Elliot Wave menunjukkan pemulihan harga Dogecoin saat aliran masuk ETF DOGE meningkat

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 19:59
Harga Dogecoin bertahan stabil di atas level support krusial, dengan pola Elliot Wave menunjukkan potensi rebound dalam waktu dekat.

Ringkasan

  • Harga Dogecoin telah mencapai titik terendah pada level support kunci.
  • Analisis Elliot Wave menunjukkan bahwa koin ini mungkin akan rebound.
  • Arus masuk ETF DOGE telah melonjak dalam beberapa hari terakhir. 

Token Dogecoin (DOGE) diperdagangkan pada $0,1397 pada hari Sabtu, beberapa poin di atas level support kunci di $0,1153. Token ini tetap berada dalam pasar bearish setelah turun lebih dari 70% di bawah titik tertingginya pada tahun 2025.

Katalis potensial untuk token DOGE adalah permintaan terhadap ETF-nya yang melonjak secara moderat. Data menunjukkan bahwa dana tersebut menambahkan lebih dari $1,94 juta minggu ini setelah menambahkan lebih dari $2,59 juta pada minggu sebelumnya. Arus masuk bulanan mereka telah melonjak menjadi $4,23 juta, peningkatan bulanan terbesar yang pernah ada.

Dana-dana ini telah menambahkan lebih dari $4,64 juta dalam arus masuk, membawa aset bersih menjadi lebih dari $10,16 juta. Mereka menyumbang 0,04% dari kapitalisasi pasar Dogecoin. 

Analisis Elliot Wave harga Dogecoin 

Grafik timeframe mingguan menunjukkan bahwa harga DOGE telah anjlok dalam beberapa bulan terakhir, bergerak dari titik tertinggi $0,4788 pada November 2024 menjadi $0,14 saat ini. 

Pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa koin ini tetap sedikit di atas sisi bawah pola megaphone. Megaphone adalah salah satu tanda kelanjutan bullish yang paling umum dalam analisis teknikal. Dogecoin selalu rebound setiap kali bergerak ke level support tersebut.

Pada saat yang sama, analisis Elliot Wave menunjukkan bahwa koin ini memiliki potensi kenaikan lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang. Token ini telah menyelesaikan pembentukan fase AB, BC, dan CD, dan sekarang mulai membentuk fase DE. 

Jika ini terjadi, target awal yang perlu diperhatikan adalah $0,3068, titik tertingginya pada bulan September. Pergerakan seperti itu akan naik 117% di atas level saat ini. Menembus resistensi tersebut akan bergerak menuju resistensi kunci di $0,4788, naik 235% di atas level saat ini. 

Grafik harga Dogecoin | Sumber: crypto.news

Namun, pergerakan di bawah sisi bawah channel akan menunjukkan penurunan lebih lanjut karena akan membatalkan pola Elliot Wave. Selain itu, kenaikan harga DOGE bullish akan membutuhkan waktu untuk terbentuk karena berdasarkan grafik mingguan.

Sumber: https://crypto.news/elliot-wave-points-to-a-dogecoin-price-rebound-as-doge-etf-inflows-rise/

