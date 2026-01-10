Paus Solana yang Tidak Aktif Memindahkan 80.000 SOL Senilai $10,7 Juta Setelah Setahun Tidak Aktif

Sebuah dompet yang tidak aktif selama setahun, memindahkan 80.000 SOL senilai sekitar $10,7 juta dari Binance.

Sementara SOL menghadapi kelemahan jangka pendek, saat ini diperdagangkan pada $136.

Dalam perkembangan yang signifikan, seekor paus Solana yang sebelumnya tidak aktif telah memasuki kembali pasar hari ini setelah mengaktifkan kembali dompetnya. Menurut data on-chain yang dipublikasikan oleh Lookonchain di X, dompet tersebut telah tidak aktif selama sekitar setahun, telah menarik 80.000 SOL dari Binance dan mentransfernya ke dompet pribadi.

Seperti yang disebutkan data bahwa dompet tersebut diidentifikasi sebagai 7Z4KKD dan telah memindahkan SOL dari Binance 5 jam sebelum postingan tersebut, karena 80.000 SOL yang ditransfer sekarang bernilai sekitar $10,78 juta, yang membawa sentimen positif di antara komunitas Solana karena ini mengindikasikan kemungkinan reli harga Solana segera.

Keputusan untuk mentransfer dana SOL yang cukup besar dari Binance ke dompet pribadi menggambarkan kemungkinan akumulasi. Karena langkah tersebut mencerminkan reposisi yang disengaja di tengah ketidakpastian pasar daripada likuidasi langsung.

Harga Solana Menghadapi Kelemahan Jangka Pendek

SOL diperdagangkan pada $136,59, turun 0,84%, pada saat penulisan artikel ini, karena ketidakpastian berkisar di pasar. Dengan itu, volume perdagangan 24 jam juga menurun sekitar 24,36%, mencapai $3,7 miliar.

Menganalisis harga SOL 1 bulan, yang diperdagangkan di bawah level yang diamati sebelumnya pada $137, menunjukkan kelemahan jangka pendek, karena harga masih bertahan di atas zona support kritis $135. Jika koin menembus di atas kisaran $137,5 – $138, ini bisa menandakan tren naik yang terbarukan menuju $140.

SOL mungkin diposisikan untuk pertumbuhan lebih lanjut di tahun 2026 sebagai hasil dari roadmap teknologi ambisius yang dipimpin oleh upgrade Alpenglow yang akan datang. Menurut data dari Delphi Digital, upgrade tersebut bermaksud memotong waktu finalitas transaksi dari 12,8 detik menjadi 100-150 milidetik, menghasilkan peningkatan 100x dibanding tingkat saat ini. Upgrade diproyeksikan akan diimplementasikan secara bertahap, dengan aktivasi awal dijadwalkan pada awal hingga pertengahan 2026.

