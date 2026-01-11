BursaDEX+
Postingan Elon Musk Mengumumkan Open-Sourcing Algoritma Platform X muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Elon Musk berencana untuk meng-open-source algoritma platform X

Elon Musk Mengumumkan Open-Sourcing Algoritma Platform X

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 10:46
Poin Utama:
  • Elon Musk berencana membuka sumber algoritma platform X dengan pembaruan setiap empat minggu.
  • Kekhawatiran komunitas tentang sensitivitas algoritma dan banjir konten.
  • Dampak pada visibilitas kripto akibat lonjakan konten yang dihasilkan bot.

Elon Musk mengumumkan di platform X bahwa algoritma tersebut akan dibuka sumbernya, membagikan semua kode terkait rekomendasi konten organik dan iklan setiap empat minggu, dimulai dalam tujuh hari.

Inisiatif sumber terbuka ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi di tengah meningkatnya postingan kripto yang didorong bot, mendorong saran untuk menyesuaikan sensitivitas algoritma demi akurasi konten dan keterlibatan platform.

Elon Musk Mendorong Transparansi dengan Perubahan Algoritma

Penelitian menunjukkan bahwa membuka sumber algoritma dapat mendorong pengawasan dari komunitas kripto dan pengembang, berpotensi mengarah pada penyaringan konten yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan platform.

Tahukah Anda? Platform X baru-baru ini mengalami lonjakan besar dalam konten terkait kripto, dengan bot memposting lebih dari 7,75 juta kali dalam satu hari, menandai peningkatan 1.224%.

Lonjakan Konten Kripto: Peningkatan Aktivitas Bot 1.224%

Tahukah Anda? Platform X baru-baru ini mengalami lonjakan besar dalam konten terkait kripto, dengan bot memposting lebih dari 7,75 juta kali dalam satu hari, menandai peningkatan 1.224%.

Bitcoin (BTC) mengalami perubahan harga baru-baru ini sebesar -21,53% selama 90 hari, dengan kapitalisasi pasar saat ini sebesar $1,81 triliun menurut CoinMarketCap. Volume perdagangan 24 jam menurun sebesar 67,19%.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 02:41 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Keputusan ini mungkin mengurangi sensitivitas algoritma, berpotensi berdampak pada kurasi konten di platform. Postingan terkait kripto sering diblokir karena penyesuaian algoritma.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/elon-musk-x-platform-open-source/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

