Bitcoin Cash Melanjutkan Kenaikan Bullish di Atas $600

// Harga



Waktu membaca: 2 menit Dipublikasikan: 10 Jan 2026 pukul 20:31

Bitcoin Cash (BCH) terus melanjutkan kenaikan bullish-nya di atas garis rata-rata bergerak, naik hingga mencapai $668.

Analisis jangka panjang harga BCH: bullish



Cryptocurrency ini telah mempertahankan pola higher highs dan higher lows. Pada 3 Januari, momentum bullish menembus penghalang di $600 tetapi terhenti di level tertinggi $660.



Sekarang, pembeli menembus resistensi di $600, tetapi harga mengalami koreksi dan kembali mendapat dukungan di atas level ini. BCH diperdagangkan dalam kisaran terbatas di atas garis rata-rata bergerak, dengan resistensi di $660. Jika resistensi saat ini ditembus, BCH bisa mencapai level tertinggi $720. BCH saat ini berada di $639.



Indikator Teknikal



Zona Resistensi Utama: $600, $650, $700







Zona Support Utama: $500, $450, $400



Pembacaan indikator harga Bitcoin Cash



Harga telah berulang kali naik di atas garis rata-rata bergerak 21-hari dan 50-hari yang miring ke atas. Sumbu candlestick panjang di bawah level tertinggi saat ini menunjukkan tekanan jual yang signifikan pada level harga yang lebih tinggi. Pada chart 4 jam, bar harga diposisikan di antara garis rata-rata bergerak yang miring ke atas.

Apa arah selanjutnya untuk BCH/USD?



Harga BCH telah bergerak horizontal setelah tren naik berakhir di sekitar $668. Sejak 5 Januari, altcoin ini telah mengalami koreksi dan kembali mendapat dukungan di atas level terendah $620. Tren naik telah terhenti di bawah level tertinggi $660. Harga telah terkunci dalam kisaran pada chart 4 jam, menghasilkan beberapa hari perdagangan dalam kisaran yang persisten.



Disclaimer. Analisis dan perkiraan ini adalah pendapat pribadi penulis. Data yang diberikan dikumpulkan oleh penulis dan tidak disponsori oleh perusahaan atau pengembang token mana pun. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual cryptocurrency dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan oleh Coinidol.com. Pembaca harus melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi dalam dana.