Islamic Coin Meroket 470% dalam 24 Jam saat Peluncuran Ethiq

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/11 06:30
Islamic Coin Meroket 470% dalam 24 Jam pada Peluncuran EthiqPada 9 Januari, Islamic Coin mengalami reli dramatis, melonjak 470% dari di bawah $0,01 menjadi hampir $0,06 dalam 24 jam sebelum stabil di sekitar $0,045–$0,05. Ethiq Layer 2 Mainnet Islamic Coin (ISLM), token utilitas asli dari jaringan HAQQ, memicu reli pasar besar-besaran pada awal Januari 2026. Aset tersebut melonjak dari basis yang stagnan […]
