Eksekutif BNB Chain mendesak peserta untuk terlibat dalam budaya meme dengan sikap yang menyenangkan dan menyatakan bahwa individu tidak akan berpartisipasi dalam penjualan token.

PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa Nina Rong, Direktur Eksekutif Pertumbuhan di BNB Chain, menyatakan, "Meskipun manajer proyek telah terlibat secara mendalam dengan komunitas meme, kami tetap berharap semua orang akan mendekati budaya meme dengan pola pikir berorientasi hiburan. Kami percaya semua orang menginginkan BSC memiliki budaya asli dan akar rumput yang berakar di komunitas. Meskipun saya memiliki bakat untuk diskusi online, saya tidak akan berpartisipasi dalam penjualan token apa pun, dan kami berharap semua orang memahami."

