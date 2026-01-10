Wawasan Utama:

Pola bear flag terkonfirmasi saat $HYPE menembus support, menargetkan zona $19.

Grafik harian menunjukkan tren turun persisten dengan lower highs; level $22 kini kritis untuk dipertahankan.

Volume perdagangan tetap stabil, tetapi struktur tetap lemah kecuali harga kembali di atas $28,21.

Peringatan Breakout HYPE: Apakah $19 Pemberhentian Berikutnya?

HYPE telah bergerak di bawah level kunci pada grafik 12 jam, membentuk struktur bear flag klasik. Setelah penurunan tajam, harga bergerak dalam channel naik, yang kini telah breakdown. Setup ini sering muncul selama fase kelanjutan tren di pasar yang berada di bawah tekanan jual.

Pergerakan di bawah $25,04 menandai keluar yang jelas dari channel. Berdasarkan ketinggian penurunan awal, level harga berikutnya yang diperhatikan adalah mendekati $19,43. Ini mendukung pandangan yang dibagikan oleh AliMartinez, yang menyatakan:

Sumber: Ali Martinez/X

Zona harga sekitar $24,64 dan $22,19 dapat berfungsi sebagai support sementara. Jika level tersebut gagal bertahan, penjual mungkin terus mendorong harga lebih rendah. Pada setiap rebound, resistance mungkin muncul di $26,75 dan $28,34.

Grafik Harian Mempertahankan Tren

Pada timeframe harian, HYPE tetap dalam channel turun. Struktur ini didefinisikan oleh lower highs dan lower lows sejak awal September. Harga saat ini, sekitar $25,40, berada di dekat batas bawah rentang ini.

Menurut Master of Crypto: "Strukturnya belum berubah." Mereka juga menyebutkan bahwa harga telah rebound dari area ini sebelumnya. Jika itu terjadi lagi, $28,21 dapat bertindak sebagai level naik pertama. Jika momentum meningkat, pergerakan menuju $36,33 mungkin terjadi.

Jika support saat ini break, level berikutnya yang diperhatikan adalah $22,00. Di bawah ini, jalur menuju $20 menjadi lebih mungkin. Reaksi harga di zona ini akan menjadi kunci dalam menentukan arah jangka pendek.

Price Action dan Data Volume

Pada saat penulisan, HYPE diperdagangkan di $24,37. Itu merupakan penurunan 6,1% dalam 24 jam terakhir dan penurunan 0,8% selama seminggu terakhir. Volume perdagangan harian sedikit lebih dari $207 juta, menunjukkan aktivitas pasar yang stabil.

Penurunan ke level saat ini menempatkan HYPE di dekat area kritis. Sementara pembeli jangka pendek mungkin masuk di dekat $22–25, tren yang lebih luas masih mengarah ke bawah. Volume dan price action di dekat tepi bawah channel akan membantu menentukan apa yang terjadi selanjutnya.

Level yang Difokuskan untuk Trader

Support sekarang diperhatikan di $24,64 dan $22,19. Jika level ini hilang, fokus kemungkinan akan beralih ke $19,43. Pada sisi atas, pemulihan apa pun perlu menembus $28,21 untuk mengubah tren saat ini.

Sampai saat itu, penjual terus memiliki kontrol. Bagaimana harga berperilaku di sekitar $22 kemungkinan akan menentukan apakah pergerakan menuju $19 mendapatkan momentum.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.