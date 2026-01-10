BursaDEX+
Mengapa kesepakatan M&A kripto di 2026 diperkirakan akan melampaui rekor $37 miliar

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/10 13:31
Kesepakatan kripto pada tahun 2026 diperkirakan akan melampaui transaksi tahun lalu yang mencapai $37 miliar, kata orang dalam industri.

"Sulit untuk memberikan angka yang tepat untuk 2026, tetapi kami optimis dan mengharapkan aktivitas kesepakatan meningkat dibandingkan 2025," kata Karl-Martin Ahrend, salah satu pendiri penasihat M&A kripto Areta, kepada DL News.

Ahrend mengatakan bahwa laju transaksi merger dan akuisisi akan bergantung pada kejelasan regulasi, suku bunga, selera risiko, dan daya tarik valuasi.

Pembeli lembaga keuangan tradisional paling tertarik pada ruang stablecoin dan pembayaran, katanya.

Tahun rekor

Data akhir tahun Architect Partners menunjukkan M&A kripto yang diungkapkan secara publik melonjak lebih dari tujuh kali lipat pada tahun 2025 menjadi $37 miliar, melampaui ekspektasi analis sekitar $30 miliar dan menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa untuk sektor ini.

Kesepakatan M&A dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan dari awal hingga akhir.

Volume kesepakatan pada tahun 2025 naik 74% secara year-on-year menjadi 356 transaksi, dengan 39 transaksi melebihi $100 juta dan 17 melebihi $500 juta, menurut laporan Architect Partners.

Konsentrasi kesepakatan bernilai besar menekankan kembalinya pembeli strategis yang bermodal kuat. Kesepakatan yang terkait dengan perusahaan investasi dan perdagangan mewakili 27,8% dari semua aktivitas M&A.

Lonjakan nilai transaksi terjadi saat pasar kripto secara keseluruhan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $4,3 triliun pada bulan Oktober.

Investasi di ruang kripto telah meningkat di semua bidang. Penggalangan modal ventura ke proyek kripto melonjak 100% menjadi lebih dari $20 miliar pada tahun 2025, dibandingkan 2024, menurut data yang dikompilasi oleh DefiLlama.

Proyeksi 2026

"Bahkan dalam skenario risk-off, kami masih mengharapkan M&A tetap aktif, karena bursa terbesar dan beberapa pemain infrastruktur berskala memiliki neraca yang kuat dan 'amunisi M&A' yang signifikan," kata Ahrend.

Laporan Architect Partners menguraikan pergeseran dari euforia awal ke "kerja keras" membangun bisnis yang bertahan lama.

Perusahaan mengharapkan lebih banyak transaksi M&A "jembatan" di mana pemain tradisional mengakuisisi kemampuan kripto daripada membangun secara internal.

"Kami juga mengharapkan persyaratan kesepakatan menjadi lebih dikelola risikonya, dengan pembeli cenderung ke struktur yang lebih hati-hati dan profil pembayaran," kata Ahrend.

Yang pasti, ia memperingatkan bahwa kemungkinan hambatan termasuk kejutan regulasi, pengetatan kebijakan oleh Federal Reserve, penjualan saham teknologi yang lebih luas, atau pecahnya gelembung kecerdasan buatan.

"Awal 2026 seharusnya memberikan gambaran paling jelas, terutama tentang arah regulasi AS," katanya.

Anda sedang membaca edisi terbaru dari The Weekly Raise, kolom kami yang membahas kesepakatan penggalangan dana di ruang kripto dan DeFi, didukung oleh DefiLlama.

Lance Datskoluo adalah koresponden pasar DL News berbasis di Eropa. Punya informasi? Email ke [email protected].

