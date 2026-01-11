BursaDEX+
17 Tahun Berlalu dan Postingan 'Running Bitcoin' Hal Finney Masih Dirayakan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 07:49
Komunitas Bitcoin (BTC) merayakan hari jadi postingan cypherpunk dan pionir Bitcoin Hal Finney pada 10 Januari 2009, yang memberitahu dunia bahwa dia menjalankan perangkat lunak node Bitcoin

"Running Bitcoin," kata Finney di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Finney adalah penerima transaksi Bitcoin pertama di jaringan.

Ia lahir pada 4 Mei 1956, dan mengejar karir di bidang ilmu komputer dan kriptografi, dan merupakan salah satu orang pertama yang merespons publikasi whitepaper Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto. 

Sumber: Hal Finney

Satoshi mengirim Finney 10 BTC, yang nilainya lebih dari $900.500 dengan harga hari ini, dan juga merupakan salah satu individu paling awal yang berkomunikasi dengan Nakamoto, yang telah memicu spekulasi bahwa Finney sebenarnya adalah Satoshi Nakamoto. 

Sayangnya, Finney meninggal pada 2014 karena amyotrophic lateral sclerosis (ALS), penyakit neurologis degeneratif yang secara bertahap merusak fungsi motorik. Ia berusia 58 tahun. 

Postingan 2009 dari Finney sekarang menjadi bagian inti dari legenda Bitcoin, menandai fase-fase paling awal dari jaringan uang elektronik peer-to-peer terdesentralisasi. 

Terkait: Utang nasional AS melampaui $38,5T, saat para Bitcoiner merayakan 'Genesis Day'

Apakah Hal Finney adalah Satoshi? Spekulasi terus berlanjut

Pada 2024, jaringan media HBO menayangkan serial dokumenter berjudul Money Electric: The Bitcoin Mystery, yang mengklaim telah menemukan identitas Nakamoto.

Dokumenter tersebut memicu perdebatan tentang identitas sebenarnya dari Satoshi, dengan beberapa orang berargumen bahwa Finney adalah Satoshi berdasarkan keahliannya, beberapa makalah penelitian kriptografi yang diterbitkan, dan menjadi orang pertama yang menerima BTC dari Satoshi.

Laszlo Hanyecz, seorang developer yang terkenal karena menjadi individu pertama yang menggunakan BTC dalam transaksi komersial dengan mengirim 10.000 BTC untuk dua pizza, sebelumnya mengatakan bahwa Satoshi tidak familiar dengan Mac OS, sistem operasi komputer Apple. 

Peluang Polymarket untuk siapa yang akan diungkap HBO sebagai Satoshi. Sumber: Polymarket

Baik Finney maupun istrinya memiliki komputer Mac OS, menurut postingan online 2010 dari Finney.

Jameson Lopp, co-founder perusahaan kustodian kripto Casa, juga menyajikan bukti pada 2023 yang meragukan bahwa Finney adalah Satoshi.

Finney berlari maraton selama pertukaran email bolak-balik antara Satoshi dan developer perangkat lunak lainnya.

Email terakhir dikirim sekitar dua menit sebelum Finney melewati garis finis — bukti tegas bahwa Finney bukan Satoshi, menurut Lopp.

Majalah: 6 alasan Jack Dorsey pasti Satoshi... dan 5 alasan dia bukan

Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy

Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitcoiners-celebrate-17th-anniversary-hal-finney-bitcoin?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

