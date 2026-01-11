BursaDEX+
Departemen Keuangan Konfirmasi Tarif Trump Dapat Mendanai Pengembalian Dana Pasar Kripto

Penulis: Crypto Breaking NewsSumber: Crypto Breaking News
2026/01/11 03:16
Departemen Keuangan Mengkonfirmasi Tarif Trump Dapat Mendanai Pengembalian Dana Pasar Kripto

Detail Perencanaan Pengembalian Dana

Scott Bessent, Menteri Keuangan, mengindikasikan bahwa pengembalian dana akan dilakukan dalam beberapa minggu atau bulan. Oleh karena itu, departemen berusaha untuk menghindari arus keluar uang tunai yang tiba-tiba, yang mungkin menciptakan tekanan dalam operasi pendanaan atau menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan terkait situasi Mahkamah Agung. Namun dia menekankan bahwa kesiapan adalah keharusan mutlak. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa meskipun keputusan tidak menguntungkan, pemerintah tetap akan menjalankan tugasnya tanpa gangguan dalam bentuk pendanaan.

Selain itu, Departemen Keuangan mengakui bahwa pengembalian dana mungkin memiliki kondisi rumit berdasarkan keputusan tersebut. Selain itu, Bessent juga meragukan bahwa pembayar tarif akan mengganti biaya kepada pelanggan dalam rantai pasokan. Mengenai masalah inflasi, Bessent juga menambahkan bahwa tidak ada bukti biaya tarif yang substansial diteruskan. Para pejabat, oleh karena itu, berpendapat bahwa tarif tidak secara signifikan berkontribusi terhadap harga konsumen di tahun-tahun yang disengketakan.

Ketakutan akan kejatuhan pasar cukup mereda ketika Mahkamah Agung tidak memiliki putusan independen. Dengan demikian, investor menurunkan antisipasi mereka terhadap ketegangan likuiditas yang akan datang yang telah mendorong volatilitas sebelumnya dalam ekuitas, obligasi, dan aset kripto. Departemen Keuangan berusaha mengimbangi spekulasi penerbitan obligasi yang dipaksakan. Daripada pejabat menekankan kepemilikan uang tunai yang besar, yang meminimalkan pinjaman darurat jika pengembalian dana tersebut ditransaksikan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Tingkat Saldo Kas

Selain itu, saldo kas Departemen Keuangan mendekati 774 miliar dolar minggu lalu. Selain itu, ditunjukkan bahwa cadangan mungkin mencapai hingga 850 miliar dolar pada akhir Maret 2026, berdasarkan asumsi fiskal saat ini bahwa dana tidak akan habis dan menyebabkan likuiditas mengering di pasar, serta menyebabkan penjualan di pasar kripto. Akibatnya, para pejabat berusaha memisahkan hasil hukum dan cerita bahaya sistemik yang beredar di pasar. Departemen Keuangan mengatakan akan memperhatikan dengan seksama perkembangan pengadilan dan pasar. Selain itu, otoritas berfokus pada persiapan implementasi pengembalian dana yang lancar tanpa mengurangi operasi keuangan secara keseluruhan.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Departemen Keuangan Mengkonfirmasi Tarif Trump Dapat Mendanai Pengembalian Dana Pasar Kripto di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

