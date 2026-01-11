Nasdaq dan CME Meluncurkan Kembali Indeks Kripto Benchmark

Poin Penting: Nasdaq dan CME meluncurkan kembali Nasdaq CME Crypto Index, meningkatkan tolok ukur.

Kemitraan menekankan standar investasi kripto institusional.

Melibatkan aset kripto utama seperti tolok ukur Bitcoin dan Ethereum.

Nasdaq Inc. dan CME Group Inc. telah mengumumkan peluncuran kembali Nasdaq CME Crypto Index (NCI™) pada 8 Januari 2026, memperkuat kemitraan strategis mereka.

Peluncuran kembali ini memberikan investor institusional tolok ukur yang andal untuk pasar aset digital, menandakan peningkatan kematangan dan transparansi, yang berpotensi memengaruhi investasi kripto.

Nasdaq CME Crypto Index Siap Memperkuat Infrastruktur Pasar

Nasdaq dan CME Group mengumumkan peluncuran kembali Nasdaq CME Crypto Index (NCI™) pada 8 Januari 2026. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan tolok ukur yang andal bagi institusi yang berinvestasi dalam aset digital. "Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Nasdaq Crypto Index akan segera menjadi Nasdaq CME Crypto™ Index," demikian pernyataan resmi dari Nasdaq. Rebranding ini menandakan kemitraan yang lebih dalam antara dua entitas keuangan besar yang dikenal dengan infrastruktur terdepan di pasar.

Peluncuran kembali indeks ini ditetapkan untuk menarik lebih banyak partisipasi institusional di sektor aset digital. Ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas di mana keuangan tradisional bertemu dengan mata uang kripto, menekankan standar yang jelas dan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan untuk investor institusional.

Reaksi pasar telah mengakui potensi indeks untuk memengaruhi tren investasi secara positif. Analis industri memandang perkembangan ini sebagai langkah menuju penguatan kredibilitas institusional dan peningkatan kematangan pasar kripto. Meskipun pemangku kepentingan langsung dalam BTC dan ETH bersikap hati-hati, sentimen secara umum cenderung optimis.

Bitcoin Dihargai Lebih dari $90.000 saat Crypto Index Diluncurkan Kembali

Tahukah Anda? Kolaborasi ini melanjutkan hampir dua dekade strategi, sejak tahun 2003, ketika Nasdaq pertama kali memperkenalkan indeks teknologi, menunjukkan perannya yang berkembang dalam tolok ukur keuangan.

Bitcoin (BTC) saat ini dihargai sebesar $90.590,04 dengan kapitalisasi pasar $1,81 triliun, mendominasi 58,45% pasar, menurut CoinMarketCap. Meskipun menghadapi tantangan baru-baru ini, BTC mengalami pergeseran positif kecil sebesar 0,17% dalam sehari terakhir, mengikuti tren penurunan yang lebih luas.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 07:11 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu menyarankan bahwa usaha patungan antara Nasdaq dan CME dapat menjadi katalis produk keuangan terkait kripto baru untuk institusi. Dengan tren historis yang menunjukkan peningkatan minat dalam aset digital, kemitraan ini dapat mengarah pada tolok ukur inovatif, yang berpotensi memengaruhi pasar keuangan global.