dan risiko sebelum memperlakukannya sebagai tesis investasi.

Bagaimana Investor yang Berfokus pada Utilitas Mungkin Mengevaluasi Remittix pada 2026?

Untuk investor yang berfokus pada narasi berbasis produk, Remittix menyoroti fitur terkait PayFi, jaringan pembayaran bank, dan fungsionalitas crypto-to-fiat yang direncanakan. Proyek ini dipasarkan sebagai alternatif yang didorong utilitas untuk koin meme yang lebih volatile.

Penafian

Harap diperhatikan bahwa semua informasi, termasuk peringkat, saran, dan ulasan kami, hanya untuk tujuan edukasi. Investasi crypto membawa risiko tinggi, dan CryptoNinjas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan tentukan tingkat toleransi risiko Anda; ini akan membantu Anda membuat keputusan trading yang tepat.