BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Senator AS Cynthia Lummis Menguraikan Mengapa RUU Kripto 2026-nya Sangat Krusial muncul di BitcoinEthereumNews.com. Senator Cynthia Lummis telah memperbarui seruanPostingan Senator AS Cynthia Lummis Menguraikan Mengapa RUU Kripto 2026-nya Sangat Krusial muncul di BitcoinEthereumNews.com. Senator Cynthia Lummis telah memperbarui seruan

Senator AS Cynthia Lummis Menjelaskan Mengapa RUU Kripto 2026 Miliknya Sangat Penting

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 04:32
Talus
US$0.00652-1.06%
Everclear
CLEAR$0.00576-0.17%
Union
U$0.002989+3.49%
Movement
MOVE$0.03936+7.33%
Belong
LONG$0.003939+13.09%

Senator Cynthia Lummis telah memperbarui seruan untuk regulasi kripto AS yang jelas saat komite-komite Senat bersiap untuk melanjutkan rancangan undang-undang struktur pasar yang telah lama ditunggu. Komentarnya datang saat Partai Republik mendorong menuju markup 15 Januari, meskipun dukungan Demokrat masih tidak pasti.

Responsible Financial Innovation Act of 2026 diharapkan dapat membentuk bagaimana aset digital diatur di Amerika Serikat. Para pembuat undang-undang kini berlomba untuk menyelesaikan bahasa draf sementara negosiasi terus berlanjut di balik pintu tertutup.

Senator Lummis Menguraikan Tujuan RUU Kripto 2026

Senator Cynthia Lummis mengatakan Responsible Financial Innovation Act of 2026 bertujuan membawa kejelasan yang sangat dibutuhkan ke pasar aset digital. Dalam postingan baru-baru ini, dia mengatakan RUU tersebut menarik garis yang jelas antara sekuritas aset digital dan komoditas.

Dia menambahkan bahwa RUU tersebut juga menambahkan perlindungan konsumen dan memberikan perusahaan serta regulator kerangka kerja terpadu untuk bekerja. Jika disahkan, bank-bank AS akan diizinkan untuk melakukan staking aset kripto dan mendapatkan hasil, dan lebih banyak modal dapat tetap berada di dalam negeri daripada mengalir ke pasar lepas pantai.

Para pendukung, termasuk Senator Cynthia Lummis, mengatakan perubahan ini dapat memposisikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam fase berikutnya inovasi blockchain, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna dan lebih banyak kepastian bagi institusi keuangan.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Coinpaper, Lummis telah lama berpendapat bahwa regulasi yang tidak jelas telah mendorong aktivitas kripto ke luar negeri. Dia percaya aturan yang jelas dapat mendorong pertumbuhan yang bertanggung jawab sambil menjaga pengawasan tetap utuh.

Komite-Komite Senat Bersiap untuk Markup 15 Januari

Komite Perbankan Senat mengonfirmasi akan mengadakan sidang markup pada 15 Januari. Ketua Tim Scott mengatakan komite telah terlibat dalam pembicaraan bipartisan selama berbulan-bulan dan siap untuk melanjutkan.

Pemberitahuan resmi menyatakan bahwa markup akan mempertimbangkan Digital Asset Market Clarity Act of 2025. Amendemen manajer diharapkan pada 12 Januari, sementara amendemen anggota harus diserahkan pada 13 Januari.

Komite Pertanian Senat juga diharapkan bertindak atas RUU kripto terkaitnya. Legislasi tersebut berfokus pada otoritas Commodity Futures Trading Commission atas komoditas aset digital, seperti yang diuraikan Coinpaper sebelumnya.

Namun, meskipun pembicaraan berlangsung, dukungan Demokrat tidak dijamin. Senator Cory Booker, negosiator kunci di Komite Pertanian, telah mengangkat kekhawatiran yang dapat menunda kemajuan.

Senator Ruben Gallego juga memperingatkan bahwa batasan pada pejabat senior yang mendapat untung dari kripto adalah persyaratan untuk dukungannya. Dia menggambarkan masalah ini sebagai garis merah selama diskusi baru-baru ini.

Para advokat mengatakan tujuh suara Demokrat diperlukan untuk pengesahan akhir Senat. Tanpa suara tersebut, RUU dapat terhenti meskipun ada dukungan Republik yang kuat.

Sumber: https://coinpaper.com/13664/us-senator-cynthia-lummis-breaks-down-why-her-2026-crypto-bill-is-critical

Peluang Pasar
Logo Talus
Harga Talus(US)
$0.00652
$0.00652$0.00652
-0.45%
USD
Grafik Harga Live Talus (US)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42