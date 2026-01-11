BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Nasdaq dan CME Meluncurkan Kembali Indeks Kripto Benchmark muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Nasdaq dan CME meluncurkan kembali Nasdaq CME Crypto Index, meningkatkanPostingan Nasdaq dan CME Meluncurkan Kembali Indeks Kripto Benchmark muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Nasdaq dan CME meluncurkan kembali Nasdaq CME Crypto Index, meningkatkan

Nasdaq dan CME Meluncurkan Kembali Indeks Kripto Benchmark

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 15:16
Index Cooperative
INDEX$0.5157-0.11%
Major
MAJOR$0.1296+3.56%
Wink
LIKE$0.002686-0.29%
WorldAssets
INC$0.8716+11.90%
SOON
SOON$0.3702-2.24%
Poin Penting:
  • Nasdaq dan CME meluncurkan kembali Nasdaq CME Crypto Index, meningkatkan tolok ukur.
  • Kemitraan menekankan standar investasi kripto institusional.
  • Melibatkan aset kripto utama seperti tolok ukur Bitcoin dan Ethereum.

Nasdaq Inc. dan CME Group Inc. telah mengumumkan peluncuran kembali Nasdaq CME Crypto Index (NCI™) pada 8 Januari 2026, memperkuat kemitraan strategis mereka.

Peluncuran kembali ini memberikan investor institusional tolok ukur yang andal untuk pasar aset digital, menandakan peningkatan kematangan dan transparansi, yang berpotensi memengaruhi investasi kripto.

Nasdaq CME Crypto Index Siap Memperkuat Infrastruktur Pasar

Nasdaq dan CME Group mengumumkan peluncuran kembali Nasdaq CME Crypto Index (NCI™) pada 8 Januari 2026. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan tolok ukur yang andal bagi institusi yang berinvestasi dalam aset digital. "Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Nasdaq Crypto Index akan segera menjadi Nasdaq CME Crypto™ Index," demikian pernyataan resmi dari Nasdaq. Rebranding ini menandakan kemitraan yang lebih dalam antara dua entitas keuangan besar yang dikenal dengan infrastruktur terdepan di pasar.

Peluncuran kembali indeks ini ditetapkan untuk menarik lebih banyak partisipasi institusional di sektor aset digital. Ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas di mana keuangan tradisional bertemu dengan mata uang kripto, menekankan standar yang jelas dan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan untuk investor institusional.

Reaksi pasar telah mengakui potensi indeks untuk memengaruhi tren investasi secara positif. Analis industri memandang perkembangan ini sebagai langkah menuju penguatan kredibilitas institusional dan peningkatan kematangan pasar kripto. Meskipun pemangku kepentingan langsung dalam BTC dan ETH bersikap hati-hati, sentimen secara umum cenderung optimis.

Bitcoin Dihargai Lebih dari $90.000 saat Crypto Index Diluncurkan Kembali

Tahukah Anda? Kolaborasi ini melanjutkan hampir dua dekade strategi, sejak tahun 2003, ketika Nasdaq pertama kali memperkenalkan indeks teknologi, menunjukkan perannya yang berkembang dalam tolok ukur keuangan.

Bitcoin (BTC) saat ini dihargai sebesar $90.590,04 dengan kapitalisasi pasar $1,81 triliun, mendominasi 58,45% pasar, menurut CoinMarketCap. Meskipun menghadapi tantangan baru-baru ini, BTC mengalami pergeseran positif kecil sebesar 0,17% dalam sehari terakhir, mengikuti tren penurunan yang lebih luas.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 07:11 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu menyarankan bahwa usaha patungan antara Nasdaq dan CME dapat menjadi katalis produk keuangan terkait kripto baru untuk institusi. Dengan tren historis yang menunjukkan peningkatan minat dalam aset digital, kemitraan ini dapat mengarah pada tolok ukur inovatif, yang berpotensi memengaruhi pasar keuangan global.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/nasdaq-cme-crypto-index-relaunch/

Peluang Pasar
Logo Index Cooperative
Harga Index Cooperative(INDEX)
$0.5157
$0.5157$0.5157
-0.11%
USD
Grafik Harga Live Index Cooperative (INDEX)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06