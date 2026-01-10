Prediksi Harga SOL: Target $150 pada Akhir Januari 2026



Timothy Morano



Solana diperdagangkan pada $136,25 dengan RSI netral dan resistensi kunci di $143. Analis memproyeksikan target $150 sementara analisis teknikal menunjukkan potensi bullish di atas $139.

Ringkasan Prediksi Harga SOL

• Target jangka pendek (1 minggu): $142-$146

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $138-$150

• Level breakout bullish: $143,28

• Support kritis: $131,46

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Solana

Liputan analis terbaru menunjukkan sentimen optimis untuk prospek jangka pendek SOL. Menurut analisis Rebeca Moen pada 9 Januari, "Solana diperdagangkan pada $138,95 dengan analis memperkirakan target $150. Analisis teknikal mengungkapkan resistensi kunci di $142 dapat membuka potensi kenaikan 8% dalam beberapa minggu," menetapkan target $150 pada akhir Januari 2026.

Darius Baruo memberikan pandangan yang lebih bullish pada 6 Januari, menyatakan bahwa "prediksi harga SOL menunjukkan momentum bullish dengan target $162 mungkin dalam 3 minggu, meskipun perkiraan analis berkisar dari bearish $30-40 hingga level optimis $184," memproyeksikan $162 pada akhir Januari 2026.

Perkiraan CMC AI menawarkan pendekatan yang lebih konservatif, memprediksi bahwa "nilai perdagangan maksimum akan sekitar $146,76, dengan kemungkinan turun ke minimum $138,11. Pada Januari 2026, biaya rata-rata akan menjadi $142,44."

Rincian Analisis Teknikal SOL

Indikator teknikal saat ini menyajikan gambaran campuran namun umumnya netral untuk Solana. Pembacaan RSI sebesar 56,37 berada dengan nyaman di wilayah netral, menunjukkan kondisi tidak overbought maupun oversold. Ini memberikan ruang untuk pergerakan ke arah mana pun berdasarkan katalis pasar.

Histogram MACD pada 0,0000 menunjukkan momentum bearish telah terhenti, berpotensi mengatur pembalikan. Namun, kurangnya bias arah yang jelas memerlukan konfirmasi melalui aksi harga di atas level resistensi kunci.

Analisis Bollinger Bands menunjukkan SOL diposisikan pada 0,76 di antara band, lebih dekat ke band atas di $142,36 daripada band bawah di $116,67. Posisi ini menunjukkan kekuatan baru-baru ini tetapi juga kedekatan dengan resistensi potensial.

Struktur moving average mengungkapkan sinyal campuran. Sementara SOL diperdagangkan di atas SMA 20-periode ($129,52) dan SMA 50-periode ($131,60), ia tetap jauh di bawah SMA 200-periode ($172,76), menunjukkan tren jangka panjang tetap tertantang.

Target Harga Solana: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Kasus bullish untuk prediksi harga SOL ini berpusat pada penembusan di atas resistensi langsung di $139,77, yang akan membuka jalan menuju resistensi kuat di $143,28. Penembusan decisif di atas $143,28 selaras dengan target analis sekitar $146-$150.

Konfirmasi teknikal akan datang dari perdagangan berkelanjutan di atas Bollinger Band atas ($142,36) dengan volume meningkat. Indikator Stochastic (%K pada 65,77, %D pada 52,61) menunjukkan momentum dapat mendukung pergerakan seperti itu tanpa kekhawatiran overbought langsung.

Skenario Bearish

Skenario bearish melibatkan kegagalan untuk bertahan di atas support langsung di $133,86, berpotensi memicu penurunan menuju support kuat di $131,46. Penembusan di bawah level ini dapat mengekspos Bollinger Band bawah sekitar $116,67.

Faktor risiko termasuk kesenjangan signifikan antara harga saat ini dan moving average 200-hari, menunjukkan tekanan pasokan overhead. ATR harian sebesar $5,52 menunjukkan volatilitas yang cukup untuk menguji level penurunan ini dengan cepat.

Haruskah Anda Membeli SOL? Strategi Entry

Berdasarkan level teknikal saat ini, titik entry potensial muncul di dekat support langsung di $133,86 untuk pembeli agresif, atau pada pullback menuju Bollinger Band tengah sekitar $129,52 untuk posisi yang lebih konservatif.

Stop-loss di bawah $131,46 (support kuat) akan membatasi risiko penurunan sambil mempertahankan eksposur terhadap potensi kenaikan menuju target analis. Manajemen risiko menyarankan ukuran posisi harus memperhitungkan volatilitas ATR harian $5,52.

Untuk trader breakout, konfirmasi di atas $143,28 dengan volume dapat membenarkan entry yang menargetkan kisaran $146-$150 yang diidentifikasi dalam perkiraan Solana terbaru.

Kesimpulan

Prediksi harga SOL ini menunjukkan potensi bullish moderat selama sebulan ke depan, dengan analisis teknikal mendukung target analis di kisaran $146-$150. RSI netral dan momentum bearish yang terhenti menciptakan kondisi untuk pergerakan ke atas, meskipun konfirmasi di atas resistensi $143,28 tetap kritis.

Sementara beberapa analis memproyeksikan target kenaikan yang serupa, trader harus mempertahankan manajemen risiko yang disiplin mengingat volatilitas inheren cryptocurrency. Konvergensi level teknikal dan perkiraan analis memberikan kerangka kerja yang wajar untuk perencanaan posisi, meskipun kondisi pasar dapat berubah dengan cepat.

Penafian: Prediksi harga cryptocurrency melibatkan risiko dan ketidakpastian yang signifikan. Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan investasi.

Sumber gambar: Shutterstock