Tingkat Pembakaran Shiba Inu Melonjak Lebih dari 38.000% seiring Aktivitas Jaringan Pulih Kembali

Shiba Inu telah mencatat lonjakan dramatis dalam tingkat pembakaran tokennya, menandai potensi titik balik bagi cryptocurrency meme ini. Data dari Shibburn mengungkapkan bahwa lebih dari 7,2 juta token SHIB telah dihapus dari sirkulasi dalam 24 jam pada 10 Januari 2026.

Tingkat pembakaran melonjak sebesar 38.043% dibandingkan hari sebelumnya. Peningkatan besar ini memecah rentetan aktivitas pembakaran minimal yang berkepanjangan yang membuat metrik tersebut berada di wilayah negatif selama beberapa hari berturut-turut.

Pengurangan Pasokan Menunjukkan Strategi Jangka Panjang

Total pasokan SHIB kini mencapai 589.245.806.058.242 token. Angka ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mengurangi pasokan kuadriliun token asli melalui pembakaran sistematis.

Aktivitas pembakaran yang berkelanjutan sering berkorelasi dengan kesehatan jaringan yang lebih luas. Lonjakan baru-baru ini menunjukkan keterlibatan yang diperbarui dari komunitas SHIB. Periode sebelumnya dari pembakaran yang meningkat telah bertepatan dengan reli harga, meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Tim pengembangan Shiba Inu telah mengimplementasikan berbagai mekanisme pembakaran sejak peluncuran token. Ini termasuk pembakaran berbasis transaksi dan inisiatif yang didorong komunitas. Data terbaru menunjukkan program-program ini mungkin mendapatkan daya tarik lagi setelah periode tenang.

Pergerakan Harga Mencerminkan Aktivitas Pembakaran

Harga SHIB meningkat sebesar 0,81% selama 24 jam terakhir. Token diperdagangkan pada $0,00000871 pada saat pelaporan. Kenaikan sederhana ini menandai pergeseran dari wilayah merah baru-baru ini ke momentum positif.