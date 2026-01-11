Aliran ETF Solana dan Pergerakan Whale Mengisyaratkan Potensi Bullish

Solana memasuki pertengahan Januari di bawah fokus pasar yang diperbarui saat arus exchange-traded fund, aktivitas whale, dan struktur chart jangka panjang bertemu. Meskipun SOL menurun sedikit pada hari itu, posisi yang lebih luas menunjukkan pasar yang bersiap untuk ekspansi daripada kelelahan. Investor terus melacak data ETF, pergerakan on-chain, dan pola teknikal multi-tahun untuk arah.

Arus ETF dan Konteks Pasar

ETF aset digital AS mengirimkan sinyal beragam pada 9 Januari, menurut data SoSoValue. ETF spot Bitcoin mencatat arus keluar bersih total $250 juta selama sesi. FBTC milik Fidelity menonjol dengan mencatat arus masuk $7,87 juta, yang terkuat di antara dana Bitcoin. Sementara itu, ETF spot Ethereum melaporkan $93,82 juta dalam arus keluar bersih.

Namun, ETF spot Solana tidak mencatat arus bersih, bertahan stabil meskipun ada penyesuaian risiko yang lebih luas. Yang penting, ETF Solana tetap positif bersih sejak 4 Desember 2025. Oleh karena itu, kurangnya arus keluar memperkuat persepsi kepercayaan struktural daripada permintaan yang memudar.

Sumber: CoinCodex

Pada saat penulisan, Solana diperdagangkan mendekati $136, mencerminkan penurunan harian 2,21%. Namun, SOL masih mencatat keuntungan 3,51% selama seminggu terakhir. Volume perdagangan mencapai hampir $2,85 miliar, sementara kapitalisasi pasar berada mendekati $76,9 miliar.

Struktur Teknikal Menandakan Ekspansi

Analis pasar terus menyoroti pengaturan chart jangka panjang Solana. Don menunjuk pada wedge yang mengencang yang terbentuk setelah basis multi-tahun. Selain itu, support yang naik antara $120 dan $140 terus bertahan meskipun volatilitas baru-baru ini.

Menurut Don, reklaim yang bersih dari $222 akan membalikkan momentum dan membuka channel atas. Penerimaan di atas $315 akan mengonfirmasi kelanjutan tren menuju $413, level resistensi makro sebelumnya. Akibatnya, breakout melampaui $413 dapat memicu price discovery, didorong oleh volatilitas terkompresi dan higher lows.

Sumber: X

Proyeksi measured-move menunjukkan akselerasi setelah resistensi tersebut pecah. Oleh karena itu, Don menguraikan jalur dari $222 ke $315, kemudian $413, sebelum meluas menuju $1.000 menjelang pertengahan tahun.

Sinyal On-Chain Memperkuat Bias Bullish

Komentar analis dari curb.sol menggemakan optimisme teknikal. Analis mencatat higher lows berulang yang terbentuk di kisaran $130. Selain itu, curb.sol berpendapat bahwa pergerakan decisif di atas $200 dapat dengan cepat mengubah psikologi pasar.

Menurut analisis tersebut, menembus $1.000 akan menarik perhatian mainstream dan partisipasi ritel. Eksposur manajemen kekayaan dapat mengikuti, mempercepat momentum menuju target yang lebih tinggi.

Data on-chain menambahkan lapisan konfirmasi lainnya. Lookonchain melaporkan bahwa wallet 7Z4KKD menarik 80.000 SOL, senilai $10,87 juta, dari Binance. Wallet tersebut tetap dorman selama hampir setahun sebelum transaksi.