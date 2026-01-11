VeChain Merilis Film Keberlanjutan, Menampilkan Peran Blockchain dalam Mengurangi 300.000kg Limbah Plastik

VeChain telah mengurangi 300.000 kg sampah plastik dan meluncurkan lebih dari 50 aplikasi berfokus keberlanjutan, mendorong 50 juta+ transaksi dan 5,2 juta pengguna.

Peningkatan VeChain mengurangi pasokan VTHO, meningkatkan imbalan untuk staker aktif, dan mengamankan kepatuhan MiCAR untuk mendukung adopsi institusional yang berkembang.

VeChain telah mengumumkan film baru yang berfokus pada keberlanjutan sebagai bagian dari narasi 2026-nya, menekankan perannya dalam mengurangi lebih dari 300.000 kilogram sampah plastik. Pencapaian ini diraih melalui aplikasi perusahaan dan konsumen yang dibangun di blockchain-nya, dipimpin oleh ekosistem VeBetter.

Sejak didirikan pada tahun 2015, VeChain telah berfokus pada menghadirkan utilitas nyata ke blockchain. Pada tahun 2025, perusahaan memperluas upaya tersebut melalui aplikasi seperti Mugshot, yang menargetkan sampah cangkir kopi, dan Greencart, yang berfokus pada imbalan diet sehat. Bersama dengan BYB, aplikasi kesehatan yang diluncurkan dalam kemitraan dengan UFC, platform-platform ini berkontribusi pada tujuan yang lebih luas dari dampak lingkungan dan sosial.

Co-founder Sunny Lu dan VeChain Foundation telah mempromosikan visi blockchain bukan sebagai alat spekulatif, tetapi sebagai infrastruktur untuk keberlanjutan, transparansi, dan nilai bisnis. "Satu gambar, satu tindakan, dan satu langkah menuju planet yang lebih baik," kata perusahaan tersebut.

Ekosistem VeBetter Mendorong Metrik Adopsi Blockchain

Ekosistem VeBetter VeChain terus menjadi mesin inti adopsi. Dengan lebih dari 50 aplikasi aktif dan 50 juta transaksi on-chain, jaringan telah berkembang melampaui pengguna asli kripto. Menurut VeChain, lebih dari 5,2 juta pengguna kini aktif, dengan ratusan ribu berinteraksi setiap minggu di puluhan aplikasi.

Tujuan utama VeChain untuk 2026, sebagaimana dilaporkan oleh CNF, adalah ekspansi lintas rantai, integrasi AI, dan penyelarasan regulasi yang lebih kuat, dengan target akhir membuat teknologi blockchain tidak terlihat oleh pengguna. Sebagian besar pengguna terlibat dengan aplikasi yang menawarkan imbalan untuk tindakan seperti menggunakan kendaraan listrik, mengurangi limbah, atau berpartisipasi dalam kampanye kesehatan. Tindakan ini dicatat dan dihargai on-chain, meskipun pengalaman pengguna tetap sederhana dan intuitif.

DAO VeChain juga tetap aktif, mencatat puluhan ribu suara mingguan. Sebagaimana CNF laporkan, VeChain terus meningkatkan tata kelola dan tokenomics-nya dengan peningkatan Hayabusa, yang mencakup pembakaran 100% VTHO yang digunakan dan mengurangi inflasi token.

Juga pada tahun 2025, VeChain merombak struktur ekonominya melalui roadmap VeChain Renaissance. Salah satu perubahan besar melibatkan pengurangan generasi VTHO secara keseluruhan sebesar 50% dan mendistribusikan ulang imbalan staking hanya kepada pemegang Node yang menggunakan platform StarGate. Model ini mengurangi akumulasi token yang tidak aktif sambil meningkatkan insentif bagi peserta aktif.

VeChain juga telah menyelaraskan infrastrukturnya dengan regulasi Eropa. Sebagaimana CNF uraikan, token intinya, VET dan VTHO, termasuk di antara yang pertama terdaftar secara resmi di registrasi ESMA di bawah kepatuhan MiCAR.

Sementara itu, menurut seorang analis kripto, kontrak pintar yang diterapkan VeChain telah meningkat lebih dari 15x sejak 2021, dengan total penerapan mendekati satu juta. Aktivitas pengembang juga melonjak, dengan VeChain berada di antara 10 rantai Real World Asset (RWA) teratas menurut metrik pengembangan Santiment.

VET diperdagangkan pada $0,1183, naik 1,2% dalam sehari terakhir karena pasar yang lebih luas terus diperdagangkan sideways menuju akhir pekan.