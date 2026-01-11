BursaDEX+
Infiblue mengembangkan infrastruktur Web3 dan lapisan SocialFi untuk memberdayakan pengguna, kreator, dan pengembang sambil mendorong inovasi dan adopsi blockchain jangka panjang.Infiblue mengembangkan infrastruktur Web3 dan lapisan SocialFi untuk memberdayakan pengguna, kreator, dan pengembang sambil mendorong inovasi dan adopsi blockchain jangka panjang.

Infiblue Membangun Infrastruktur SocialFi untuk Mempercepat Adopsi Web3

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2026/01/11 17:40
Infiblue World, entitas Web3 populer yang mengutamakan sosial, telah mengumumkan pengembangan eksklusif. Dalam hal ini, Infiblue sedang mengembangkan infrastruktur dan lapisan sosial untuk Web3. Menurut pengumuman media sosial resmi Infiblue, pengembangan ini bertujuan untuk memperkuat adopsi dan inovasi blockchain. Oleh karena itu, kolaborasi ini menggarisbawahi visi yang lebih luas untuk membuat Web3 relatif berdampak, sosial, dan mudah diakses.

Infiblue Memperkuat Web3 dengan Penggabungan Inovasi Infrastruktur dan Lapisan SocialFi

Dengan fokus pada pengembangan infrastruktur dan lapisan sosial Web3, Infiblue berupaya meningkatkan adopsi. Alih-alih hanya berfokus pada protokol atau transfer, platform ini juga memberikan perhatian pada keterlibatan komunitas, kreativitas, dan interaksi dalam jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan meningkatnya daya tarik SocialFi, di mana insentif finansial dan hubungan bersinggungan di blockchain.

 Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, platform ini berupaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan konsumen untuk bertindak sebagai peserta dan co-creator ekosistem yang aktif. Pada saat yang sama, proyek ini menekankan infrastruktur untuk memperkuat strategi jangka panjangnya. Ini termasuk memberikan dukungan untuk komunitas, kreator, dan pembangun.

Mempercepat Adopsi Web3 Arus Utama dengan Pemberdayaan Komunitas

Infiblue World muncul sebagai pemain krusial yang memungkinkan koeksistensi yang mulus dari aplikasi terdesentralisasi (dApps), pertukaran nilai, dan pengalaman sosial. Struktur holistik ini dapat membantu mengurangi fragmentasi dalam sektor Web3. Sehingga Infiblue akan menjadi platform pemersatu dalam lanskap blockchain yang lebih luas.

Menurut Infiblue, proyek ini menggarisbawahi keyakinannya bahwa pemberdayaan komunitas memperkuat pertumbuhan ekosistem Web3. Selain itu, model ini menunjukkan tren pasar yang lebih luas dalam mengakui komunitas sebagai aset vital dalam dunia terdesentralisasi yang lebih luas.

Oleh karena itu, Infiblue siap membuat sektor Web3 terasa relatif berpusat pada manusia dan hidup. Pada akhirnya, di tengah evolusi Web3 yang berkelanjutan, inisiatif ini menyeimbangkan keterlibatan komunitas dan infrastruktur untuk meningkatkan adopsi arus utama.

