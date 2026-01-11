ZNS Connect Diluncurkan di Blockchain BOB – Identitas yang Dapat Dibaca Manusia Hadir di Bitcoin Layer-2

Dengan lini baru nama domain yang dapat dibaca manusia untuk Bitcoin, ZNS Connect telah membuka jalan bagi era baru di Bitcoin Layer-2. Penyertaan alamat .Bob yang jelas dan mudah diakses telah menyederhanakan pengalaman menggunakan dompet Bitcoin dengan menggantikan alamat dompet tradisional yang rumit, sulit dieja, dan seringkali sulit diketik. ZNS Connect mengambil langkah berani dengan peluncuran ini, meningkatkan akses ke aplikasi berbasis kripto seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mengatasi tantangan besar dalam adopsi dengan memungkinkan pengembangan identitas digital yang mudah diingat dan mudah dibagikan.

Apa yang Ditawarkan BOB

BOB, solusi Layer-2 hibrid inovatif di platform Blockchain terkemuka di dunia, yang mencakup keamanan Bitcoin dan fungsi Ethereum (Smart Contracts). Dengan diluncurkannya ZNS Connect di BOB, ia memiliki akses ke ekosistem yang akan tumbuh dan menggabungkan kekuatan keamanan dan likuiditas Bitcoin dengan manfaat teknologi Kompatibel EVM.

Pilihan strategis di balik Pendekatan ZNS Connect sangat jelas. Industri telah melihat peningkatan signifikan dalam penggunaan teknologi Bitcoin Layer-2 karena minat komunitas pengembang dalam menciptakan cara yang lebih inovatif untuk memanfaatkan ekosistem Bitcoin. Dengan integrasi ZNS Connect, pengguna dapat membuat identitas yang dapat dibaca manusia di Infrastruktur Hibrid Web3

Visi Multi-Chain dan Identitas Web3

ZNS Connect membedakan dirinya dari layanan lain dengan mengintegrasikan beberapa blockchain menjadi satu; ini memungkinkan pengguna untuk mempertahankan identitas yang sama di lebih dari satu blockchain, tidak seperti yang tersedia dengan platform BOB saat ini. Saat ekosistem blockchain terus berkembang dengan kecepatan eksponensial, semakin penting bagi layanan yang beroperasi di berbagai jaringan untuk tetap interoperable. Ini menjamin bahwa pengguna akan dapat beroperasi di berbagai blockchain tanpa hambatan.

Platform ini memberikan pengguna tiga keuntungan utama, dimulai dengan kemampuan untuk memperoleh domain .bob. Pengguna kemudian dapat menggunakan domain tersebut di berbagai aplikasi Web3 atau terdesentralisasi dan membagikannya secara bebas di seluruh ekosistem terdesentralisasi yang lebih luas. Ini mirip dengan apa yang telah dilakukan di olahraga dan game Web3, di mana pengalaman pengguna yang disederhanakan sangat penting untuk adopsi mainstream dari solusi ini.

Gambaran Besar untuk Bitcoin L-2

Peluncuran ZNS Connect menyoroti tren yang lebih luas dalam memperluas infrastruktur di Bitcoin Layer-2. Saat proyek baru terus dibangun di lapisan ini, permintaan untuk alat yang ramah pengguna menjadi penting untuk adopsi yang luas. Layanan penamaan domain (DNS) untuk Ethereum telah menunjukkan kebutuhan untuk mereka dan terbukti menjadi model bisnis yang layak. Hingga saat ini Ethereum Name Service (ENS) telah mendaftarkan jutaan domain, dan telah menjadi bagian penting dari lapisan identitas ekosistem Ethereum.

Kerangka waktu saat ini tidak diragukan lagi akan sangat penting untuk masa depan evolusi Bitcoin menjadi platform multifaset, bergerak menjauh dari karakterisasi penyimpanan nilai tradisional yang telah kita harapkan, melalui Layer-2 yang membuka fitur tambahan yang, dikombinasikan dengan ZNS Connect, menciptakan identitas yang akan memungkinkan pengguna normal memanfaatkan fitur baru ini dan mengambil keuntungan dari kemampuan baru yang tersedia melalui Bitcoin.

Kesimpulan

Pada akhirnya, BOB memanfaatkan masuknya awal ZNS Connect ke dalam layanan BOB untuk membangun reputasi yang kuat untuk kedua merek selama masa pengembangan pesat di jaringan Bitcoin Layer-2. Peluncuran BOB menandakan komitmen mereka untuk memprioritaskan aksesibilitas pengguna saat mengembangkan aplikasi blockchain. Saat masa depan menjadi semakin multi-chain, memiliki identitas yang mudah diidentifikasi dan mudah diingat akan sama pentingnya dengan memiliki teknologi blockchain di tingkat dasar.