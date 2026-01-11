Permintaan Staking Ethereum Meledak Sementara Harga Memasuki Zona Kritis

Ethereum

Ethereum menghadapi momen kritis karena data staking on-chain dan aksi harga mengirimkan sinyal yang beragam namun penting ke pasar.

Menurut data ValidatorQueue, antrean masuk staking Ethereum Beacon Chain telah melonjak menjadi sekitar 1,759 juta ETH, senilai sekitar $5,5 miliar.

Poin Utama Antrean masuk staking Ethereum telah mencapai level tertinggi sejak Agustus 2023, menandakan permintaan kuat dari partisipan jangka panjang.

Antrean keluar yang turun ke nol menunjukkan tekanan jual langsung yang terbatas dari unstaking.

Aksi harga tetap rapuh di sekitar $3.000, dengan penembusan berisiko bergerak menuju $2.700.

Ini menandai level tertinggi permintaan staking sejak akhir Agustus 2023. Pada tingkat saat ini, validator baru sekarang menghadapi periode tunggu sekitar 30 hari dan 13 jam sebelum ETH mereka resmi diaktifkan. Pada saat yang sama, antrean keluar telah turun ke nol, yang berarti tidak ada validator yang saat ini menunggu untuk menarik ETH yang di-stake mereka.

Kombinasi ini menunjukkan pergeseran sentimen yang signifikan di antara pemegang jangka panjang. Antrean masuk yang meningkat bersamaan dengan antrean keluar yang kosong menunjukkan bahwa lebih banyak investor mengunci ETH ke dalam staking daripada memposisikan untuk menjual.

Dengan lebih sedikit validator yang meninggalkan jaringan, tekanan jual jangka pendek dari unstaking tampak terbatas, yang memperkuat gambaran pasokan jangka panjang meskipun volatilitas harga terus berlanjut.

Data staking menandakan keyakinan jangka panjang yang meningkat

Secara historis, lonjakan dalam antrean masuk staking cenderung mencerminkan peningkatan kepercayaan pada pengembalian masa depan Ethereum, baik dari hasil maupun potensi apresiasi harga.

Fakta bahwa antrean keluar sepenuhnya kosong memperkuat pandangan ini, karena menunjukkan kurangnya urgensi di antara validator untuk membuka likuiditas. Dalam istilah pasar, ini mengurangi satu sumber potensial tekanan jual dan dapat bertindak sebagai kekuatan stabilisasi selama periode konsolidasi harga.

Aksi harga menguji zona teknis kunci

Meskipun ada sinyal on-chain yang mendukung, struktur harga jangka pendek Ethereum tetap berada di bawah tekanan. Trader Merlijn The Trader menggambarkan pengaturan saat ini sebagai "ujian nyata," dengan level $3.000 bertindak sebagai ambang batas psikologis dan teknis yang krusial.

Bears mengawasi kegagalan di bawah resistensi sebelumnya, yang dapat memicu pergerakan kembali menuju area $2.700. Namun selama $3.000 bertahan, pergerakan ini lebih dilihat sebagai ujian support daripada penembusan yang terkonfirmasi.

Secara keseluruhan, Ethereum tampaknya berada di persimpangan jalan. Partisipan jangka panjang meningkatkan komitmen mereka melalui staking, sementara trader jangka pendek tetap berhati-hati karena harga berada di dekat zona keputusan kunci. Pergerakan arah berikutnya kemungkinan akan bergantung pada apakah pembeli dapat mempertahankan level saat ini sementara kondisi pasar yang lebih luas tetap mendukung.

Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Penulis

Kosta bergabung dengan tim pada tahun 2021 dan dengan cepat memantapkan dirinya dengan kehausan akan pengetahuan, dedikasi luar biasa, dan pemikiran analitis. Dia tidak hanya meliput berbagai topik terkini, tetapi juga menulis ulasan yang sangat baik, artikel PR, dan materi edukasi. Artikel-artikelnya juga dikutip oleh agen berita lain.

Cerita Terkait

Artikel berikutnya