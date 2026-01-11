Harga Shiba Inu Akan Breakout? Metrik Burn Meledak Semalam

Shiba Inu telah mencatat lonjakan dramatis dalam tingkat pembakaran tokennya, menandai titik balik potensial untuk mata uang kripto meme ini. Data dari Shibburn mengungkapkan bahwa lebih dari 7,2 juta token SHIB telah dihapus dari peredaran dalam 24 jam pada 10 Januari 2026.

Tingkat pembakaran melonjak sebesar 38.043% dibandingkan hari sebelumnya. Peningkatan besar ini memutus tren panjang aktivitas pembakaran minimal yang telah membuat metrik berada di wilayah negatif selama beberapa hari berturut-turut.

Pengurangan Pasokan Menunjukkan Strategi Jangka Panjang

Total pasokan SHIB saat ini berada di 589.245.806.058.242 token. Angka ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mengurangi pasokan token kuadriliun asli melalui pembakaran sistematis.

Aktivitas pembakaran yang berkelanjutan sering kali berkorelasi dengan kesehatan jaringan yang lebih luas. Lonjakan baru-baru ini menunjukkan keterlibatan yang diperbarui dari komunitas SHIB. Periode sebelumnya dengan pembakaran yang meningkat telah bertepatan dengan reli harga, meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.

Tim pengembangan Shiba Inu telah menerapkan berbagai mekanisme pembakaran sejak peluncuran token. Ini termasuk pembakaran berbasis transaksi dan inisiatif yang didorong oleh komunitas. Data terbaru menunjukkan program-program ini mungkin mendapatkan daya tarik lagi setelah periode yang tenang.

Pergerakan Harga Mencerminkan Aktivitas Pembakaran

Harga SHIB meningkat sebesar 0,81% selama 24 jam terakhir. Token diperdagangkan pada $0,00000871 pada saat pelaporan. Kenaikan sederhana ini menandai pergeseran dari wilayah merah baru-baru ini ke momentum positif.

Aksi harga SHIB selama 24 jam terakhir (Sumber:CoinCodex)