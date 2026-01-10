Microsoft meluncurkan pengalaman belanja di dalam Copilot yang didukung oleh Stripe

Stripe, sebuah perusahaan layanan keuangan yang dapat diprogram, mengumumkan pada 8 Januari bahwa mereka berkolaborasi dengan Microsoft untuk mengintegrasikan belanja ke dalam Copilot. Pengguna Copilot di AS akan menemukan dan membeli barang dari perusahaan seperti Etsy dan Urban Outfitters tanpa perlu meninggalkan obrolan.

Pengalaman Copilot Checkout yang baru menampilkan alur pembayaran yang aman dan didukung Stripe, menandai langkah signifikan menuju perdagangan yang mulus dan didorong AI.

Stripe mengungkapkan bahwa melalui integrasinya, checkout yang didukung Stripe akan muncul secara alami dalam obrolan ketika percakapan Copilot mengarah ke pengalaman pembelian. Microsoft akan berintegrasi dengan perusahaan layanan keuangan untuk memfasilitasi proses checkout.

Stripe dan Microsoft bersiap meluncurkan infrastruktur untuk perdagangan yang didorong AI

Stripe menjelaskan bahwa Agentic Commerce Protocol, standar terbuka untuk perdagangan agentic yang didirikan oleh Stripe, akan digunakan untuk membangun koneksi dengan penjual. Setelah pembeli mengirimkan informasi pembayaran mereka, Stripe akan menerbitkan Shared Payment Token, sebuah primitif yang akan memungkinkan pembayaran tanpa mengungkapkan kredensial pembeli.

Setelah itu, platform pembayaran digital akan memberikan Shared Payment Token kepada penjual. Perusahaan fintech mengungkapkan bahwa sebagai merchant of record, penjual akan mempertahankan kontrol atas data.

Nayna Sheth, Head of Product untuk Agentic Payments di Microsoft, menyatakan bahwa Microsoft bekerja sama dengan Stripe untuk menyediakan infrastruktur yang andal dan berkembang pesat untuk perdagangan yang didorong AI, memungkinkan penemuan dan pembelian produk yang lancar di Copilot.

Microsoft dan Stripe akan berkolaborasi untuk mengintegrasikan Agentic Commerce Suite, sebuah teknologi yang memungkinkan perusahaan membuat item mereka dapat ditemukan oleh agen AI. Menurut Stripe, suite ini juga memungkinkan bisnis mengelola checkout, perlindungan penipuan, dan pembayaran melalui satu integrasi, memfasilitasi proses onboarding yang lebih cepat untuk merchant.

Microsoft, Stripe, dan PayPal mendorong perdagangan yang didukung AI

Microsoft telah menjadi klien Stripe sejak mulai memanfaatkan platform pembayaran digital untuk menggerakkan pembayaran pada tahun 2022. Setelah itu, Microsoft menggunakan Stripe Connect untuk mengelola verifikasi identitas dan penerimaan pembayaran untuk proyek marketplace-nya.

Dalam peluncuran baru Copilot Checkout, Microsoft juga bekerja sama dengan PayPal. Microsoft berkolaborasi untuk menggerakkan pemunculan inventaris merchant, checkout bermerek, checkout tamu, dan pembayaran kartu kredit.

Michelle Gill, GM, bisnis kecil dan layanan keuangan, PayPal, mengatakan PayPal memfasilitasi transaksi yang lancar dan andal untuk pelanggan dan merchant dengan menggabungkan platform belanja cerdas Copilot dengan kemampuan perdagangan agentic PayPal.

Selain fungsi Checkout, Copilot akan menyediakan merchant di platform Shopify dengan Brand Agents yang dilatih pada katalog produk perusahaan. Brand Agents akan memungkinkan merchant merespons pertanyaan produk yang mendalam dan terlibat dalam diskusi dengan pelanggan yang selaras dengan merek mereka.

Kolaborasi ini mengikuti pengumuman terbaru raksasa fintech bahwa mereka berkontribusi pada pengembangan fitur Instant Checkout ChatGPT.

Raksasa fintech menyatakan bahwa Instant Checkout ChatGPT didorong oleh Agentic Commerce Protocol (ACP), standar terbuka yang ramah merchant yang dikembangkan bersama dengan OpenAI. Ini memanfaatkan pengalaman 15 tahun Stripe dalam menciptakan infrastruktur untuk perdagangan internasional.

Stripe mengumumkan bahwa, mulai dari 29 September tahun lalu, pelanggan ChatGPT di AS mulai membeli produk langsung dari perusahaan Etsy yang berbasis di AS, dan akhirnya, lebih dari satu juta merchant Shopify, termasuk Glossier, Vuori, Spanx, dan SKIMS.

Will Gaybrick, President of Technology and Business Stripe, menyatakan bahwa raksasa fintech sedang menciptakan kerangka ekonomi untuk AI, yang mencakup membantu perusahaan berkembang di era perdagangan agentic.

Stripe dan OpenAI telah berkolaborasi sejak 2023, ketika OpenAI mulai memanfaatkan Stripe Billing dan Stripe Checkout untuk langganan ChatGPT Plus, serta Stripe Radar untuk deteksi penipuan dan Link untuk checkout yang mulus.

Para ahli kripto paling cerdas sudah membaca newsletter kami. Mau ikut? Bergabunglah dengan mereka.