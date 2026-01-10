BursaDEX+
Solana (SOL), Sui (SUI) Mendapat Momentum di Tengah Meningkatnya Taruhan pada Bitcoin Merebut Kembali $92K

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/10 19:00
Solana (SOL) dan Sui (SUI) semakin mendapat perhatian dari para trader, dengan tanda-tanda momentum pada kedua token ini, meskipun suasana hati-hati di pasar cryptocurrency yang lebih besar. Menurut para ahli, fakta bahwa token-token ini menunjukkan tanda-tanda momentum di pasar, terutama jika Bitcoin (BTC) mampu menembus level $92.000, bisa menjadi tanda baik untuk pasar altcoin dalam jangka panjang.

Level $92K Bitcoin Dipandang sebagai Pemicu Pasar

Level 92.000 dolar dipandang sebagai level resistensi teknis penting untuk Bitcoin. Penembusan yang berhasil melewati level tersebut mungkin menjadi tanda munculnya dominasi bear di pasar, dan level dominasi untuk Bitcoin dapat mengambil manfaat dari momentum naik. SOL dan SUI adalah koin yang saat ini dianggap paling siap untuk skenario peristiwa tersebut terjadi.

Sumber: TedPillows

Baca Juga: Harga Solana Menunjukkan Potensi Rebound Setelah Mencapai Resistensi Kunci

Solana Mempertahankan Struktur, Menandakan Potensi Kenaikan

Pola grafik Solana saat ini adalah higher lows di grafik harian, yang berarti pembeli berpartisipasi dalam memanfaatkan level rendah. Diamati bahwa cryptocurrency ini memiliki kekuatan dibandingkan Koin alternatif berkapitalisasi besar lainnya karena level pasarnya berada di atas zona support. Dicatat bahwa kekuatan Bitcoin dapat membuka jalan bagi revalidasi ketinggian sebelumnya untuk SOL.

Sui Menampilkan Karakteristik Breakout

Sui juga berhasil menarik perhatian pasar karena rebound tajamnya dari level rendah baru-baru ini. Pola grafik yang terkait dengan aset tersebut mengungkapkan momentum yang lebih baik karena peningkatan volume pasar, yang semakin melengkapi rebound tajamnya dari level rendah pivotalnya. Pengamat pasar berpendapat bahwa SUI secara historis menunjukkan reaksi agresif untuk siklus pasar bullish-nya, yang memenuhi syarat untuk pergerakan tajam jika selera risiko umum meningkat setelah breakout Bitcoin.

Konteks Pasar yang Lebih Luas Tetap Kunci

Meskipun sentimen terus membaik, analis mencatat bahwa reli SOL dan SUI terus sangat bergantung pada apa yang dilakukan Bitcoin selanjutnya. Penembusan di bawah $92.000 dapat memicu aksi harga rangebound atau volatil di pasar altcoin. Ini menyebabkan analis melihat ke arah dominasi Bitcoin dan arus masuk pasar spot untuk sinyal yang kuat.

Baca Juga: Solana (SOL) Melampaui Ethereum dalam Saham Tokenisasi, Menargetkan Harga $250

