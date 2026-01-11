Peluang Meningkat untuk Pemakzulan Trump Berdampak pada Pasar Kalshi

Poin Kunci: Trump menghadapi probabilitas pemakzulan 57% dalam masa jabatan 2025-2029.

Demokrat mungkin menguasai DPR setelah pemilihan paruh waktu 2026, mempengaruhi peluang pemakzulan.

Peristiwa politik berdampak pada pasar prediksi dan mata uang kripto.

Probabilitas Donald Trump menghadapi pemakzulan selama masa jabatan 2025-2029 mencapai 54% di platform Kalshi, menghubungkan pergeseran politik dengan pasar taruhan.

Ini mencerminkan persepsi risiko politik yang meningkat, namun tidak ada dampak langsung pada mata uang kripto utama yang diamati, karena eksposur keuangan tetap berada dalam kontrak prediksi yang diatur Kalshi.

Kalshi Menandakan Risiko Pemakzulan 57% untuk Trump

Pasar prediksi Kalshi menunjukkan kemungkinan yang meningkat untuk pemakzulan Trump selama kepresidenan 2025-2029, dilaporkan pada 57%. Peningkatan ini mencerminkan ketegangan politik yang lebih luas dan spekulasi pasar. Pemakzulan Trump di masa lalu memainkan peran dalam dinamika pasar saat ini.

Perubahan sentimen politik mempengaruhi harga pasar, dengan mayoritas Demokrat yang diprediksi setelah pemilihan paruh waktu 2026 secara signifikan berdampak pada peluang pemakzulan. Kontrak peristiwa yang menyoroti risiko politik mengalami volume perdagangan tinggi, mencerminkan ketidakpastian pasar.

Reaksi pemerintah dan pasar fokus pada tantangan hukum Trump dan hasil pemilihan paruh waktu. Prakiraan Kalshi sejalan dengan strategi demokratis yang agresif ke depan, dan prediksi publik menggarisbawahi volatilitas.

Peluang Pemakzulan Mengguncang Prediksi untuk Pasar BTC

Tahukah Anda? Peluang pemakzulan Trump di Kalshi telah mengalami fluktuasi yang didorong oleh hasil pemilihan paruh waktu Demokrat yang diantisipasi, menyoroti sensitivitas pasar terhadap peristiwa politik.

Per 11 Januari 2026, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $90.544,99. Kapitalisasi pasarnya sekitar $1,81 triliun, dengan dominasi 58,45%. Volume 24 jam Bitcoin adalah $11,86 miliar, mencerminkan penurunan 64,91%. Statistik terkini menunjukkan perubahan harian -0,01%, menurut CoinMarketCap.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 08:11 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Menurut riset Coincu, peristiwa politik seperti peluang pemakzulan Trump dapat mempengaruhi sentimen pasar yang lebih luas. Meskipun mata uang kripto umumnya bereaksi terhadap kondisi makro, perkembangan geopolitik dapat menyebabkan volatilitas sementara. Lanskap politik AS tetap menjadi faktor persisten dalam prakiraan pasar prediksi.