Paus Solana (SOL) Beralih ke Token $0.04 yang Dijuluki Cryptocurrency Besar Berikutnya

Transformasi besar yang terjadi di pasar kripto adalah paus Solana menunjukkan ketertarikan besar terhadap token baru, Mutuum Finance (MUTM). Dengan SOL menunjukkan aksi harga yang kurang menarik di grafiknya, investor-investor ini mulai mencari sesuatu dengan perkembangan pertumbuhan dan penggunaan yang lebih konkret dan cepat. Oleh karena itu, banyak investor besar ini kini mulai mengalokasikan ke MUTM, yang merupakan token keuangan terdesentralisasi yang hanya bernilai $0,04 dan sedang dalam tahap presale.

Fase Presale Mutuum Finance

Mekanisme presale yang diadopsi di Mutuum Finance memungkinkan investor awal untuk membeli dengan harga yang adil dan transparan. Telah mencapai Fase 7 dengan token dihargai $0,04, peningkatan 300% dari nilai presale pembukaan. Tahap saat ini terjual habis dengan cepat, dan selanjutnya, Fase 8 akan menawarkan kenaikan ke $0,045 sebelum mencapai harga peluncuran $0,06.

Dalam hal ini, pembeli Fase 7 mendapatkan keuntungan alami sejak awal, dan inilah mengapa banyak analis keuangan menganggap MUTM sebagai cryptocurrency murah paling menggoda untuk dibeli saat ini. Bagi mereka yang mungkin masih bertanya-tanya cryptocurrency apa yang ideal untuk investasi mereka, sistem penetapan harga yang jelas membuat ini bukan masalah dengan MUTM.

Pinjaman MUTM

Pengguna dapat memperoleh pengembalian langsung atas investasi mereka dari opsi pinjaman peer-to-peer Mutuum Finance. Dengan demikian, tidak ada pedoman ketat sehubungan dengan mekanisme tersebut, dan pengguna bebas menerapkan syarat dan ketentuan mereka sendiri. Pemberi pinjaman dapat menegosiasikan APY 18% untuk memperoleh pengembalian pasif sebesar $900 dari deposit $5.000 dalam aset khusus.

Manajemen Risiko juga merupakan komponen penting lainnya dari desain Mutuum Finance, seperti yang ditunjukkan oleh keberadaan faktor cadangan dalam protokol, di mana persentase dari semua suku bunga dalam dana cadangan disisihkan. Jika bunga tahunan di platform adalah $1 juta dengan faktor cadangan 10% untuk manajemen risiko, cadangan tersebut yang berjumlah $100.000 disisihkan. Mengingat bahwa investor telah menempatkan investasi $20.000 dengan APY yang diharapkan 12%, pengaturan ini memastikan bahwa APY bersih sebesar $2.400 tercapai terlepas dari fluktuasi di pasar, sehingga menanamkan kepercayaan di antara investor dan menempatkan Mutuum Finance di antara cryptocurrency terbaik di pasar.

Liquidity Mining

Keuntungan lain dari Mutuum Finance adalah program hadiah untuk investor jangka panjang, yang menggunakan liquidity mining, di mana investor akan diberi hadiah dalam bentuk token, selain bunga yang diperoleh. Investor yang staking $10.000 di pool ETH-USDC akan memperoleh APY yang menguntungkan, selain memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak hadiah dalam bentuk token MUTM. Tim telah mengalokasikan 10% dari total token, 400 juta MUTM, untuk program ini. Model ini menawarkan rasa kepemilikan kepada peserta dalam protokol. Sistem penghasilan secara keseluruhan dianggap sebagai salah satu poin kunci yang telah menyebabkan MUTM menjadi pilihan investasi teratas bagi investor.

Mengapa Paus Beralih

Pemain uang pintar selalu setidaknya selangkah lebih maju dari tren, dan transisi mereka dari aset berkinerja lebih lambat seperti Solana ke Mutuum Finance menunjukkan bahwa mereka menganggap aset baru tersebut menarik. MUTM menyediakan kemampuan generasi pendapatan, rencana pertumbuhan, dan harga menarik untuk menjawab pertanyaan cryptocurrency mana yang harus diinvestasikan saat ini. Yang paling penting, dengan peningkatan permintaan yang stabil dan fundamental yang solid, MUTM segera menjadi kripto besar berikutnya tahun ini.

