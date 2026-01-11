Sei Network Membidik Adopsi Massal di 2026 Melalui Peningkatan Infrastruktur dan Kemitraan Strategis

TLDR:

Sei Wallet akan diinstal sebelumnya pada smartphone Xiaomi yang dijual di luar China dan AS mulai tahun 2026

Peningkatan SEI Giga meningkatkan throughput jaringan menjadi 200.000+ transaksi per detik untuk DeFi dan gaming

Pembayaran stablecoin diluncurkan di lebih dari 20.000 toko ritel Xiaomi di Hong Kong dan UE selama Q2 2026

Kemitraan institusional dengan BlackRock, Apollo, dan Hamilton Lane memposisikan Sei untuk ekspansi RWA

Sei Network telah memposisikan diri untuk pertumbuhan signifikan pada tahun 2026 setelah menghabiskan tahun 2025 untuk memperkuat fondasi teknisnya.

Platform blockchain ini memusatkan strategi ekspansinya pada empat pilar inti: SEI Giga, Market Infrastructure Grids, Autobahn, dan kemitraan dengan Xiaomi.

Perkembangan ini bertujuan untuk mengalihkan Sei dari pembangunan infrastruktur ke adopsi pengguna yang luas.

Integrasi Pembayaran dan Distribusi Mobile Mendorong Pertumbuhan Pengguna

Kemitraan Xiaomi merupakan katalis paling signifikan bagi ekspansi pengguna Sei pada tahun 2026. Mulai tahun ini, Sei Wallet dan fitur penemuan aplikasi akan diinstal sebelumnya pada smartphone Xiaomi yang dijual di luar China dan Amerika Serikat.

Saluran distribusi ini memberikan akses ke ratusan juta pengguna potensial di seluruh pasar global.

Kemitraan ini meluas melampaui integrasi wallet untuk mencakup kemampuan pembayaran stablecoin. Sei akan meluncurkan pembayaran stablecoin di lebih dari 20.000 toko ritel Xiaomi pada Q2 2026.

Peluncuran awal menargetkan pasar Hong Kong dan Uni Eropa, mengubah Sei menjadi lapisan pembayaran fungsional daripada hanya rantai perdagangan.

Analis industri telah menyebut tahun 2026 sebagai tahun adopsi massal Sei berdasarkan saluran distribusi di dunia nyata. Alamat aktif harian platform ini sudah mencapai 1,3 juta pada awal tahun 2026.

Integrasi Xiaomi dapat meningkatkan basis pengguna dari jutaan menjadi ratusan juta selama tahun ini.

Strategi distribusi ini mengurangi hambatan onboarding secara substansial dibandingkan dengan metode adopsi blockchain tradisional.

Pengguna mendapatkan akses langsung ke ekosistem Sei melalui aplikasi yang diinstal sebelumnya pada perangkat yang sudah mereka gunakan. Infrastruktur pembayaran ritel lebih lanjut menjembatani kesenjangan antara cryptocurrency dan transaksi sehari-hari.

Infrastruktur Berkinerja Tinggi Menarik DeFi dan Modal Institusional

Peningkatan SEI Giga membentuk tulang punggung teknis dari roadmap jaringan tahun 2026. Peningkatan infrastruktur ini meningkatkan throughput menjadi lebih dari 200.000 transaksi per detik.

Sistem ini mendukung perdagangan frekuensi tinggi, aplikasi keuangan terdesentralisasi, dan gaming tanpa kemacetan jaringan.

Metrik kinerja dari tahun 2025 menunjukkan momentum yang terus berkembang di seluruh kategori perdagangan. Volume perpetual meningkat lebih dari 19.000 persen selama tahun ini.

Volume perdagangan spot mencapai sekitar $4 miliar pada Q3 2025 saja, menunjukkan aktivitas pasar yang kuat.

Protokol seperti Oxium dan Monaco memimpin pengembangan keuangan terdesentralisasi menggunakan arsitektur central limit order book.

Desain ini mengoptimalkan efisiensi modal untuk trader dan penyedia likuiditas. Proyek ekosistem tambahan termasuk Yei Finance, Takara Lend, Dragon Swap, dan Sailor Finance, memperluas lanskap DeFi.

Sei menargetkan adopsi institusional melalui kemitraan dengan BlackRock, Apollo, dan Hamilton Lane. Market Infrastructure Grids menghubungkan mitra perusahaan, termasuk Circle, PayPal, Revolut, dan LayerZero.

Pasar aset dunia nyata saat ini berada di sekitar $19 miliar, dengan Sei memposisikan diri sebagai infrastruktur untuk aset yang ditokenisasi. Persetujuan FSA Jepang memberikan dukungan regulasi, sementara Securitize dan Kaio berfungsi sebagai gerbang institusional ke jaringan.

Postingan Sei Network Eyes Mass Adoption in 2026 Through Infrastructure Upgrades and Strategic Partnerships muncul pertama kali di Blockonomi.

Sumber: https://blockonomi.com/sei-network-eyes-mass-adoption-in-2026-through-infrastructure-upgrades-and-strategic-partnerships/