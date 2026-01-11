Ripple (XRP) dan Mutuum Finance (MUTM): 2 Kripto Teratas yang Harus Dimiliki Setiap Investor Cerdas dalam Portofolio Mereka, Inilah Alasannya

Bagi mereka yang mencari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik untuk tahun 2026, menciptakan keseimbangan antara cryptocurrency lama dan baru adalah hal yang normal. Di antara cryptocurrency populer lama yang masih belum berhasil memenuhi janji besarnya adalah Ripple (XRP). Di sisi lain, di antara kripto populer baru adalah Mutuum Finance (MUTM). Kripto baru ini telah berhasil mencapai popularitas besar dengan mengumpulkan lebih dari $19,7 juta dalam presale-nya.

Analisis Harga XRP

XRP berada dalam tahap re-akumulasi, berkat reli pasar yang diciptakan oleh paus dan akumulasi konsisten dalam ETF. Sangat positif bahwa harga saat ini bertahan di atas level support penting, yang merupakan indikator kuat dari struktur pasar yang solid. Level penting di $2,20 telah tercipta sebagai level jangkar baru. Level resistance di $2,20 menghadirkan banyak peluang untuk bergerak ke $3,20. XRP adalah peserta pasar utama. Namun tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan yang berada dalam tahap pengembangan, seperti MUTM.

Presale MUTM

Mutuum Finance telah melihat partisipasi lebih dari 18.770 investor dan telah menghasilkan $19,7 juta. Setelah mempertimbangkan berbagai biaya di fase 7 dan 8 sebesar $0,04 dan $0,045, jelas bahwa ditambah dengan listing publik di $0,06, akan sangat menguntungkan untuk bergabung lebih awal. Menurut proyeksi, diharapkan dalam beberapa bulan ke depan, harga per token kripto ini bisa mencapai $0,40, sehingga memberikan keuntungan hingga 10x bagi mereka yang bergabung sekarang. Fase 8 akan memberikan keuntungan marginal 8x, sementara bagi mereka yang menunggu hingga terdaftar di pasar seharga $0,06, keuntungan hanya 6x yang dapat dicapai.

Fungsionalitas DeFi Memicu Permintaan

Mutuum Finance menampilkan platform DeFi yang menggabungkan pinjaman Peer-to-Contract (P2C) dan Peer-to-Peer (P2P). Pemberi pinjaman P2C menyetorkan aset dalam pool pinjaman yang menghasilkan hingga 10% APY. Misalnya 7.000 USDT akan menghasilkan $700 bunga di akhir tahun. Pinjaman Peer-to-Peer memberikan hasil yang lebih tinggi, di mana suku bunga dapat ditetapkan oleh pihak yang bertransaksi pada aset volatil seperti Dogecoin. Pinjaman P2P dapat melampaui suku bunga pinjaman P2C hingga mencapai 20%, sehingga memperkuat kegunaannya dan niat dalam penciptaan pendapatan dengan cryptocurrency yang volatil.

Sistem yang dikembangkan oleh MUTM memiliki sistem reward untuk biaya yang dihasilkan berdasarkan aktivitas yang dilakukan di platform, yang digunakan untuk membeli token MUTM di pasar dan membagikannya di antara stakers mtTokens. mtTokens adalah aset yang menghasilkan yield yang diperoleh untuk deposit yang dibuat dalam sistem pinjaman MUTM dengan rasio 1:1. Misalnya, untuk deposit 10.000 USDT di pasar pinjaman, pengguna mendapat 10.000 mtUSDT. Selain mendapat penghasilan dari pinjaman, pengguna mendapat dividen staking.

Keamanan dan Pencapaian Testnet

Keamanan adalah salah satu pertimbangan utama untuk MUTM. Ia telah berhasil lulus uji Halborn Security, di mana semua masukan telah dimasukkan untuk mengamankan protokol. Dari segi fungsionalitas, peluncuran protokol V1 akan dilakukan di Sepolia Testnet, di mana ia berencana untuk memungkinkan keterlibatan dengan liquidity pool, mtTokens, debt tokens untuk pinjaman, serta liquidator otomatis untuk akun yang under-collateralized.

Mengapa MUTM Harus Ada di Portofolio Cerdas Anda

Di mana XRP memberikan stabilitas, Mutuum Finance memberikan eksposur proyek awal, pengembangan presale, integrasi DeFi, dan beberapa cara untuk memberi reward kepada investor token. Selain itu, target ROI 10x untuk investor Fase 7 menjadikan MUTM salah satu kripto berbiaya rendah terbaik yang tersedia untuk portofolio yang terdiversifikasi dengan baik.

