OKX Mengumumkan Peluncuran Fogo Pre-Market Futures

OKX akan mencatatkan kontrak perpetual Fogo pada Januari 2026.

Potensi pengaruh terhadap likuiditas pasar derivatif.

OKX akan memperkenalkan kontrak futures perpetual pra-pasar dengan margin USDT untuk FOGO, diluncurkan pada 10 Januari 2026, pukul 22:45 WIB di platformnya.

Peluncuran ini menandakan meningkatnya minat dalam perdagangan derivatif, yang berpotensi berdampak pada pasar perpetual USDT, namun detail tentang FOGO atau ekosistemnya tetap tidak diungkapkan.

Fogo Futures: Memperluas Penawaran Derivatif OKX

OKX mengumumkan pencatatan futures perpetual pra-pasar Fogo, menandai penambahan baru dalam penawaran derivatifnya. Kontrak Fogo, dibuka pada 10 Januari 2026, akan menggunakan margin USDT (Tether). Dengan peluncuran ini, OKX bertujuan menarik minat spekulatif dan memperluas rangkaian produk derivatifnya, menekankan komitmennya untuk mengembangkan opsi perdagangannya.

Peristiwa ini mengarah pada perubahan dalam kemungkinan perdagangan untuk Fogo sebelum pencatatan spot potensialnya. Menawarkan kontrak dengan margin USDT mencerminkan fokus OKX pada peningkatan likuiditas derivatif. Membuka futures Fogo sebelum peluncuran spot dapat meningkatkan aktivitas perdagangan spekulatif pra-pasar.

Reaksi komunitas belum muncul karena belum ada pernyataan resmi dari pemimpin industri atau badan regulasi. Tidak ada tokoh terkemuka yang berkomentar secara publik tentang peluncuran Fogo oleh OKX.

Posisi Pasar Fogo dan Prospek Masa Depan

Tahukah Anda? Futures pra-pasar Fogo OKX menggunakan model yang sering mentransisikan kontrak spekulatif menjadi futures perpetual standar ketika token dicatatkan untuk perdagangan spot, mempertahankan likuiditas derivatif yang kuat.

Valuasi Fogo berada di $0,06, dengan kapitalisasi pasar formatNumber(240930225, 2), menurut CoinMarketCap. Kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi adalah formatNumber(641645053, 2). Token tersebut mengalami penurunan nilai 7,15% dalam berbagai jangka waktu dengan volume perdagangan yang dapat diabaikan, detail yang konsisten di seluruh metrik 24 jamnya.

Fogo(FOGO), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 06:11 WIB pada 10 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Analisis ahli dari tim riset Coincu menunjukkan ini mungkin meningkatkan perhatian pada segmen pasar perpetual USDT OKX. Langkah ini dapat menarik trader institusional, yang mencari produk derivatif terstruktur, di tengah lanskap pasar yang diatur yang berkembang menuju adopsi teknologi yang meningkat.