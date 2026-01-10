BursaDEX+
BONK, SHIB, PEPE, dan lainnya – Apakah memecoin benar-benar kembali berbisnis?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 15:01
Setelah berminggu-minggu dalam keheningan, memecoin mulai bergerak lagi. Modal secara diam-diam menemukan jalan kembali. Faktanya, dapat dikatakan bahwa pasar memecoin telah mengalami pergeseran momentum yang jelas selama 30 hari terakhir.

Kapitalisasi pasar turun stabil hingga pertengahan Desember, merosot dari di atas $42 miliar menjadi hampir $36 miliar.

Namun, sentimen berbalik di awal Januari. Modal mengalir kembali dengan cepat. Akibatnya, kapitalisasi pasar melonjak tajam dari sekitar $38 miliar ke puncak mendekati $48 miliar, sebelum mendingin ke $44,69 miliar.

Pada saat yang sama, volume berkembang secara agresif. Aktivitas perdagangan naik sebesar 17,42% menjadi $4,75 miliar, mengonfirmasi bahwa pergerakan ini didorong oleh partisipasi, bukan likuiditas tipis.

Sumber: X

Yang penting, akselerasi ini bertepatan dengan memecoin Solana [SOL] yang memimpin aliran – Mengindikasikan selera risiko yang diperbarui dalam ekosistem Solana.

Pemulihan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa modal spekulatif mungkin berputar kembali ke aset beta tinggi. Selain itu, Bitcoin [BTC] yang bertahan di atas $90.000 juga telah memberikan latar belakang makro yang mendukung.

Secara bersama-sama, faktor-faktor ini telah berkontribusi pada peningkatan kepercayaan di seluruh pasar kripto, dengan memecoin bertindak sebagai indikator awal risk-on daripada hype yang terisolasi.

Memecoin teratas meraih keuntungan, token kecil mengejar momentum

Data CoinMarketCap mengungkapkan keuntungan terkonsentrasi di antara memecoin terbesar di pasar, memperkuat pemulihan sektor yang lebih luas. Bonk [BONK] tampaknya memimpin pergerakan ini, pada saat artikel ini ditulis. Ia melonjak sebesar 27,78% selama tujuh hari sambil mencatat $131 juta dalam volume harian.

Pasangan seperti itu menunjukkan keyakinan, bukan pompa likuiditas tipis. Dalam kasus khusus ini, trader muncul dan tetap aktif.

Untuk bagiannya, Shiba Inu [SHIB] naik sebesar 15,31% selama periode yang sama. Kapitalisasi pasarnya sebesar $5,1 miliar memberikan bobot pada pergerakan tersebut. Modal juga berputar secara stabil, menunjuk pada akumulasi daripada spekulasi jangka pendek.

Sumber: CoinMarketCap

Sementara itu, Pepe [PEPE] naik sebesar 17,10%, didukung oleh volume harian yang besar sebesar $621 juta. Tingkat aktivitas tersebut tampaknya mengonfirmasi keterlibatan trader yang kuat.

Di tempat lain, momentum memecoin meluas ke nama-nama yang lebih kecil. Dogwifhat [WIF] naik sebesar 28,86%, Fartcoin [FARTCOIN] melonjak sebesar 38,64%, dan Pudgy Penguins [PENGU] menambahkan 19,84% pada nilainya.

Reli mereka juga datang di atas pemulihan pasar yang lebih luas. Bitcoin [BTC] tetap di atas $90.000, meningkatkan selera risiko dan mendorong aliran ke aset beta tinggi. Setelah penurunan 2025, investor ritel telah kembali, didorong oleh optimisme pasca-liburan, efek kerugian pajak, hype media sosial, dan ekosistem biaya rendah Solana.

Namun, kapitalisasi pasar mereka yang lebih rendah juga menyiratkan volatilitas yang lebih tinggi. Sederhananya, sementara memecoin teratas telah menunjukkan kekuatan yang dipimpin oleh keyakinan, token tingkat menengah telah mengalami hype singkat yang didorong oleh pengejaran momentum.

Pemikiran Akhir

  • Memecoin teratas memimpin pemulihan yang didorong oleh keyakinan, didukung oleh aktivitas trader yang kuat dan volume yang meningkat.

  • Token kecil melonjak di atas momentum jangka pendek, menyoroti volatilitas dan aliran spekulatif di pasar.

Berikutnya: Menjelaskan apa arti 'rekor terendah sepanjang masa' Bitcoin terbaru bagi trader seperti Anda

Sumber: https://ambcrypto.com/bonk-shib-pepe-and-more-are-memecoins-really-back-in-business/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

