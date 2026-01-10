Trader ETH Ubah Kerugian $3,5 Juta Jadi Keuntungan $208 Juta

Trader Ethereum meraih keuntungan $208 juta setelah kerugian $3,5 juta di Hyperliquid, memegang $125 juta dalam stETH dan $350 juta dalam USDC, menggunakan perdagangan OTC.

Seorang trader Ethereum anonim telah meraih keuntungan lebih dari $208 juta secara total setelah bertahun-tahun melakukan swing trading di Hyperliquid.

Meskipun mengalami kerugian $3,5 juta pada perdagangan terbaru, kinerja jangka panjang trader tersebut tetap positif.

Sejak akhir 2023, trader tersebut terutama fokus pada perdagangan over-the-counter (OTC), yang menawarkan lebih banyak privasi dan kontrol. Kepemilikan trader saat ini mencakup $125 juta dalam staked ETH (stETH) dan $350,5 juta dalam USDC.

Leverage Tinggi dan Lingkungan Pengambilan Risiko Hyperliquid

Aktivitas trader berlangsung di Hyperliquid, sebuah bursa perpetual terdesentralisasi.

Hyperliquid menawarkan leverage hingga 50x, memungkinkan trader untuk memperbesar keuntungan dan kerugian.

Meskipun mengalami kerugian besar $3,5 juta, trader tersebut mempertahankan keuntungan bersih lebih dari $208 juta.

Lingkungan leverage tinggi ini menarik trader berisiko tinggi yang mencari keuntungan besar dalam jangka pendek.

Platform ini dibangun di atas blockchain Layer 1 sendiri, menyediakan biaya lebih rendah dan transaksi lebih cepat.

Hyperliquid juga menawarkan biaya gas nol, yang membuatnya menarik bagi trader dengan volume tinggi.

Ketergantungan trader pada pasar OTC menunjukkan preferensi untuk melakukan perdagangan besar secara pribadi, mengurangi dampak pasar dari transaksi mereka.

Kombinasi leverage tinggi dan biaya rendah ini dapat menghasilkan keuntungan besar tetapi juga mengekspos trader pada risiko yang signifikan.

Namun, trader ini telah berhasil mengubah kerugian menjadi keuntungan keseluruhan, menunjukkan potensi reward tinggi dari trading di bursa terdesentralisasi seperti Hyperliquid.

Strategi Swing Trading dan Dinamika Pasar ETH yang Volatil

Sejak akhir 2023, trader tersebut fokus pada swing trading Ethereum (ETH), memanfaatkan fluktuasi harganya.

Swing trading melibatkan memegang aset untuk periode pendek hingga menengah, biasanya berkisar dari beberapa hari hingga minggu.

Strategi trader tampaknya melibatkan antisipasi pergerakan harga berdasarkan tren teknis dan pasar.

Penggunaan pasar OTC membantu melakukan perdagangan ini tanpa menyebabkan pergeseran besar dalam harga pasar.

Selain itu, strategi trader menggunakan leverage berarti mereka mampu memperbesar eksposur mereka terhadap volatilitas Ethereum.

Kerugian $3,5 juta baru-baru ini tidak mengaburkan kemampuan trader untuk mendapat keuntungan dari ayunan harga jangka panjang di pasar ETH.

Kemampuan untuk pulih dari kerugian yang signifikan seperti itu adalah bukti ketahanan dan pengetahuan pasar trader.

Ini juga menyoroti potensi return tinggi di pasar yang volatil, terutama di ruang DeFi di mana peluang keuntungan ada dalam pergeseran harga yang cepat.

Bacaan Terkait: $26.000.000 Hilang: Eksploitasi Truebit Menguras 8.535 ETH dan Memicu Keruntuhan Total Token TRU

Membangun Portofolio Terdiversifikasi dengan Staked ETH dan USDC

Portofolio trader mencakup $125 juta dalam staked ETH (stETH) dan $350,5 juta dalam stablecoin USDC.

Saldo besar ini mencerminkan kepercayaan mereka pada prospek jangka panjang Ethereum dan stabilitas USDC.

Staking ETH memberikan reward tambahan, yang membantu meningkatkan nilai keseluruhan trader dari waktu ke waktu.

Memegang USDC bersama ETH memungkinkan trader mengelola risiko sambil tetap memanfaatkan volatilitas Ethereum.

Kombinasi stETH dan USDC memberikan fleksibilitas kepada trader, memungkinkan mereka merespons perubahan di pasar.

Pendekatan terdiversifikasi ini menawarkan keseimbangan risiko dan reward, memastikan bahwa trader berada dalam posisi yang baik untuk pergerakan pasar masa depan.

Meskipun sifat pasar kripto yang volatil, keuntungan substansial trader menunjukkan potensi reward.

Kesuksesan mereka di Hyperliquid menunjukkan bahwa trader berpengalaman dapat mencapai keuntungan signifikan melalui penggunaan leverage yang strategis dan timing pasar.