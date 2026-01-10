BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Apakah CLARITY Act akan memicu reli pasar kripto? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Reli pasar kripto baru-baru ini yang dialami awal tahun ini mengalami stagnasiPostingan Apakah CLARITY Act akan memicu reli pasar kripto? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Reli pasar kripto baru-baru ini yang dialami awal tahun ini mengalami stagnasi

Akankah CLARITY Act memicu reli pasar kripto?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 20:53
The AI Prophecy
ACT$0.02701+8.43%
Overtake
TAKE$0.06771-3.67%
Notcoin
NOT$0.0006554-5.45%
Bitcoin
BTC$96,625.71+1.79%
TOP Network
TOP$0.000096--%

Reli pasar kripto baru-baru ini yang dialami awal tahun ini terhenti karena para trader mengambil keuntungan. 

Ringkasan

  • Pasar kripto berfluktuasi menjelang markup CLARITY Act yang akan datang.
  • Senator Tim Scott mengkonfirmasi bahwa markup akan berlangsung pada 15 Januari.
  • CLARITY Act kemungkinan tidak akan memicu reli pasar kripto.

Harga Bitcoin (BTC) anjlok dari tertinggi year-to-date sebesar $94.500 menjadi $90.000 saat ini. Altcoin teratas lainnya seperti Ethereum (ETH) dan Ripple (XRP) juga telah turun dalam beberapa hari terakhir. 

Markup CLARITY Act akan terjadi pada 15 Januari

Pasar kripto akan menjadi fokus minggu depan ketika investor bereaksi terhadap markup Market Structure Bill yang akan datang, yang bertujuan untuk merampingkan industri kripto.

Markup yang akan datang dikonfirmasi oleh Senator Tim Scott, Ketua Komite Perbankan Senat, yang percaya bahwa RUU tersebut penting karena Amerika Serikat berupaya menjadi ibukota kripto dunia.

Tujuan RUU ini adalah untuk memisahkan tugas antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission. Sebagian besar cryptocurrency akan diawasi oleh CFTC, yang umumnya dianggap lebih ramah daripada SEC.

SEC, di sisi lain, akan sebagian besar fokus pada penjualan token dan cryptocurrency yang mengumpulkan uang melalui pendekatan ini.

CLARITY Act hadir setahun setelah Washington mengesahkan GENIUS Act, yang membantu mengatur stablecoin seperti USDC dan USDT. Pada saat yang sama, SEC telah mengadopsi pendekatan yang lebih ramah dalam regulasi kripto, dengan menyetujui ETF dan mengakhiri sebagian besar tuntutan hukum.

Apakah Market Structures Bill akan memicu reli pasar kripto?

Pertanyaan di antara banyak investor kripto adalah apakah RUU ini akan memicu reli pasar kripto.

Meskipun penting, RUU itu sendiri tidak akan memicu reli kripto seperti yang kita lihat dengan GENIUS Act. Salah satu alasan utama adalah pasar sudah mengharapkannya untuk lolos, dengan peluang di Polymarket lebih dari 80%. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa cryptocurrency akan turun karena investor menjual berita tersebut.

Selain itu, RUU tersebut tidak akan memiliki dampak langsung pada sebagian besar koin, termasuk Bitcoin dan Ethereum. Sebaliknya, mungkin memiliki beberapa dampak pada perusahaan yang meluncurkan cryptocurrency di Amerika Serikat.

Yang terpenting, cryptocurrency tetap berada di pasar bear meskipun keramahan regulator AS. Misalnya, harga XRP telah jatuh ke pasar bear bahkan setelah kasus SEC vs Ripple berakhir.

Namun, pasar kripto bisa reli tahun ini, karena Fear and Greed Index bergerak mendekati zona keserakahan dan ketika open interest futures yang menurun mulai mencapai titik terendah. Juga, lebih banyak pemotongan suku bunga akan membantu mendorong pasar kripto.

Sumber: https://crypto.news/will-the-clarity-act-trigger-a-crypto-market-rally/

Peluang Pasar
Logo The AI Prophecy
Harga The AI Prophecy(ACT)
$0.02701
$0.02701$0.02701
+7.86%
USD
Grafik Harga Live The AI Prophecy (ACT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59
Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Pasar cryptocurrency saat ini menyaksikan kebangkitan pesat dari pesaing baru di sektor meme coin, salah satu yang […] The post The 350x Crypto Gem: How Patos
Bagikan
Coindoo2026/01/15 14:22