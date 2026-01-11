BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Jika Anda telah menunggu tanda bahwa "uang pintar" menggandakan taruhan mereka pada Ethereum, awal tahun 2026 baru saja menyajikannya di atas piring perak. Untuk pertama kalinyaJika Anda telah menunggu tanda bahwa "uang pintar" menggandakan taruhan mereka pada Ethereum, awal tahun 2026 baru saja menyajikannya di atas piring perak. Untuk pertama kalinya

Staking Ethereum Membalikkan Keadaan: Antrean Masuk Meledak karena Tidak Ada yang Ingin Keluar

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/11 13:05
Nobody Sausage
NOBODY$0.013479+8.45%
Sign
SIGN$0.03999-4.60%
Smart Blockchain
SMART$0.004959--%
SILVER
SILVER$0.000000000000162-15.62%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.010897-3.94%
Laporan Ethereum Foundation

Jika Anda telah menunggu tanda bahwa "uang pintar" menggandakan taruhan pada Ethereum, awal 2026 baru saja memberikannya di atas piring perak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, antrean orang yang ingin berhenti staking ETH mereka telah benar-benar menghilang. Sementara itu, antrean untuk masuk sangat panjang …

Lanjutkan membaca "Staking Ethereum Membalikkan Situasi: Antrean Masuk Meledak karena Tidak Ada yang Ingin Keluar"

Postingan Staking Ethereum Membalikkan Situasi: Antrean Masuk Meledak karena Tidak Ada yang Ingin Keluar pertama kali muncul di Cryptoknowmics-Crypto News and Media Platform.

Peluang Pasar
Logo Nobody Sausage
Harga Nobody Sausage(NOBODY)
$0.013479
$0.013479$0.013479
+8.60%
USD
Grafik Harga Live Nobody Sausage (NOBODY)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06