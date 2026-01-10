CEO Galaxy Digital: Hanya Kripto Treasuries Dengan Produk Nyata Yang Akan Berkembang

Wawasan Utama:

CEO Galaxy Digital mengatakan model yang pernah berhasil untuk treasury kripto seperti Strategy, BitMine, dan beberapa lainnya tidak akan berhasil untuk sebagian besar.

Menurutnya, satu-satunya jalan ke depan untuk treasury di luar Strategy atau BitMine adalah menjadi perusahaan nyata. Menawarkan produk dan layanan yang nyata.

Treasury yang hanya mengandalkan kepemilikan kripto menghadapi pilihan tegas untuk berkembang menjadi bisnis konvensional dengan model pendapatan yang jelas.

Perusahaan treasury kripto harus membangun model bisnis dan produk yang berkelanjutan untuk berkembang, kata CEO Galaxy Digital Mike Novogratz saat dalam podcast bersama investor Anthony Scaramucci.

Bagi Novogratz, satu-satunya jalan ke depan untuk treasury di luar Strategy atau BitMine adalah menjadi perusahaan nyata dengan produk dan layanan yang nyata. Hanya memegang kripto tidak lagi menciptakan nilai bagi pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perlu mengubah treasury menjadi bisnis yang menghasilkan pendapatan, tambahnya.

CEO Galaxy Digital Mengatakan Treasury Kripto Akan Membutuhkan Lebih Banyak Bisnis Daripada Hanya HODL

Menurut Novogratz, sekitar 40% saham treasury Bitcoin diperdagangkan di bawah nilai kepemilikan mereka. Rupanya, ini adalah metrik yang pernah memungkinkan mereka mengakses pasar modal dan membeli lebih banyak koin. Lebih dari 60% dari mereka juga membeli Bitcoin pada harga jauh di atas level saat ini. Itu meninggalkan banyak perusahaan dengan kerugian yang belum direalisasi secara signifikan.

Cerita yang sama untuk treasury Ethereum. Sebagian besar telah berhenti membeli, kecuali BitMine milik Tom Lee. Perusahaan ini terus menambah Ether setiap minggu dan sekarang memegang lebih dari setengah dari sektor senilai $21 miliar. Dengan ETF kripto yang menawarkan eksposur langsung, investor tidak lagi perlu membayar premi untuk aset yang dibungkus treasury.

CEO Galaxy Digital mengatakan model yang pernah berhasil untuk Strategy, BitMine, dan beberapa lainnya tidak akan berhasil untuk sebagian besar. Perusahaan dapat beralih ke bisnis konvensional dengan aliran pendapatan nyata. Jika tidak, mereka dapat perlahan memudar sebagai kendaraan diskon, diperdagangkan jauh di bawah nilai aset bersih mereka.

Treasury Ethereum sebagian besar telah berhenti membeli, mengakhiri pesta belanja mereka. Pengecualiannya adalah BitMine milik Tom Lee, yang terus mengakuisisi Ether setiap minggu dan sekarang memegang lebih dari setengah dari semua Ether di sektor senilai $21 miliar. Sementara itu, harga Ethereum tetap hampir sama dengan tahun 2021, menunjukkan sedikit pertumbuhan untuk pemain treasury lainnya.

Menurut Mike Novogratz, pendekatan yang berhasil untuk Strategy, BitMine, dan, pada tingkat lebih rendah, Joe Lubin, tidak lagi berhasil untuk sebagian besar perusahaan. Treasury yang hanya mengandalkan kepemilikan kripto menghadapi pilihan tegas. Mereka harus berkembang menjadi bisnis konvensional dengan model pendapatan yang jelas, meninggalkan strategi treasury murni, atau berisiko penurunan lambat, diperdagangkan pada diskon curam 70 hingga 80 sen per dolar.

50% Saham Treasury Bitcoin Turun di Bawah NAV

CEO Galaxy Digital mengakui bahwa dia, seperti banyak investor, terjebak dalam booming treasury. Apa yang dimulai sebagai terburu-buru untuk membeli dengan cepat berubah menjadi perlambatan tajam.

ETF Bitcoin dan Ethereum sekarang memberikan investor eksposur langsung ke kripto, menghilangkan kebutuhan untuk membayar ekstra untuk saham yang dibungkus treasury. Banyak perusahaan yang mengandalkan hype dan kenaikan harga saham, mengikuti model Strategy, kesulitan membenarkan valuasi mereka.

Nilai Aset Bersih (NAV) Menjelaskan Mengapa – CEO Galaxy Digital

NAV menunjukkan berapa banyak ekuitas yang dibayar investor untuk setiap dolar kripto yang dipegang perusahaan. Saham yang diperdagangkan di atas NAV berada pada premi, sementara saham yang diperdagangkan di bawah berada pada diskon. Saat ini, hampir setengah dari semua treasury Bitcoin diperdagangkan di bawah NAV, dan tidak ada dasar yang jelas terlihat.

Kombinasi tantangan struktural dan ketergantungan berlebihan pada antusiasme investor telah meninggalkan sebagian besar ruang treasury Bitcoin pada diskon curam. Perusahaan tidak dapat lagi bergantung pada hype saja. Mereka harus menemukan cara baru untuk menciptakan nilai pemegang saham yang nyata atau berisiko melanjutkan penurunan mereka.

Perusahaan Saylor, Strategy, telah melihat sahamnya naik hampir sepuluh kali lipat sejak meluncurkan pendekatan treasury-nya pada Agustus 2020. Banyak perusahaan lain mencoba mereplikasi kesuksesan itu, tetapi sedikit yang berhasil melakukannya.

Menurut Mike Novogratz, hanya tiga dari lima puluh perusahaan treasury yang berhasil menjalankan model tersebut. Sisanya berjuang, mencoba memulihkan posisi yang hilang. Bahkan Strategy sendiri telah melihat sahamnya turun lebih dari 50 persen selama enam bulan terakhir.

Ketika ditanya bagaimana dia akan menangani treasury yang bermasalah, CEO Galaxy Digital mengatakan dia akan terlebih dahulu membeli kembali saham diskon untuk mengurangi kesenjangan antara harga saham dan nilai aset bersih.

Dia juga akan memanfaatkan keterampilan tim untuk membangun pendapatan berkelanjutan untuk bisnis. Tujuannya, katanya, adalah untuk bergerak melampaui sekadar memegang kripto dan sebaliknya membangun bisnis yang menghasilkan nilai nyata bagi pemegang saham.