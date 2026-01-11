Presiden SpaceX Gwynne Shotwell menghadapi tantangan terbesarnya saat perusahaan menargetkan IPO 2026

Gwynne Shotwell telah menghabiskan bertahun-tahun menjaga SpaceX tetap pada jalurnya sambil mengelola sifat tidak terduga dari bosnya, Elon Musk. Kini presiden perusahaan roket tersebut menghadapi ujian terbesarnya saat perusahaan bersiap untuk go public, sebuah langkah yang dapat menghasilkan lebih dari $30 miliar dan membuat bisnis tersebut mengalami pengawasan luar yang ketat.

SpaceX mengonfirmasi pada bulan Desember sedang bersiap untuk kemungkinan pencatatan pasar saham yang menargetkan valuasi $1,5 triliun. Bagi Shotwell, yang menjalankan operasi sehari-hari sejak 2008, penawaran potensial tersebut berarti melangkah ke sorotan publik yang lebih terang setelah bertahun-tahun bekerja di balik layar.

Juni lalu menunjukkan dengan tepat apa yang ditangani Shotwell secara rutin. Musk terlibat perselisihan dengan Presiden Trump dan mengancam akan menutup pesawat ruang angkasa yang mengangkut pasokan dan orang ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Shotwell harus meredakan situasi, meyakinkan pejabat NASA bahwa perusahaan akan melewati masalah tersebut, kata kepala staf NASA saat itu, Brian Hughes, kepada WSJ.

Jenis pemecahan masalah ini mendefinisikan pekerjaan Shotwell. Dia menangani hubungan pelanggan, bertindak sebagai perantara bagi pejabat pemerintah yang membutuhkan SpaceX tetapi khawatir tentang perilaku Musk, dan memimpin tim manajer puncak yang merangkul lingkungan kerja perusahaan yang menuntut. Dia sering beroperasi dengan tenang, menggunakan kepercayaan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun.

"Dia telah menjadi tangan yang stabil," kata Bill Nelson, yang menjalankan NASA di bawah Presiden Biden dan pertama kali bertemu Shotwell ketika SpaceX baru memulai. "Saya memiliki kepercayaan besar padanya. Karena itu, saya memiliki kepercayaan besar pada SpaceX."

Musk memulai SpaceX pada tahun 2002. Shotwell diwawancara dengannya dan mendapat tawaran, tetapi ragu-ragu untuk bergabung dengan startup yang belum terbukti.

"Saya meneleponnya dan saya berkata, 'Saya telah menjadi orang bodoh,' dan dia tertawa dan berkata, 'Selamat datang di tim,'" kenang Shotwell selama ceramah tahun 2022 di Universitas Stanford.

Dia memulai sebagai wakil presiden pengembangan bisnis, bertemu dengan pejabat pemerintah dan perusahaan satelit di seluruh dunia. Musk menjadikannya presiden pada tahun 2008, tahun yang sama SpaceX mendapatkan kontrak NASA senilai $1,6 miliar yang membuat perusahaan tetap hidup.

Dia telah memegang peran itu sejak saat itu, membimbing SpaceX melalui masa-masa sulit dan membantunya mencapai kesuksesan luar biasa. Perusahaan belajar mendaratkan pendorong roket dan menggunakannya kembali ratusan kali. Pada tahun 2020, perusahaan mengirim astronot ke stasiun luar angkasa dari tanah Amerika untuk pertama kalinya sejak program pesawat ulang-alik berakhir sembilan tahun sebelumnya. Perusahaan membangun Starlink, kini jaringan satelit terbesar yang pernah ada, menyediakan layanan internet.

Dan Goldberg, yang menjalankan perusahaan satelit Kanada Telesat, yang membeli peluncuran SpaceX dan bersaing dengan Starlink, telah mengenal Shotwell selama bertahun-tahun. "Mengingat semua yang telah mereka capai dengannya sebagai presiden, saya mengagumi ketenangannya," katanya.

Shotwell menjaga suasana intens SpaceX tetap hidup

Shotwell telah bertahan dengan Musk selama hampir 25 tahun, lebih lama dari kebanyakan orang di lingkarannya. Dia telah membelanya dengan kuat.

Ketika pekerja SpaceX memposting keluhan internal tentang bagaimana perusahaan menangani klaim pelecehan, Shotwell tidak setuju, mengatakan staf lain mengeluh itu mengganggu pekerjaan mereka. Beberapa pekerja kehilangan pekerjaan mereka karena surat tersebut.

Seorang mantan pekerja SpaceX mengatakan Shotwell tahu pertarungan mana yang bisa dia menangkan dengan Musk dan mana yang tidak. Orang ini mengingat bagaimana Shotwell mencoba beberapa kali untuk menghentikan Musk memecat seorang insinyur yang dihormati, tetapi akhirnya gagal.

Shotwell juga menjual metode SpaceX. Perusahaan bergerak cepat dan melakukan perbaikan terus-menerus, tidak seperti program ruang angkasa tradisional yang lambat dan dikendalikan pemerintah.

SpaceX mendorong insinyur muda dengan keras, meminta mereka menangani masalah teknis yang sulit. Beberapa kelelahan, meskipun banyak yang tetap kagum dengan apa yang mereka capai.

Tantangan besar menjelang IPO bersejarah

SpaceX telah memasuki periode tenang regulasi, memberi tahu pekerja untuk berhenti membahas pencatatan pasar saham yang direncanakan saat mempersiapkan apa yang bisa menjadi penawaran publik terbesar dalam sejarah.

Perusahaan harus membuat Starship, roket dua tahap yang kuat, berfungsi dengan baik dan terbang lebih sering. Kendaraan tersebut gagal dalam tiga misi uji tahun lalu, dan bagiannya mengalami kecelakaan di darat pada bulan November. NASA membutuhkan Starship untuk mengembalikan astronot ke bulan, dan Musk menginginkannya untuk pemukiman Mars.

Perusahaan juga berencana menggunakan Starship untuk menempatkan pusat data kecerdasan buatan di luar angkasa, sebuah ide yang belum terbukti yang sedang dikejar sebelum kemungkinan penawaran saham. SpaceX juga mengambil biaya baru yang besar tahun lalu melalui kesepakatan senilai lebih dari $20 miliar untuk membeli spektrum nirkabel.

Shotwell memberikan laporan langsungnya kebebasan luas untuk menjalankan area mereka, kata orang-orang yang mengenal perusahaan. Banyak, termasuk insinyur Mark Juncosa dan wakil presiden Starlink Lauren Dreyer, telah bertahan selama bertahun-tahun. Tetapi Shotwell membuat keputusan sulit saat diperlukan.

"Hal yang hebat tentang Gwynne adalah dia selalu masuk di mana dia merasa perusahaan paling membutuhkan bantuan," kata Kathy Lueders, mantan eksekutif SpaceX dan NASA. "Orang akan berkata, 'Kita perlu beralih ke Gwynne untuk yang satu ini.'"

