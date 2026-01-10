BursaDEX+
'Petarung Sejati' Alex Eala Berjuang Melawan Cedera Sebelum Tersingkir dari ASB Classic

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/10 16:35
MANILA, Filipina – Dalam pertandingan terpanjang ASB Classic, Alex Eala harus bertahan dengan kejang punggung bawah yang mengganggu untuk memberi dirinya peluang di babak akhir semifinal. 

Namun, Wang Xinyu dari China terbukti terlalu tangguh di babak akhir karena Eala akhirnya tersingkir dari turnamen Auckland, 5-7, 7-5, 6-4, pada Sabtu, 10 Januari.

Eala tertinggal empat game dua kali dalam pertandingan tetapi tidak dapat menyelesaikan comeback yang penuh semangat di set penentu. Memenangkan pertandingan akan memberikan Eala kesempatan final WTA Tour keduanya sejak Juni 2025.

"Ini adalah pertarungan yang luar biasa dari awal hingga akhir, pasti," kata Wang setelah pertandingan yang berlangsung 2 jam 47 menit.

Wang kemudian memuji Eala karena bermain meski cedera dan tetap tenang saat menghadapi kesulitan dalam pertandingan.

"Dia adalah pejuang sejati," kata Wang yang berusia 24 tahun, yang akan bermain di final turnamen keduanya. 

Eala mengambil timeout medis di set ketiga karena kemungkinan cedera punggung setelah tertinggal 3-0. Tertinggal 5-1 lagi, Eala kemudian memenangkan tiga game berturut-turut, 5-4, sebelum Wang menyelamatkan kemenangan di game ke-10. 

Di set pertama, Eala yang berada di peringkat dunia No. 53 mendapati dirinya dalam ketertinggalan 4-0 di awal, tetapi berhasil menghilangkan kegugupan di game-game berikutnya untuk meraih kemenangan 7-5. 

Pemain Filipina berusia 20 tahun itu kemudian menunjukkan kelemahan di set kedua, karena Wang memenangkan empat game berturut-turut untuk memaksa set penentu. 

Sejak saat itu, Wang yang berada di peringkat dunia No. 57 memanfaatkan masalah punggung Eala dalam perjalanan menuju final. 

Meskipun kalah, turnamen ini menampilkan peningkatan keterampilan Eala untuk memulai 2026, karena dia mencapai semifinal WTA ketiganya menjelang Australian Open.

Untuk saat ini, Eala menargetkan Kooyong Classic di Melbourne, Australia, dari 13 Januari hingga 15 Januari sebagai persiapan terakhirnya untuk Australian Open. – Rappler.com 

