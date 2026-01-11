Senator AS Cynthia Lummis Menjelaskan Mengapa RUU Kripto 2026 Miliknya Sangat Penting

Senator Cynthia Lummis telah memperbarui seruan untuk regulasi kripto AS yang jelas saat komite-komite Senat bersiap untuk melanjutkan rancangan undang-undang struktur pasar yang telah lama ditunggu. Komentarnya datang saat Partai Republik mendorong menuju markup 15 Januari, meskipun dukungan Demokrat masih tidak pasti.

Responsible Financial Innovation Act of 2026 diharapkan dapat membentuk bagaimana aset digital diatur di Amerika Serikat. Para pembuat undang-undang kini berlomba untuk menyelesaikan bahasa draf sementara negosiasi terus berlanjut di balik pintu tertutup.

Senator Lummis Menguraikan Tujuan RUU Kripto 2026

Senator Cynthia Lummis mengatakan Responsible Financial Innovation Act of 2026 bertujuan membawa kejelasan yang sangat dibutuhkan ke pasar aset digital. Dalam postingan baru-baru ini, dia mengatakan RUU tersebut menarik garis yang jelas antara sekuritas aset digital dan komoditas.

Dia menambahkan bahwa RUU tersebut juga menambahkan perlindungan konsumen dan memberikan perusahaan serta regulator kerangka kerja terpadu untuk bekerja. Jika disahkan, bank-bank AS akan diizinkan untuk melakukan staking aset kripto dan mendapatkan hasil, dan lebih banyak modal dapat tetap berada di dalam negeri daripada mengalir ke pasar lepas pantai.

Para pendukung, termasuk Senator Cynthia Lummis, mengatakan perubahan ini dapat memposisikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam fase berikutnya inovasi blockchain, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna dan lebih banyak kepastian bagi institusi keuangan.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Coinpaper, Lummis telah lama berpendapat bahwa regulasi yang tidak jelas telah mendorong aktivitas kripto ke luar negeri. Dia percaya aturan yang jelas dapat mendorong pertumbuhan yang bertanggung jawab sambil menjaga pengawasan tetap utuh.

Komite-Komite Senat Bersiap untuk Markup 15 Januari

Komite Perbankan Senat mengonfirmasi akan mengadakan sidang markup pada 15 Januari. Ketua Tim Scott mengatakan komite telah terlibat dalam pembicaraan bipartisan selama berbulan-bulan dan siap untuk melanjutkan.

Pemberitahuan resmi menyatakan bahwa markup akan mempertimbangkan Digital Asset Market Clarity Act of 2025. Amendemen manajer diharapkan pada 12 Januari, sementara amendemen anggota harus diserahkan pada 13 Januari.

Komite Pertanian Senat juga diharapkan bertindak atas RUU kripto terkaitnya. Legislasi tersebut berfokus pada otoritas Commodity Futures Trading Commission atas komoditas aset digital, seperti yang diuraikan Coinpaper sebelumnya.

Namun, meskipun pembicaraan berlangsung, dukungan Demokrat tidak dijamin. Senator Cory Booker, negosiator kunci di Komite Pertanian, telah mengangkat kekhawatiran yang dapat menunda kemajuan.

Senator Ruben Gallego juga memperingatkan bahwa batasan pada pejabat senior yang mendapat untung dari kripto adalah persyaratan untuk dukungannya. Dia menggambarkan masalah ini sebagai garis merah selama diskusi baru-baru ini.

Para advokat mengatakan tujuh suara Demokrat diperlukan untuk pengesahan akhir Senat. Tanpa suara tersebut, RUU dapat terhenti meskipun ada dukungan Republik yang kuat.