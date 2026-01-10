BursaDEX+
Rain mengumpulkan $250 juta dalam Series C, menilai perusahaan stablecoin tersebut di $1,95 miliar.

Rain Mengamankan Pendanaan Seri C Sebesar $250 Juta

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/10 23:57
Poin Utama:
  • Rain mengamankan $250 juta, dipimpin oleh ICONIQ, dalam pendanaan Seri C.
  • Valuasi perusahaan mencapai $1,95 miliar.
  • Dana untuk memperluas infrastruktur pembayaran stablecoin secara global.
rain-secures-250m-in-series-c-funding-round Rain Mengamankan $250 Juta dalam Putaran Pendanaan Seri C

Rain, perusahaan pembayaran stablecoin yang berbasis di New York, mengamankan $250 juta dalam putaran pendanaan Seri C yang dipimpin oleh ICONIQ, menilai perusahaan tersebut sebesar $1,95 miliar.

Pendanaan ini mencerminkan minat yang meningkat terhadap infrastruktur stablecoin, yang berpotensi mempercepat adopsi aset digital oleh perusahaan. Reaksi pasar dapat bergeser ke arah peningkatan penggunaan stablecoin sebagai alternatif sistem pembayaran lama.

Rain, perusahaan infrastruktur stablecoin yang berbasis di New York, telah mengumumkan keberhasilan putaran pendanaan Seri C senilai $250 juta. Putaran investasi strategis ini menilai perusahaan tersebut pada angka yang mengesankan, yaitu $1,95 miliar.

Putaran Seri C dipimpin oleh ICONIQ dengan partisipasi signifikan dari beberapa investor terkemuka. Ini termasuk Sapphire Ventures, Dragonfly, dan Bessemer Venture Partners. Total pendanaan kini melebihi $338 juta.

Modal tersebut akan digunakan untuk memperluas kehadiran Rain di berbagai pasar berlisensi utama, meningkatkan infrastruktur globalnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penggunaan stablecoin dalam transaksi sehari-hari secara signifikan.

CEO Rain Farooq Malik mencatat peningkatan aktivitas, dengan perusahaan menyaksikan pertumbuhan volume pembayaran tahunan sebesar 38 kali lipat. Tujuannya adalah untuk membuat pembayaran stablecoin menjadi mulus, memfasilitasi adopsi perusahaan yang luas. Farooq Malik menyatakan, "Stablecoin dengan cepat menjadi cara uang bergerak di abad ke-21, tetapi adopsi oleh pengguna di seluruh dunia memerlukan kartu dan aplikasi yang benar-benar berfungsi."

Investasi ini mencerminkan kepercayaan pada teknologi Rain dan potensinya untuk mendefinisikan ulang jaringan pembayaran melalui aset digital yang dapat diprogram. Kamran Zaki dari ICONIQ menyoroti kesiapan regulasi Rain dan kemampuan teknologi full-stack.

Fokus Rain pada transaksi berbasis stablecoin menempatkannya pada posisi yang menguntungkan dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang. Kepatuhan regulasi yang ditingkatkan sangat penting untuk ekspansi global, menunjukkan pergeseran menuju struktur ekonomi yang lebih stabil dan tertoken.

