BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Dengan lini nama domain yang mudah dibaca untuk Bitcoin, ZNS Connect telah membuka jalan bagi era baru di Bitcoin Layer-2. Penyertaan yang jelas dan mudah diaksesDengan lini nama domain yang mudah dibaca untuk Bitcoin, ZNS Connect telah membuka jalan bagi era baru di Bitcoin Layer-2. Penyertaan yang jelas dan mudah diakses

ZNS Connect Diluncurkan di Blockchain BOB – Identitas yang Dapat Dibaca Manusia Hadir di Bitcoin Layer-2

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/11 14:00
BOB
BOB$0.01097-3.77%
Solayer
LAYER$0.1657-1.07%
ERA
ERA$0.2199-0.99%
Everclear
CLEAR$0.00576-0.17%
Ambire Wallet
WALLET$0.01218+0.49%
human-blockchains

Dengan lini baru nama domain yang dapat dibaca manusia untuk Bitcoin, ZNS Connect telah membuka jalan bagi era baru di Bitcoin Layer-2. Penyertaan alamat .Bob yang jelas dan mudah diakses telah menyederhanakan pengalaman menggunakan dompet Bitcoin dengan menggantikan alamat dompet tradisional yang rumit, sulit dieja, dan seringkali sulit diketik. ZNS Connect mengambil langkah berani dengan peluncuran ini, meningkatkan akses ke aplikasi berbasis kripto seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mengatasi tantangan besar dalam adopsi dengan memungkinkan pengembangan identitas digital yang mudah diingat dan mudah dibagikan.

Apa yang Ditawarkan BOB

BOB, solusi Layer-2 hibrid inovatif di platform Blockchain terkemuka di dunia, yang mencakup keamanan Bitcoin dan fungsi Ethereum (Smart Contracts). Dengan diluncurkannya ZNS Connect di BOB, ia memiliki akses ke ekosistem yang akan tumbuh dan menggabungkan kekuatan keamanan dan likuiditas Bitcoin dengan manfaat teknologi Kompatibel EVM.

Pilihan strategis di balik Pendekatan ZNS Connect sangat jelas. Industri telah melihat peningkatan signifikan dalam penggunaan teknologi Bitcoin Layer-2 karena minat komunitas pengembang dalam menciptakan cara yang lebih inovatif untuk memanfaatkan ekosistem Bitcoin. Dengan integrasi ZNS Connect, pengguna dapat membuat identitas yang dapat dibaca manusia di Infrastruktur Hibrid Web3

Visi Multi-Chain dan Identitas Web3

ZNS Connect membedakan dirinya dari layanan lain dengan mengintegrasikan beberapa blockchain menjadi satu; ini memungkinkan pengguna untuk mempertahankan identitas yang sama di lebih dari satu blockchain, tidak seperti yang tersedia dengan platform BOB saat ini. Saat ekosistem blockchain terus berkembang dengan kecepatan eksponensial, semakin penting bagi layanan yang beroperasi di berbagai jaringan untuk tetap interoperable. Ini menjamin bahwa pengguna akan dapat beroperasi di berbagai blockchain tanpa hambatan.

Platform ini memberikan pengguna tiga keuntungan utama, dimulai dengan kemampuan untuk memperoleh domain .bob. Pengguna kemudian dapat menggunakan domain tersebut di berbagai aplikasi Web3 atau terdesentralisasi dan membagikannya secara bebas di seluruh ekosistem terdesentralisasi yang lebih luas. Ini mirip dengan apa yang telah dilakukan di olahraga dan game Web3, di mana pengalaman pengguna yang disederhanakan sangat penting untuk adopsi mainstream dari solusi ini.

Gambaran Besar untuk Bitcoin L-2

Peluncuran ZNS Connect menyoroti tren yang lebih luas dalam memperluas infrastruktur di Bitcoin Layer-2. Saat proyek baru terus dibangun di lapisan ini, permintaan untuk alat yang ramah pengguna menjadi penting untuk adopsi yang luas. Layanan penamaan domain (DNS) untuk Ethereum telah menunjukkan kebutuhan untuk mereka dan terbukti menjadi model bisnis yang layak. Hingga saat ini Ethereum Name Service (ENS) telah mendaftarkan jutaan domain, dan telah menjadi bagian penting dari lapisan identitas ekosistem Ethereum.

Kerangka waktu saat ini tidak diragukan lagi akan sangat penting untuk masa depan evolusi Bitcoin menjadi platform multifaset, bergerak menjauh dari karakterisasi penyimpanan nilai tradisional yang telah kita harapkan, melalui Layer-2 yang membuka fitur tambahan yang, dikombinasikan dengan ZNS Connect, menciptakan identitas yang akan memungkinkan pengguna normal memanfaatkan fitur baru ini dan mengambil keuntungan dari kemampuan baru yang tersedia melalui Bitcoin.

Kesimpulan

Pada akhirnya, BOB memanfaatkan masuknya awal ZNS Connect ke dalam layanan BOB untuk membangun reputasi yang kuat untuk kedua merek selama masa pengembangan pesat di jaringan Bitcoin Layer-2. Peluncuran BOB menandakan komitmen mereka untuk memprioritaskan aksesibilitas pengguna saat mengembangkan aplikasi blockchain. Saat masa depan menjadi semakin multi-chain, memiliki identitas yang mudah diidentifikasi dan mudah diingat akan sama pentingnya dengan memiliki teknologi blockchain di tingkat dasar.

Peluang Pasar
Logo BOB
Harga BOB(BOB)
$0.01097
$0.01097$0.01097
-4.10%
USD
Grafik Harga Live BOB (BOB)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06