Paus Bitcoin Pecahkan Rekor, Alamat 100+ BTC Meningkat

Alamat whale Bitcoin yang memegang 100+ BTC mencapai rekor baru, menandakan akumulasi jangka panjang yang kuat meskipun terjadi konsolidasi harga baru-baru ini.

Akumulasi whale Bitcoin telah mencapai tonggak baru karena jumlah alamat yang memegang setidaknya 100 BTC terus meningkat.

Data on-chain menunjukkan bahwa pemegang besar, termasuk individu dan institusi dengan kekayaan bersih tinggi, mengakumulasi Bitcoin bahkan di tengah periode konsolidasi harga.

Ini menunjukkan kepercayaan jangka panjang terhadap nilai Bitcoin meskipun volatilitas baru-baru ini.

Akumulasi Whale Bitcoin Mencapai Rekor Tertinggi

Menurut Bitcoin Magazine Pro, jumlah alamat Bitcoin yang memegang 100 BTC atau lebih telah melonjak ke level tertinggi sepanjang masa.

Tren ini menunjukkan pembelian berkelanjutan oleh investor besar, yang sering disebut sebagai whale Bitcoin.

Alamat-alamat ini biasanya terkait dengan individu, perusahaan, dan dana yang bertujuan untuk memegang Bitcoin sebagai aset jangka panjang.

Lonjakan alamat whale menunjukkan bahwa modal semakin terkonsentrasi di tangan pemegang yang lebih besar.

Ini dipandang oleh analis sebagai tanda kepercayaan terhadap masa depan Bitcoin, dengan whale-whale ini lebih cenderung memegang aset mereka untuk periode yang diperpanjang daripada terlibat dalam spekulasi jangka pendek.

Data tersebut menyoroti bahwa Bitcoin sedang diakumulasi meskipun harganya berfluktuasi.

Akumulasi Meskipun Volatilitas Pasar

Meskipun harga Bitcoin turun 30% dari level tertinggi sepanjang masa, pemegang besar terus mengakumulasi.

Harga Bitcoin telah berkonsolidasi di dekat level $90.000, dengan volatilitas terbatas dalam beberapa hari terakhir. Tren akumulasi oleh whale ini tetap kuat, bahkan selama periode penurunan harga, menunjukkan bahwa investor-investor ini fokus pada potensi jangka panjang aset tersebut.

Analis mencatat bahwa akumulasi berkelanjutan ini menandakan tekanan jual yang terbatas.

Meskipun harga menghadapi koreksi ke bawah, konsentrasi Bitcoin di alamat whale mencerminkan keyakinan bahwa nilai aset akan meningkat dari waktu ke waktu.

Tren ini telah diamati selama siklus pasar sebelumnya, di mana periode akumulasi yang berkepanjangan sering kali mendahului kenaikan harga yang signifikan.

Bacaan Terkait: BlackRock Mentransfer Kepemilikan BTC dan ETH Besar-besaran Senilai $293 Juta ke Coinbase: Inilah Alasannya

Harga Bitcoin Stabil di Tengah Ketidakpastian Pasar

Harga Bitcoin tetap relatif stabil di sekitar level $90.000 karena ketidakpastian makroekonomi mereda.

Penundaan keputusan penting Mahkamah Agung AS tentang kebijakan tarif Presiden Donald Trump mengurangi risiko jangka pendek untuk Bitcoin dan aset berisiko lainnya.

Akibatnya, harga Bitcoin telah stabil, melayang di dekat level tertinggi baru-baru ini.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan sekitar $90.544, dengan volume perdagangan harian sekitar $45 miliar.

Analis menyarankan bahwa kisaran $90.000–$91.000 dapat berfungsi sebagai support teknis dalam jangka pendek.

Meskipun Bitcoin menghadapi konsolidasi, pembeli besar mempertahankan posisi mereka, menunjukkan ketahanan di pasar.

Dalam beberapa bulan mendatang, pasokan Bitcoin akan mendekati 20 juta koin, lebih menekankan kelangkaannya.

Tren saat ini dari peningkatan akumulasi whale menandakan bahwa investor-investor ini mempersiapkan diri untuk pertumbuhan masa depan, meskipun pasar menavigasi fluktuasi harga jangka pendek.