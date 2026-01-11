Staking Ethereum Membalikkan Keadaan: Antrean Masuk Meledak karena Tidak Ada yang Ingin Keluar

Jika Anda telah menunggu tanda bahwa "uang pintar" menggandakan taruhan pada Ethereum, awal 2026 baru saja memberikannya di atas piring perak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, antrean orang yang ingin berhenti staking ETH mereka telah benar-benar menghilang. Sementara itu, antrean untuk masuk sangat panjang …
Lanjutkan membaca "Staking Ethereum Membalikkan Situasi: Antrean Masuk Meledak karena Tidak Ada yang Ingin Keluar"
Postingan Staking Ethereum Membalikkan Situasi: Antrean Masuk Meledak karena Tidak Ada yang Ingin Keluar pertama kali muncul di Cryptoknowmics-Crypto News and Media Platform.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.