Akankah CLARITY Act memicu reli pasar kripto?

Reli pasar kripto baru-baru ini yang dialami awal tahun ini terhenti karena para trader mengambil keuntungan.

Ringkasan Pasar kripto berfluktuasi menjelang markup CLARITY Act yang akan datang.

Senator Tim Scott mengkonfirmasi bahwa markup akan berlangsung pada 15 Januari.

CLARITY Act kemungkinan tidak akan memicu reli pasar kripto.

Harga Bitcoin (BTC) anjlok dari tertinggi year-to-date sebesar $94.500 menjadi $90.000 saat ini. Altcoin teratas lainnya seperti Ethereum (ETH) dan Ripple (XRP) juga telah turun dalam beberapa hari terakhir.

Markup CLARITY Act akan terjadi pada 15 Januari

Pasar kripto akan menjadi fokus minggu depan ketika investor bereaksi terhadap markup Market Structure Bill yang akan datang, yang bertujuan untuk merampingkan industri kripto.

Markup yang akan datang dikonfirmasi oleh Senator Tim Scott, Ketua Komite Perbankan Senat, yang percaya bahwa RUU tersebut penting karena Amerika Serikat berupaya menjadi ibukota kripto dunia.

Tujuan RUU ini adalah untuk memisahkan tugas antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission. Sebagian besar cryptocurrency akan diawasi oleh CFTC, yang umumnya dianggap lebih ramah daripada SEC.

SEC, di sisi lain, akan sebagian besar fokus pada penjualan token dan cryptocurrency yang mengumpulkan uang melalui pendekatan ini.

CLARITY Act hadir setahun setelah Washington mengesahkan GENIUS Act, yang membantu mengatur stablecoin seperti USDC dan USDT. Pada saat yang sama, SEC telah mengadopsi pendekatan yang lebih ramah dalam regulasi kripto, dengan menyetujui ETF dan mengakhiri sebagian besar tuntutan hukum.

Apakah Market Structures Bill akan memicu reli pasar kripto?

Pertanyaan di antara banyak investor kripto adalah apakah RUU ini akan memicu reli pasar kripto.

Meskipun penting, RUU itu sendiri tidak akan memicu reli kripto seperti yang kita lihat dengan GENIUS Act. Salah satu alasan utama adalah pasar sudah mengharapkannya untuk lolos, dengan peluang di Polymarket lebih dari 80%. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa cryptocurrency akan turun karena investor menjual berita tersebut.

Selain itu, RUU tersebut tidak akan memiliki dampak langsung pada sebagian besar koin, termasuk Bitcoin dan Ethereum. Sebaliknya, mungkin memiliki beberapa dampak pada perusahaan yang meluncurkan cryptocurrency di Amerika Serikat.

Yang terpenting, cryptocurrency tetap berada di pasar bear meskipun keramahan regulator AS. Misalnya, harga XRP telah jatuh ke pasar bear bahkan setelah kasus SEC vs Ripple berakhir.

Namun, pasar kripto bisa reli tahun ini, karena Fear and Greed Index bergerak mendekati zona keserakahan dan ketika open interest futures yang menurun mulai mencapai titik terendah. Juga, lebih banyak pemotongan suku bunga akan membantu mendorong pasar kripto.