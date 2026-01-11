Shiba Inu (SHIB) Menghadapi Volatilitas saat 2026 Dimulai; Komunitas Didesak untuk Tetap Kuat

Shiba Inu (SHIB) mengalami awal yang volatil di tahun 2026, dengan puncak dan lembah ekstrem yang menjadi berita utama di dunia kripto. SHIB memiliki awal tahun yang kuat karena koin meme ini mencatat empat hari pertumbuhan berturut-turut antara 1 Januari dan 5 Januari. Namun, momentum tersebut berumur pendek karena token ini mencatat empat hari kerugian berturut-turut.

SHIB menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $0,00001017 pada 5 Januari. Ini menandai pertama kalinya harga SHIB tidak dimulai dengan karakter "0" sejak minggu pertama November. Namun, pencapaian tersebut segera diikuti oleh dimulainya tekanan jual sejak 6 Januari. Hal ini menyebabkan koreksi token SHIB menjadi $0,00000846.

Pada saat penulisan, Shiba Inu diperdagangkan pada $0,0₅8683 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $88,26 juta dan kapitalisasi pasar sebesar $5,12 miliar. Harga SHIB menurun 0,45% selama 24 jam terakhir, dan keuntungan mingguan sebesar 9,96%.

Pasar Kripto Menghadapi Aktivitas Rendah

Secara umum, pasar mata uang kripto mencatat aktivitas yang lebih rendah. Hal ini telah berkontribusi pada volatilitas harga. Bitcoin dan mata uang kripto terkemuka lainnya mengalami beberapa reli yang berumur pendek. Hal ini membuat kesulitan bagi mereka yang menggunakan leverage.

Analis menjelaskan bahwa pasar telah mengalami dampak dari kesenjangan likuiditas yang diciptakan oleh likuidasi massal pada Oktober, yang telah menghilangkan hampir $20 miliar dari posisi leverage.

Hasilnya adalah kedalaman pasar terus berkontribusi pada sifat pergerakan harga yang lebih dramatis. Ini berarti bahwa reli jangka pendek tidak berkelanjutan.

Shiba Inu Mendesak Pemegang untuk Tetap Tenang

Selama turbulensi, salah satu anggota tim pengembang Shiba Inu, Lucie, memposting pesan di X. Pesan tersebut memberitahu pemegang untuk "tetap tenang dan yakin di tengah fluktuasi pasar."

"Keyakinan menghasilkan kerajaan, sementara keraguan menguras nilai seseorang," lanjutnya. "Kepanikan membakar portofolio, sementara tangan yang lemah menempa surat penyesalan." Grafik yang menyertainya terkait dengan aksi pasar dan psikologi mencontohkan kebutuhan untuk perhitungan LR semacam itu ketika ada keraguan pasar.

Karena Shiba Inu memiliki komunitas yang kuat di belakangnya, menjaga kepercayaan komunitas terhadap mata uang kripto adalah salah satu faktor terpenting untuk tetap stabil di tahun mendatang.

