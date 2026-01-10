BursaDEX+
Investor smart money kembali beraksi, menarik Ethereum senilai $8 juta dari Binance, berpotensi berdampak pada likuiditas dan sentimen pasar.

Investor Smart Money Kembali ke Pasar ETH dengan Penarikan Besar

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/10 20:43
Smart Money Kembali ke Ethereum; Penarikan Signifikan dari Binance
Poin Utama:
  • Smart money masuk kembali ke pasar Ethereum; $8 juta ditarik dari Binance.
  • Dompet 0x69b…0e37 menunjukkan perilaku menguntungkan yang konsisten.
  • Potensi dampak pada likuiditas ETH dan sentimen pasar.

Dompet whale smart money, yang diidentifikasi sebagai 0x69b…0e37, melanjutkan akumulasi ETH dari Binance, menarik $3,5 juta pada awalnya dan mencapai $8 juta dalam 17 jam, konsisten dengan riwayat trading menguntungkannya.

Investor smart money telah melanjutkan aktivitas di pasar Ethereum, menarik ETH senilai $8 juta dari Binance setelah jeda dua minggu.

Aktivitas Pasar Ethereum

Dompet yang diidentifikasi sebagai 0x69b590d9d761b396Db4465F3Dee34d43Afa0e378, menarik total 2.597 ETH senilai hampir $8 juta. Dikenal dengan swing trading yang menguntungkan, dompet tersebut menunjukkan pola akumulasi dan distribusi berikutnya.

Investor smart money, khususnya alamat 0x69b…0e37, aktif menarik Ethereum. Penarikan awal berjumlah 1.139 ETH senilai $3,5 juta, dengan akumulasi cepat berikutnya. Sebagaimana dicatat oleh Web3 Content Creator Ai 姨 (@ai_9684xtpa):

Penarikan smart money menandakan optimisme pasar ETH

Dampak Pasar

Efek langsung dari aktivitas ini mencakup kontraksi dalam likuiditas exchange, yang sering diterjemahkan menjadi tekanan jual yang berkurang di pasar. Penarikan dari Binance konsisten dengan pola penarikan yang diamati sebelumnya yang mempengaruhi dinamika harga ETH jangka pendek. Analis pasar menginterpretasikan penarikan besar sebagai hal yang konstruktif untuk Ethereum, karena menunjukkan lebih banyak aset yang berpindah ke self-custody. Seperti yang terlihat dalam tren historis, pemegang mungkin mengantisipasi pergerakan harga yang menguntungkan. Penarikan ini mencirikan konteks pasar Ethereum saat ini di mana perilaku whale tetap menjadi pengaruh kritis terhadap volatilitas dan likuiditas aset. Pandangan pasar yang pendek ini dan tekanan jual yang berkurang yang dihasilkan oleh self-custody meningkatkan optimisme pasar.

Selain itu, regulator dan institusi memantau pergeseran likuiditas dan manuver pemain pasar signifikan karena data mencerminkan potensi dampak pada platform trading global.

